pesikot написав:Чому не вступала, не вступала і вирішила вступити ? ) Війна ж не у них була
нам теж так треба, дочекатись війни росії з казахстаном і тоді вступити
Бачишь, на просте питання, ти відповісти не в змозі
Фіни і шведи були нейтральні, позаблокові ... все, як ти хочешь Але Пуйло розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, фіни та шведи почухали потилиці та вирішили - до сраки нам ота нейтральність, до сраки нам ота позаблоковість
Та пішли в НАТО і ... чомусь Пуйло такий - нехай ідуть.
все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса. І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
pesikot написав:Бачишь, на просте питання, ти відповісти не в змозі
Фіни і шведи були нейтральні, позаблокові ... все, як ти хочешь Але Пуйло розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, фіни та шведи почухали потилиці та вирішили - до сраки нам ота нейтральність, до сраки нам ота позаблоковість
Та пішли в НАТО і ... чомусь Пуйло такий - нехай ідуть.
все просто, тому що він завяз в україні.
12 травня 2022 року президент Саулі Нііністе та прем'єр-міністр Санна Марін виступили зі спільною заявою, про те, що країна негайно подасть заявку про вступ до НАТО
Путін зав"яз в Україні у травні 2022 року ? )
Нам тут кажуть, якби погодились на всі умови Путіна в 2022 році, а не виставили свої - то мали б кращі позиції
У війни, якщо хтось зав"яз, то на його всі умови не йдуть.
Моя тобі порада, почни читати, а не писати Може розумним станешь, хоча ... якби не кагор від Онуфрія, то шанси були б )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 лип, 2025 18:51, всього редагувалось 1 раз.
відвикай гавкати бо присиплять електропалкой в задній прохід Янукович з Азаровим Антиросію не будували, економіку в жертву євроатлантизму не приносилу, червоні носові хустки в піджаках не носили, пісеньки про бандеру не співали. При цьому зброї вивели менше ніж твій Ющенко. Джерело картинкки не здатна загуглити тільки стара, дирява, нінащо непридатна кастрюля