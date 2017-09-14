Додано: Чет 17 лип, 2025 09:14

unicdima написав: katso написав: То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места. То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.

Ухилянти тікають, чинять спротив, а потім таке ждунське гавно вищить - ізбієнія, пахіщенія. Хтось їм заважає самим прийти в тцк, показати документи на вулиці?

Основна проблема мобілізації пропаганда від кацапів

Про мадяра маєм фейк від російського агента Орбана, якому Могилевич платив бабло, а ти розповсюджуєш цю брехню. Ухилянти тікають, чинять спротив, а потім таке ждунське гавно вищить - ізбієнія, пахіщенія. Хтось їм заважає самим прийти в тцк, показати документи на вулиці?Основна проблема мобілізації пропаганда від кацапівПро мадяра маєм фейк від російського агента Орбана, якому Могилевич платив бабло, а ти розповсюджуєш цю брехню.

Ну вот еще случай когда человек хотел выехать а его бусифицировали чувака - сильно это увеличилообороноспособность?О том, что мобилизованный расстрелял сержантов на черниговском полигоне, пишет и экс-нардеп Игорь Мосийчук. Ранее об этом сообщал нардеп Артем Дмитрук.Инцидент произошел вчера утром во время учебных стрельб. Солдат Кошель, курсант части А3321, по неизвестным пока причинам взял автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и начал стрелять по своим инструкторам.Погибли старший сержант Кришталь и главный сержант Рекуненко. По словам очевидцев, курсант сделал каждому из них контрольные выстрелы в голову. Третий военнослужащий — старший сержант Скрипка — также попал под обстрел, но четыре пули попали в бронежилет, благодаря чему он не пострадал.Стрельба началась, когда военные парами выходили на огневой рубеж. Кошель неожиданно развернулся и начал стрелять в спину инструкторам. Один из убитых, как сообщается, впервые увидел курсанта в этот день.Известно, что во время прибытия в часть Кошель заявлял, что не собирается служить и еще в 2022 году хотел выехать в Россию. Сейчас продолжаются следственные действия для установления мотивов расстрела.Официальных комментариев пока не было.Сайт "Страна" | X/Twitter | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале | Помощь