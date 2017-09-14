Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.
С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты. Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели. Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально. Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого. Получается просто политическая возня.
И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
Про перехоплювачі знають з 22-го року, вже можна було 10 разів наростити існуючі союзницькі виробництва, не кажучи вже про нові, які нам давно пропонували побудувати. А зараз перехоплювачі приподносять, як неймовірна новинка - потужне рішення, тільки "дайте грошей". Ну продовжуйте виправдовувати бездіяльність, некомпетентність і постійні запізнілі реакції керманичів, "так і пабідім".
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 лип, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Знач впевнений (має рацію)), що є куди затягувати, є на кого опертися. На вас же самих.
Он вище ви з Дмитром твердо показали, куди і як мобілізацію рушити. На місцях, де всі більш менш вже прилаштувались-устаканились..., залишиться лише правильно використовувати постійні невеличкі поповнення, тримаючи суттєво більший костяк в недоторканності. Конвеєр... Налагодити.
Schmit написав:Про перехоплювачі знають з 22-го року, вже можна було 10 разів наростити існуючі союзницькі виробництва, не кажучи вже про нові, які нам давно пропонували побудувати. А зараз перехоплювачі приподносять, як неймовірна новинка - потужне рішення, тільки "дайте грошей". Ну продовжуйте виправдовувати бездіяльність, некомпетентність і постійні запізнілі реакції керманичів, "так і пабідім".
Знають, лише навіть США випускають таких дронів всього сто на місяць і коштують вони 125тис долл. і це для армії США. Продовжуй брехати.
*Самой заметной фигурой в палате был шибко образованный техасец, похожий на героя цветного боевика. Он мыслил как патриот и утверждал, что состоятельные люди — публика приличная и поэтому должны иметь больше голосов на выборах, чем разные бродяги, проститутки, преступники, дегенераты, безбожники и всякая прочая неприличная публика, не имеющая ломаного гроша за душой.
Техасца уложили на кровать посредине палаты, и он сразу же приступил к обнародованию своих взглядов. Послушав его, Данбэр подскочил, словно подброшенный пружиной.
— Ага! — возбужденно заорал он. — Я все время чувствовал, что нам чего-то не хватает. Теперь я знаю чего. — И, стукнув кулаком по ладони, изрек: — Патриотизма! Вот чего!
— Ты прав! — громко подхватил Йоссариан. — Ты прав, ты прав, ты прав! Горячие сосиски, «Бруклин доджерс», [2] мамин яблочный пирог — вот за что все сражаются. А кто сражается за приличных людей? Кто сражается за то, чтобы приличные люди имели больше голосов на выборах?.. Нет у нас патриотизма! И даже патриотизма нет!
На уоррэнт-офицера, лежавшего справа от Йоссариана, эти крики не произвели никакого впечатления.
— Дерьмо это все… — проворчал он устало и повернулся на бок, намереваясь уснуть.
Техасец оказался до того душкой, до того рубахой-парнем, что уже через три дня его никто не мог выносить. Стоило ему раскрыть рот — и у всех пробегал по спине холодок ужаса. Все удирали от него, кроме солдата в белом, у которого все равно не было пути к отступлению: солдат был упакован с головы до пят в марлю и гипс и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.* (С)
Schmit написав:Про перехоплювачі знають з 22-го року, вже можна було 10 разів наростити існуючі союзницькі виробництва, не кажучи вже про нові, які нам давно пропонували побудувати. А зараз перехоплювачі приподносять, як неймовірна новинка - потужне рішення, тільки "дайте грошей". Ну продовжуйте виправдовувати бездіяльність, некомпетентність і постійні запізнілі реакції керманичів, "так і пабідім".
Знають, лише навіть США випускають таких дронів всього сто на місяць і коштують вони 125тис долл. і це для армії США. Продовжуй брехати.
Та не коштують вони стільки, продовжуй брехати, щоб виправдати бездіяльність та некомпетентність своєї зевлади, так само, як ти постійно виправдовуєш здачу Півдня майже без бою за три дня.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 лип, 2025 13:24, всього редагувалось 3 разів.