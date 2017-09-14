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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14443144441444514446
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:32

  unicdima написав:
  Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.

Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.

Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.

Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:12

  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:13

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.

Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.

Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.

Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.

Ну от.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:16

  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що рф розвалиться через 2-3 місяці? так це всі знають з квітня 2022
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:41

  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що США неньку всиновлює це хіба секрет Полішинеля?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:21

  Letusrock написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: можливість того що україна програє схоже ніхто не розглядає...

Може шось знають?

що рф розвалиться через 2-3 місяці? так це всі знають з квітня 2022


"Всі" це хто ? )
Наведи приклади
pesikot
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  #<1 ... 14443144441444514446
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