На цій гілці багато разів писали "ТЦК не несуть відповідальності", але ... нюанс, це з матеріалів судового засідання
11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.
2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі.
Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Чернігівщини встановили, що воєнний злочин стався у березні 2022 року під час тимчасової окупації російськими військами частини Чернігівської області.За даними слідства, військовий окупаційної армії чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 32-річної потерпілої за місцем її мешкання. Також окупант погрожував потерпілій згодом повернутися і повторити насильство.
Слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками УСР та фахівцями з кримінального аналізу встановили особу нападника – 38-річного мешканця республіки тива російської федерації, військовослужбовця однієї з мотострілецьких бригад окупаційних військ.
ЛАД написав:.......... Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим. Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
Вірно, для цього потрібні десятиліття. Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
Никакой проблемы. Но анекдоты это просто пример. А для того, чтобы обеспечить людей на фронте и без массового СЗЧ нужен гаечный ключ примерно такого же уровня.
Зявилось якесь "массового СЗЧ". До чого тут "массового СЗЧ"? В 1940 було прям массове СЗЧ набагато маштабніше ніж зараз (правда тікали не в тил а в іншу сторону). Хоча в Сталіна був ого-го який "гаечный ключ" і 20 років закручування гайок перед цим. Я не зовсім розумію що ви хочете сказати? Я хочу сказати що ми можемо воювати під правлінням Зе ще років 10 і ніякий "гаечный ключ" не зламається. Населення на 10 років війни точно хватить.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 лип, 2025 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Террором системи вбивство стає тоді, коли система одобрила і не покарала вбивцю. А інакше це звичайне вбивство з боку «цивільного мобілізованого» (по класифікації обліківок кенделів) по відношенню до цивільного ухилянта.