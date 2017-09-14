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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14453144541445514456>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:56

  Letusrock написав:
Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP

Під..бав так під..бав

Оце така новина!!! :D :D
Ну але все логічно. Зе розказує Трампу казки що ми сильні, а РФ слабка. То логічно що Трамп сказав - то наступай, раз РФ слабка.
Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 лип, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:00

  ЛАД написав:А на "10 років війни точно хватить"... Смотря какая война. Если такая, как в 2015-2021, то хватит и на 100 лет. Если такая, как в 2022-2023 (не знаю, как сейчас), то вряд ли.

Така як в 2022-2025.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:02

*У книзі "Економіка перехідного періоду" М.Бухарін зауважив: "пролетарське примушування в усіх своїх формах, починаючи від розстрілів і кінчаючи трудовою повинністю, є, як парадоксально це не звучить, методом вироблювання комуністичного людства з людського матеріалу капіталістичної епохи". Підкресливши в книзі цей висновок, В.Ленін на полях зазначив: "Саме так!"*
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... R=Teroryzm

Залишається тільки замінити оці прикметники (пролетарське, комуністичного, капіталістичної) на будь-які інші і ... ті ж яйця тільки в профіль.
Бо ключовими є -- примушування; вироблення (іншого) людства; (іншої) епохи.

Методи вироблювання з ухилянтів (боягузів та ждунів) козаків((

Треш...21 століття. Революція Гідності.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 лип, 2025 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:03

  ЛАД написав: Ну как сказать.
Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент".
Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".

Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:06

101 приём каратэ - изнурение противника бегством!

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP

Під..бав так під..бав

Оце така новина!!! :D :D
Ну але все логічно. Зе розказує Трампу казки що ми сильні, а РФ слабка. То логічно що Трамп сказав - то наступай, раз РФ слабка.
Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи. :D

101 приём каратэ (с) (тм)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лип, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:13

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP

Під..бав так під..бав

Оце така новина!!! :D :D
Ну але все логічно. Зе розказує Трампу казки що ми сильні, а РФ слабка. То логічно що Трамп сказав - то наступай, раз РФ слабка.
Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи. :D
"Элементарно, Ватсон!"
Орки наступают (пытаются). Мы упорно обороняемся. По чуть-чуть отступаем, перемалывая наступающих чмобиков. И ждём.
Через полгода - год - два - ... РФ остаётся с разрушенной экономикой, с голодающими Москвой и Питером, в которых не остаётся не только хлеба, но даже тортов и пирожных, и вообще разваливается на миллион тысяч кусков и кусочков, из которых мы выбираем, что нам нравится (Кубань, Белгород, Курск, может, ещё что) и присоединяем к себе. Они, естественно, этому крайне рады и единогласно за это голосуют в страхе перед бурятами и чеченами, которые их в противном случае просто вырежут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:17

  whois2010 написав:
  ЛАД написав: Ну как сказать.
Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент".
Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".

Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?

"нет повода не доверять мнению уважаемого человека"
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Тут ми бачим, що мобілізований першим почав конфлікт, спровокував військового на дії у відповідь, в результаті яких помер, нічого критично резонансного.
ага ясно, "вирвано з контексту" і т.д. Ще напиши нам тут про "першопричину конфлікту"(с) / прости господи))
Ну точно пресс-офіцер з тцк
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:26

  whois2010 написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.

Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...

це говорить про те, що в Україні зразка 2025р не працюють існуючі закони і норми права, яких достатньо.


Ще раз, триває судове засідання, ти наводишь цитати з матеріалів судового засідання ...

Не працюють закони ?
Ти де це побачив ?

Запроси нову методичку ) бо ця вже у тебя вже протухла
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 16:38

  whois2010 написав:Ну давайте так: людина отримує від аноніма з телеграм-акаунта вказівку знищити авто на цивільних номерах і обіцяю винагороду. Яким чином слідство доведе, що анонім з телеграм-акаунта - офіцер фсб, наприклад, а не зек, якого засадив цей прокурор. Механізм і доказову базу уявляєте?


Тобто ...

Якщо уявити, що це зек, якого засадив прокурор, то вже можно нищити "прокурорську скотовозку", так виходить ?

Ти за виправдання злочинів та злочинців ?

Якщо уявити, що це зек, який пограбував тебе/вбив рідну тобі людину/etc, а прокурор довів провину зека, то теж можна нищити "прокурорську скотовозку" чи вже ні ?
pesikot
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