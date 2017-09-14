барабашов написав:Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера. А ты тоже на ахметкином подсосе?
Ты, шо ли, проснулся без трусов и сильной болью в жопной дырке ? )
Незрозуміло навіщо цю гидоту тут тримають. Для кількості, щоб хоч хтось писав? Всі повідомлення зводяться до «30 см вставити в сфінктер» «Пробити калові маси» «виклади фотку ануса в хорошем разрешении, я скажу ти підар чи ні» «УнікДіма, коли ти вже здохнеш?»
Є ж мабуть чати в тг «зона анальна» , «мазі від болю , та Дніпро анальне».. Чому б там не знайти собі по рівню розвитку, який зупинився на кольоровій чолці в 18 і не пропихувати ідеї мужеложства на головному фінансовому форумі держави ?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лип, 2025 12:54, всього редагувалось 2 разів.
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша? зараз ніхто з політичних опонентів не сидить? Кажуть даж 5й презедент України ходить під підозрою в держзраді, а 4го засудили, правда заочно))) ну іще так по мєлочі від медвдчука до різних дубінських під каток правосуддя попали. Ще кажуть хтось грохнув бузину, сашка білого, фаріон, майданівця ківу ) ну і так по мєлочі пузатій, я навіть всіх не припомню... та і лінь крім сашка нікого не жаль.
барабашов написав:Ты дывы - наш нэзламный пражский пропагондон ёпнyл крушовице с утречка за ахметкины кроны и пошла каловентиляторная жара. Половина гневных заклыкив на сторынци от нашего дтековского троцкого.
дах злетів повністю... буває хоча особливого розуму так ніколи й не було...
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні? І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется. Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских. Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию». Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО. А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.