барабашов написав:Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера. А ты тоже на ахметкином подсосе?
Ты, шо ли, проснулся без трусов и сильной болью в жопной дырке ? )
Незрозуміло навіщо цю гидоту тут тримають. Для кількості, щоб хоч хтось писав? Всі повідомлення зводяться до «30 см вставити в сфінктер» «Пробити калові маси» «виклади фотку ануса в хорошем разрешении, я скажу ти підар чи ні» «УнікДіма, коли ти вже здохнеш?»
Є ж мабуть чати в тг «зона анальна» , «мазі від болю , та Дніпро анальне».. Чому б там не знайти собі по рівню розвитку, який зупинився на кольоровій чолці в 18 і не пропихувати ідеї мужеложства на головному фінансовому форумі держави ?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лип, 2025 12:54, всього редагувалось 2 разів.
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша? зараз ніхто з політичних опонентів не сидить? Кажуть даж 5й презедент України ходить під підозрою в держзраді, а 4го засудили, правда заочно))) ну іще так по мєлочі від медвдчука до різних дубінських під каток правосуддя попали. Ще кажуть хтось грохнув бузину, сашка білого, фаріон, майданівця ківу ) ну і так по мєлочі пузатій, я навіть всіх не припомню... та і лінь крім сашка нікого не жаль.
барабашов написав:Ты дывы - наш нэзламный пражский пропагондон ёпнyл крушовице с утречка за ахметкины кроны и пошла каловентиляторная жара. Половина гневных заклыкив на сторынци от нашего дтековского троцкого.
дах злетів повністю... буває хоча особливого розуму так ніколи й не було...
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні? І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется. Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских. Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию». Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО. А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.
Shaman написав:тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії. Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні? І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется. Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских. Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию». Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО. А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.
а ви посмійтеся... а то критикувати ви залюбки, а з аргументами слабко. при Янику диктатури звісно ще не було, він лише намагався зробити як на Раші чи в Біларусі - правити пожиттєво. й всі це розуміють - ті люди, що при тямі. але це були лише спроба, й до виборів 2015 року він готувався ще як до виборів, хоч й брудними методами.
чим відрізняється автократія від демократії - Порошенко програв вибори - просто пішов. ні махінацій, на маніпуляцій. бульбофюрер програв вибори - але вже порахували як треба, незгодних на 15-20 років подумати... путін може й реально виграв би вибори, але не ризикує, й НЕМАЄ жодного конкурента - лише статисти. як й в Казахстані, та й взагалі в Середній Азії...
приклади Лі Куань Ю чи Піночета - є такі. але скільки їх порівняно зі звичайними диктатурами? отож. вірогідність дуже мало, тому гратися з автократичними формами дуже небезпечно, особливо державам з невеликої історією. а так й Південна Корея на початку була далеко не демократія. хоча ні - під керівництвом американців готовий ризикнути на певну автократію на деякий час.
Салазар та Франко обговорювати не буду. це більш стара історія. нас цікавить більше сучасні автократії та їх наслідки. може Франко ще таке виключення - й я бачу, для ЛАДа співпраця з нацистами не є вже харамом в цьому випадку. це лише Бандері та Шухевичу він закидає таку співпрацю, а Молотову та Франко - можна
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лип, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.