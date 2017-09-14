detroytred написав:*Уважаемый Чат... Нет теорий заговора... Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили... Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...
(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
detroytred написав:Но и власть таки учится... таки да...
Они понимают, что волна неизбежна и по лекалам "прививки Пригожина" повторят прививку и решают задачи:
а) никто теперь не скажет, что нет демократии... б) никто не скажет ,что власть не слышит народ... в) порешали вопрос канализации и управляемости искусственного протеста Фронды... г) установили новый НЕГЛАСНЫЙ паритет и границы компромисса... д) выявили все цепочки и связи...
Гросмейстєр Зелінський наносить удар у відповідь... Ви самі в таке вірите? Талановиті менеджери на все реагують ситуативно, в обід вирішують проблеми ,які виникли вранці. Чого вартує ситуація 2024року, коли "зненацька" посеред року не виявилося коштів в бюджеті на армію, бо вони не "розрахували" що війна буде довша, ніж їм хотілося (під час активної війни). Ці бабаї не вміють в позитивне довге планування
та то Чаплиги "інсайди з дна гранчака": "прививка Пригожина", ну-ну
detroytred написав:*Уважаемый Чат... Нет теорий заговора... Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили... Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...
(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
ЙУля, ЙУля! Вона працює! Тільки не з косою, а та що на Форбесі
detroytred написав:Но и власть таки учится... таки да...
Они понимают, что волна неизбежна и по лекалам "прививки Пригожина" повторят прививку и решают задачи:
а) никто теперь не скажет, что нет демократии... б) никто не скажет ,что власть не слышит народ... в) порешали вопрос канализации и управляемости искусственного протеста Фронды... г) установили новый НЕГЛАСНЫЙ паритет и границы компромисса... д) выявили все цепочки и связи...
Гросмейстєр Зелінський наносить удар у відповідь... Ви самі в таке вірите? Талановиті менеджери на все реагують ситуативно, в обід вирішують проблеми ,які виникли вранці. Чого вартує ситуація 2024року, коли "зненацька" посеред року не виявилося коштів в бюджеті на армію, бо вони не "розрахували" що війна буде довша, ніж їм хотілося (під час активної війни). Ці бабаї не вміють в позитивне довге планування
Згоден, що в автора чимало суперечливих тверджень.
Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.
А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна. Можу тільки гадати, припускати.
Чого дослухаюсь до оцього перця (тобто звертаю увагу на його бачення)? Чел саме в тому казані варився, знає кухню знутря, має безліч друзів, знайомих інсайдерів з діючою влади. І головне: на відміну від опозиції (Петра та ін., активістів) та провладних, йому дійсно пох... тепер на все і вся тут з точки зору боротьби за владу в будь-якій формі.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 01 сер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Національний банк очікує, що чистий відплив мігрантів з України становити близько 200 тисяч у 2025 році. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис). НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 100 тисяч, у попередньому прогнозі – 500 тисяч осіб - у 5 разів менше раніше прогнозованого).
В цій гілці з'являлася думка, що лише вигоду отримає Україна, при зменшені кількості громадян. 10 млн пенсіонерів з цим мабуть не згодні
[quote="5877944:Shaman"] ви можете іронізувати скільки завгодно, але ще довго Україна потенційно може бути привабливою для російськомовних. питання, чи потрібні вони тут, бо там в головах біда... що з того, що лікарка розмовляла українською - вам зробили зауваження?
які зауваження - або дадуть відповідь, або скажуть "вибачте, не розумію". але чому ви хочете у Львові розмовляти російською? чому такої ідеї немає у Берліні ху.нтера чи Варшаві Bigora? я ще раз кажу про залишки імперського мислення... [quote]
Я в Мюнхене - спокойно разговаривал на английском и мне отвечали, морду НЕ били. Хотя и знаю немецкий на уровне понимания, НО без языковой практики и подзабыв его, перейдя на английский в общении с иностранцами. И в Италии, Франции, Турции, Испании - тоже, НЕ зная итальянский, французский, турецкий, испанский. И ЧЁ?!
detroytred написав: Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.
А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна. Можу тільки гадати, припускати.
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
Banderlog написав: побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Нікого нікуди замість не поставлять. Йдуть перемовини Китай США. Оркостан як і Україна вже не вирішують. Вісь добра почала формуватися поступово подивимося до чого все прийде.
detroytred написав:*Уважаемый Чат... Нет теорий заговора... Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили... Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...
(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Подивимось. Поки підтримую бачення експерта: окрім місцевої фронди та кухонних пересічних, ніхто з гравців сильно не зацікавлений у зміні найвеличнішого. Хоча б тому, що зміни під час війни це ризики. Великі ризики. Ну і глобальним гравцям дійсно не настільки важливі наші внутрішні розбірки, проблеми, хатєлки.