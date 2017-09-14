_hunter написав:Та никто ж не против, но есть одна проблемка: это Конституцию менять нужно.
А що Конституція заважає жити правильно по власним переконанням? Тобто якщо в Конституції буде записано що пяту точку треба підтирати виключно лівою рукою - то ти так завжди будеш робити? чи деколи згадаєш і про праву?
BIGor написав:......... ЛАД, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
Banderlog уже ответил: "Чому замінив ? А не добавив англійську." Добавлю ещё - у нас практически нет (крайне мало) людей, для которых английский родной, и очень много таких, для которых родной язык русский. И ещё аргумент - русский у нас все уже знают. Зачем его терять. Знание лишнего языка лишним не бывает. Это не противоречит необходимости учить английский. Только хорошо учить, а не так, как было раньше - учили в школе, потом в вузе, а всё равно не знали.
так а нащо російські особливий статус? Вже 35 років пройшло, звичайно є російська меншина в Україні - але не думаю що вони якось притісняються, за часи незалежності притіснялась українська мова - памятаю тільки в 2010-хх почали прокат фільмів дубльованих українською в кіно.
А досягнення рос. культури за часи з розпаду совка (останні 35 років) - це "Братва", "Брігада", "Жмурки", "Уроди" і (російською) "Слово пацана. Кровь на асфальте". Яка ж потрібна нам російська мова
Shaman написав:......... Салазар та Франко обговорювати не буду. це більш стара історія. нас цікавить більше сучасні автократії та їх наслідки. може Франко ще таке виключення - й я бачу, для ЛАДа співпраця з нацистами не є вже харамом в цьому випадку. це лише Бандері та Шухевичу він закидає таку співпрацю, а Молотову та Франко - можна
Молодец, ещё и Пиночета вспомнил! Но вот с датами вы путаетесь. "Салазар та Франко ... це більш стара історія". Франко умер 20.11.1975, Салазар - правил практически до 27.09.1968, Пиночет пришёл к власти в 1973 (а к практически единоличной в конце 1974), Ли Куан Ю - пришёл к власти в 1959. Так что всё это практически одно и то же время. Франко с нацистами "сотрудничал" (получал от них оружие) тогда же, когда с ними "сотрудничали" и Англия с Францией. Я для вас специально отметил, что во 2МВ он сохранял нейтралитет. В отличие от Шухевича. Молотова с вами обсуждать не буду, вы слишком зашорены, слишком с большим пиететом относитесь к предвоенным Англии и Франции и не хотите отвечать на вопросы. Только мне задаёте.
P.s. И добавлю к вопросу о диктаторах:
В начале XXI века Салазар остаётся популярным среди португальцев. 26 марта 2007 года в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» Салазар был назван самым великим португальцем в истории страны, обойдя Генриха Мореплавателя и Афонсу I (первого короля Португалии и основателя португальской государственности)
P.p.s. И ещё раз напомню, о чём был разговор - все эти диктаторы обошлись без войн. Как внешних, так и гражданских. Так что не надо ваши домыслы и предположения выдавать за абсолютную истину.
оце класичні перекручування - будемо розбирати. розподіл нові-старі диктатори умовне. Просто Франко та Салазар прийшли до влади до 2СВ, а Піночет ті Лі Куан Ю - вже після. но то таке.
Франко, Салазар, Піночет - що ж їх поєднує? може те, що всі - затяті антикомуністи? ось так ЛАД несподівано прийшов до висновку, що диктатори які щось зробили для країни - це лише антикомуністи - так, не дали жодного шансу цій заразі
Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав. а от УПА не воювала в складі німецьких військ - але це ж Шухевич.
й дивиться - що Іспанія, що Португалія мають давню історію, свого часу навіть були імперії - але змогли відійти від цього статусу. тому перетравили й диктаторів. ми собі ці експерименти дозволити не можемо - є достатньо прикладів авторитаризму на території срср - позитивних немає.
демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку. так просто сталося, що навіть диктатури мімікрують під демократію - але це не значить, що всі демократії є такими насправді. розумієте, демократія - це можливість розвиватися. хтось зможе, хтось ні. автократія - це майже завжди деградація - ми скільки з вами нарахували післявоєних прикладів - три? Чілі, Корея, Сінгапур? а диктатур були десятки з відповідними наслідками - й КНДР, й Куба, й Лівія, й Сирія, й Іран, й Ірак купа в Південній Америці. тому у вас же освіта з науковим підходом, вірогідності вчили - от класичний приклад.
про війни, якщо ви уважно прочитаєте, я не писав, що всі обов'язково. але це й Раша, й Ірак, й Греція часів "чорних полковників". громадянська війна - це та ж Сирія. й всі диктатури включно з обговореними - жорсткий терор про ворогів держави - в різних країнах вони різні. в деяких навіть правильні - комуністи
висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока. а автократія та диктатура - з вірогідністю 90-95% відсотків отримаєте в країні дупу. ось й все. знову лонгрід вийшов
ps й ще трохи про диктаторів
Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей.
Салазар помер 27 липня 1970 року. Похований у рідному селі Вімейру, муніципалітет Санта-Комба-Дау. Режим, очолений його соратником Марселу Каетану, протримався лише чотири роки після смерті засновника. У 1974 році Нова держава припинила існування після чергової спроби перевороту, цього разу успішної. Жителі Лісабона зустрічали путчистів квітами, і переворот увійшов в історію як Революція гвоздик, після якої Португалія взяла курс на європейську інтеграцію.