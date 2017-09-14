BIGor написав:......... так а нащо російські особливий статус? ........
А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует? Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке? Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем". Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова? И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке. И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.
Якась у Вас топорна пропаганда. Хочу спитати хто ви по національності?
За русифікацію в УСРСР можу сказати, що моя школа за часів совка була русифікована повністю. Нащо кацапи таке робили на західній Україні? Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було. Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
Shaman написав:.......... оце класичні перекручування - будемо розбирати. розподіл нові-старі диктатори умовне. Просто Франко та Салазар прийшли до влади до 2СВ, а Піночет ті Лі Куан Ю - вже після. но то таке.
Вот именно, то таке. Абсолютно не принципиально.
Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав.
Не батальон, а добровольческую "Голубую дивизию". Для вас Бандера и Шухевич герои? Да, пожалуйста! Только не надо всех заставлять верить в это и бить им земные поклоны.
демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку.
Гитлеровская Германия теж мала розвинену економіку. Причём, именно Гитлер вывелстрану из тяжёлого кризиса. Надеюсь, гитлеровский режим вы не причислите к розвиненим демократіям.
про війни, якщо ви уважно прочитаєте, я не писав, що всі обов'язково. але це й Раша, й Ірак, й Греція часів "чорних полковників". громадянська війна - це та ж Сирія.
Писали, но искать не буду, а поиск не работает.
висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока.
Примеры можно? За последние 50 лет? Ю. Корею не приводить, никакого "построения демократии под руководством США" там не было.
ps й ще трохи про диктаторів
Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей. ......
А вам не кажется, что это очень хорошо и признак глубокого уважения? Дали человеку спокойно дожить 1,5 года после инсульта, а страна себе тоже спокойно жила дальше. Я не сторонник диктатуры. Посмотрите о Салазаре в русской Вики. Там в конце есть его цитаты. Меня не особо вдохновляет. Но, к сожалению, ваша хвалёная демократия тоже не вдохновляет. Больше смахивает на дерьмократию. Но ничего лучшего пока не придумали.
Простите, но действительно не интересно. Вам не нужны мои аргументы, вы не хотите (не можете?) подходить объективно. Вам вбили предубеждения и вы всё воспринимаете через их призму. Надо писать слишком много и слишком долго, чтобы попытаться хоть как-то изменить ваши взгляды. У меня на это нет времени, и оно вам надо? (Да и мне тоже). Вы, слава богу, хотя бы перестали писать в оскорбительном тоне, но если я начну с вами серьёзную беседу, то тут несколько ников выльют столько грязи... Меня их мнение не особо волнует, но противно. Особенно противно, когда элементарную дурость выставляют как "патриотизм". Зачем мне провоцировать потоки грязи и дурацких высказываний?
Меня убивает непоследовательность и нелогичность. Если называть "освобождение" Зап. Украины и Белоруссии "захватом" и проявлением "агрессивной политики Советского государства", то, простите, надо извиниться и вернуть эти земли. Разрешить полякам вернуться на эти территории и, в частности, во Львов, который стал "украинским городом" после уничтожения нацистами евреев (с помощью...) и выселения поляков. Если называть воинов, которые воевали в составе РККА, "колониальными войсками", то не стоит рассказывать о заслугах Украины в разгроме нацизма и гордиться тем, что УССР была в числе основателей ООН. А то мы как-то хотим и рыбку съесть и на ... что-то сесть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 лип, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:За русифікацію в УСРСР можу сказати, що моя школа за часів совка була русифікована повністю. Нащо кацапи таке робили на західній Україні? Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було. Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
Дойля я читав українською якраз наприкінці 80-х Бо у 90-х з'явилися значно цікавіші речі ) Але і 70-х 80-х було навіть і цікавіше за Дойля
Хреще́ний ба́тько — кримінальний роман Маріо П'юзо. Твір вперше вийшов друком у 1969 році.
Українською мовою роман переклали Олександр Овсюк і Віктор Батюк для журналу «Всесвіт», де його опублікували у 1973—1974 рр[1]. Їхній переклад також вийшов друком 1991 року в видавництві «Радянський письменник»[2]. Також роман переклав Олег Зав'язкін[3].
Роман навіть був схвалений тодішніми комуністами Шелестом-Щербицьким ("показав гангстерську природу капіталізма") З радянщиною здається не склалося персонально у вас, BIGor, чи у вашої родини.
BIGor написав:......... так а нащо російські особливий статус? ........
А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует? Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке? Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем". Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова? И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке. И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.
Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було. Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
не берусь утверждать, но это - по классике - может быть следствием банальной экономии: один раз перевести и разослать по всем республикам - гораздо плановее, чем искать местных переводчиков...
BIGor написав:......... так а нащо російські особливий статус? ........
А где вы сейчас видите "особливий статус"? И кто его требует? Или "особливий статус" это отсутствие книг на русском языке? Иногда окупал детям книжки в "Книголенде". Как-то пару месяцев назад зашёл, лежали пара книжек, явно не распроданные. Спросил продавца: "Мы больше получать не будем". Или "особливий статус" это отсутствие уроков русского языка в школах русскоязычного Харькова? И мне будут рассказывать о русификации в советские времена. Но тогда в магазинах Харькова были книги на украинском, и были школы с преподаванием на украинском. И никто не запрещал говорить на украинском языке. И кроме перечисленного вами были и нормальные книги. И на последних 35 годах история не начинается. и не заканчивается.
Якась у Вас топорна пропаганда. Хочу спитати хто ви по національності?
За русифікацію в УСРСР можу сказати, що моя школа за часів совка була русифікована повністю. Нащо кацапи таке робили на західній Україні? Чи наприклад мої батьки і бабуся мали великі домашні бібліотеки - 98% в вибірці - росмовні книги. Вибору не було. Хіба сраний совок не міг перекласти українською Марка Твена чи Конан Дойля?
але Бігор втік з вільної та незалежної до Польщі, як так?
Hotab написав:.......... Всі повідомлення зводяться до «30 см вставити в сфінктер» «Пробити калові маси» «виклади фотку ануса в хорошем разрешении, я скажу ти підар чи ні» .......
Справедливости ради стоит заметить, что посты песикота не сильно отличаются.
Да и Хотабовские - как недвигу продал - все однотипные пошли...
Да не продал он кампусопрелесть. Он её $-чику подарил. Потому шо тот наш зашитник, три года под КАБами саушку свою на позиции орков наводил и ОФ с зажигательными в неё под плотным огнём противника загружал 24/7. А маттаб дезертир, предатель и ухулянт!
Shaman написав:ЛАД забув про цікавий поки успішний приклад ще не диктатури, але вже автократії - Азербайджан. там й розвиток (але в першу чергу завдяки енергоносіям), й приклад маленької "победоносной" війни (Карабах), який підняв авторитет Алієва на недосяжну висоту в середині країни. бачите, Алієв вже на рівних розмовляє з Пуйлом.
навіть цікаво, чим все це скінчиться
Подивимось. Можу нагадати ще й про Казахстан при Назарбаєві. Може не диктатура, проте ближче до автократії. Але обійшлися без війни. Навіть громадянської. До речі за допомогою РФ.