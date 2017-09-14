Канєшна не зможуть зіпсувати, бо вони і не вякають, і не псують. Як ти вигадав.
Дурний брехливий місіонер з-за прилавку...
Будівельник на брехні.
|
|
|
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:17
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз для тих хто не в стані зрозуміти написане опопнентом
1 Я також за все хороше і проти всього поганого
2 Я також як і долярчик хочу виграти в піраміді... але я трошки розумніший тому НЕ ПРИЙМАЮ участі в пірамідах і тому хоч і не виграю на ХАЛЯВУ , але не програю СВОЄ.
3 Якщо хтось робить , то сотня дурнів переконана що ЗНАЮТЬ як зробити краще...
І ця сотня ніколи не взнає що вона складається з дурнів... до моменту поки хоч один з них не спробує РЕАЛЬНО щось зробити
Саме реалії так бють по фейсу теорії - що в подальному з побитим фейсом теоретик вже не настільки критично настроєний по відношенню до практика.
4 Практик же знає - якщо справа ДОВЕДЕНА до успішного закінчення, але при цьому ЗУПИНИЛАСЬ на рівні 70% від максимально теоретичного рівня - це вже дикий успіх за який можна присвоювати собі медальку.3 Виходячи з пункту 4 , і розуміючи що можновладці зробили більше ніж 85 і менше ніж 95% від максимально можливого ( в нашій ситуації і при умові що дії можновладців не доводили до соціальних вибухів) - я особисто ВВАЖАЮ це успіхом.
ПС
а ти так і помреш фантазуючи про те як би було добре якби можновладці виконали все на 100%.... і ніколи не взнаєш , що одним з елементів виконання на 100%( того про що ти мрієш читаючи книжки)-це позбавлення тебе і тобі подібних - пенсій.Бо це
а -ДОЦІЛЬНО
б-СПРАВЕДЛДИВО.
Ба більше, правильною дією можновладці-це копняк під дупу всім військовослужбовцям в період 1990-2010 роки , а звільнені кошти треба було направити на розбудову заводів( отримали б при цьому ЛАДа як симпатика діючої влади)
ппс
уточню для дурнів
можна підняти пенсійний стаж поступово як це зробила влада
а треба було підняти різко стаж і так само відмовляти ВСІМ хто не має мінімум 30 років пенсійного у виплаті пенсій поки не отримають..
Другий варіант - різко прискорив би проведення реформ
а - багато пенсіонерів так би й не дожило до отримання пенсії
б -зекономлені гроші можна було направити на виплату силовикам які б кийками гасили невдоволення...
Тому
Здурі можна й мягке зломати..
Але це знає тільки той хто пробував щось робити
бо той хто не пробував-тому й ломати нічого.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лип, 2025 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я здивований що більшість тутешніх форумчан за російську культуру і мову. Це пзд хлопці.
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:33
Додано: Нед 20 лип, 2025 11:40
Денис Елесеевич и ночной домашний арест за репосты - это не оно? 🤔
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:12
Шо потрібно зробить для розвитку мови та викорінення москальщини?
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:19
Знов в штангу ногою. Нічого нікуди не вивіз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:19
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:25
Не поверишь - развивать - и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
Додано: Нед 20 лип, 2025 12:28
Перевёл? - месадж там вполне конкретный был...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|