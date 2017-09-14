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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14481144821448314484
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 09:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
Не знаю, как во Львове, но в Харькове так было точно.
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык. В Союзе книги были дешёвыми по мировым меркам. Учебники тем более. Тираж на
укр. языке был бы очень небольшой. Соответственно или должна быть очень высокая цена, или очень большая дотация. + стоимость перевода. Кстати, интересно, как этот вопрос решается сегодня?
К тому же распределение было по всему Союзу. Человеку, учившемуся на украинском, было бы тяжело работать в Новосибирске или Москве. Так что, думаю, даже если бы была возможность, практически все выбрали бы обучение на русском. Во всяком случае, по очень многим специальностям. Хотя, конечно, по некоторым было бы вполне возможно и обучение на украинском. Кстати, не знаю не было ли такого на агроспециальностях. Вполне допустима аналогия с тем, как в Индии в вузах господствует английский. И не потому, что он мировой (это уже дополнительный плюс), а потому, что это был язык метрополии.

ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було.
зараз мовного питання взагалі нема, його роздувають провокатори.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 09:52

І все буде добре!© )))

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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:12

Успіх

Юриста і блогера Тараса Никифорчука дивляться і читають сотні тисяч людей. Він розповідає їм, що хабарі — це нормально, а Путін хоче миру. А ще бере гроші за консультації, які нічого не варті. Розбір

Юрист Тарас Никифорчук — успішний блогер. Він понад десять років веде свій ютуб-канал і має більш як 890 тисяч підписників. Ще 153 тисячі людей читають його в Telegram. Короткі відео Никифорчука збирають сотні тисяч переглядів. А ще він — типовий псевдоексперт і маніпулятор. Під час пандемії коронавірусу юрист з лікарняного ліжка закликав людей не вакцинуватись, а після початку повномасштабного вторгнення лякає свою аудиторію представниками ТЦК, які стріляють в людей. Також Никифорчук захищає депутатів Артема Дмитрука й Олександра Дубінського, яких підозрюють у цілій низці злочинів, і доводить, що це українська влада, а не Путін не хоче миру. Блогер часто вигадує і перекручує факти, а ще дає платні онлайн-консультації, де фактично заперечує свої ж слова про свавілля ТЦК і просто радить клієнтам тікати від повісток.


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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:23

  Успіх написав:
добре вже було)
Ну велике діло мадяри наклали санкції за вбивство їх громадянина,не можно заїхати 3 полковникам в угорщину. Обридаєшся.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но будивельник пишет о том, что туда массово ехали отставники после службы бог знает где. Так что тут, скорее, прав Барабашов.
рассіянє... бялая кость , ні в жисть майор-полковнік не буде жити в панельці Львова... йому барак в тайзі за щастя....

Один дурень зробив тупе припущення
Інший як видно не менш розумний це припущення підтримав - на лице коаліція...

Тому
представників совкової армії які всіма силами старались вийти на пенсію не в тьмутаракані - у Львові більш ніж багато...
І житло вони отримували на тих самих підставах як це було і в інших містах совка...
Була КЕЧ , були військові будівельники , були відчислення міста військовим...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Машин набило…Q7 свіжа.. З вигляду тільки лобаш, а придивився, там весь дах хвилями.. А машинка коштує..
Треба зауважити, що поліція розвернула пункт звернень прямо під будинком. Бо крім скла квартир, дуже багато автівок.
Щоправда я не впевнений, що за авто без страховки ( КАСКО) щось компенсують.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:56

пару тижнів тому оформлював КАСКО: по стандартній угоді не покривають пошкодження від ракет/шахедів, треба окрема додаткова угода
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:59

Навіть з КАСКО навряд чи компенсують. Як правило, це підпадає під форс-мажор
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 11:23

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Никакой проблемы.
Но анекдоты это просто пример.
А для того, чтобы обеспечить людей на фронте и без массового СЗЧ нужен гаечный ключ примерно такого же уровня.

Зявилось якесь "массового СЗЧ". До чого тут "массового СЗЧ"?
В 1940 було прям массове СЗЧ набагато маштабніше ніж зараз (правда тікали не в тил а в іншу сторону). Хоча в Сталіна був ого-го який "гаечный ключ" і 20 років закручування гайок перед цим.
Я не зовсім розумію що ви хочете сказати?
Я хочу сказати що ми можемо воювати під правлінням Зе ще років 10 і ніякий "гаечный ключ" не зламається. Населення на 10 років війни точно хватить.

чергова брехня пропагандона - ніякої війни на 10 років не буде. як не в цьому, так в наступному році буде спад бойових дій. на цей час нам вистачить сил. а там руські з подивом з'ясують, що їх сили закінчилися 8)

спеціально виділив слово можемо, я не стверджую що точно будемо.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 лип, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 11:23

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:

наведи приклади, що в нас диктатура порівняно з Яником - бе це нахабна брехня. за виключенням обмежень військового стану. те, що Зеля не хоче створювати коаліцію - так, це його косяк й помилка, але маємо що маємо - я не прихильник Зе, вже казав неодноразово. й дзвіночки так, є.
а синок мільярдер за часи папи президента - це як? ти ж завжди якимось мутняком займався - особисто тобі може за Яника було й краще. знаєш що таке "програми". взяти під контроль основну частину "обналу" - це не так просто, але вони це зробили 8)
мета нашої держави - не воювати. й ми воюємо, бо на нас напали. а під контролем Раші - воювали б, тому що ми напали. але схоже, ти взагалі не розумієш різниці. в 33 році німці не хотіли воювати, а в 39 вже ніхто не питав. жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом.

смішно навіть читати такі недолугі пояснення.
Порівнювати міць репресивного апарата тепер і за часи яника то просто цирк. Зараз у нас викрадання цивільних як державна політика, конституція на паузі, парламент це просто фікція, опозиції не існує в принципі, персональні санкції проти своїх громадян без суда, "рекрутери" як тітушки на службі держ.машини, поліцаї покривають порушення закону проти цівільних (або навіть виступають в ролі співучасників), побори бізнесу на користь тцк, попереду перспектива як мінімум 15 річного правління Зе.
"жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом" - стосовно цього, по перше - є хоч ОДИН приклад бусифікації у рф, у відповідь на наших сотню в день? По друге, у жителів ОРЛДЛО було достатньо часу щоб визначитись і поїхати куди забажаєш. Тобі не приходить в голову що з ОРЛДЛО воюють ті хто плюс/мінус не проти воювати + ідейні + за гроші?
І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву. і прикинь в Мелітополі та Бердянську, патріоти хто хотів сто разів виїхав, а ждуни що залишились - не Польшу штурмують а їздять собі по туреччинам та європам у відпустки. Короче кажучи в черговий раз ти тут "телемарафонщину" розводиш
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