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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1448214483144841448514486>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:27

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать

Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.

Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти

Я понятно объяснил ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать

Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.

Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти

Я понятно объяснил ? )

а хіба він за кордоном? щоб за кордон потрапити треба все одно мати необхідний настрій - а там нічого немає. може десь в мами ховається? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:31

  Hotab написав:2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?

Вірю що білоруси (дивлячись на національно-патріотичні змагання в сусідів) зараз мають повно часу щоб в індивідуальному порядку і в законний спосіб вирішити всі свої питання, щоб до моменту "буряти схоплять і відправлять на Польшу" бути саме там де підказує їм власний розум та свобода вибору
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:40

  Letusrock написав:
  Hotab написав:2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?

Вірю що білоруси (дивлячись на національно-патріотичні змагання в сусідів) зараз мають повно часу щоб в індивідуальному порядку і в законний спосіб вирішити всі свої питання, щоб до моменту "буряти схоплять і відправлять на Польшу" бути саме там де підказує їм власний розум та свобода вибору

Оце твоє "буряти схоплять і відправлять на Польшу" нагадує, коли такі як ти писали до 24.02.2022 - А то Путін нападьот ... ха-ха-ха, так смішно

Продовжуй так писати ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:43

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?

Вірю що білоруси (дивлячись на національно-патріотичні змагання в сусідів) зараз мають повно часу щоб в індивідуальному порядку і в законний спосіб вирішити всі свої питання, щоб до моменту "буряти схоплять і відправлять на Польшу" бути саме там де підказує їм власний розум та свобода вибору

Оце твоє "буряти схоплять і відправлять на Польшу" нагадує, коли такі як ти писали до 24.02.2022 - А то Путін нападьот ... ха-ха-ха, так смішно
Продовжуй так писати ...

і про конституцію на паузі писали, вічного правителя та кріпосне право? непригадую щось
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:44

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.

Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти

Я понятно объяснил ? )

а хіба він за кордоном? щоб за кордон потрапити треба все одно мати необхідний настрій - а там нічого немає. може десь в мами ховається? 8)


В Монреаль літав, потім додому прилетів, потім зізнався, що не в Україні

Мабуть забув, обліковка змінилась чи ще щось )
Може під спідницею мамки ховається ... Х..то З..на
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:51

  Letusrock написав:і про конституцію на паузі писали, вічного правителя та кріпосне право? непригадую щось


Януковича, російська пропаганда, до 2022 року вважала легітимним
Навіть привозили до Білорусії
Ось де вічність

То де вічний Зеленський ? доведи )

Кріпосне право ? Ти скільки відробив на Зеленського ? )
Ти триндишь про речі, про які не маєшь жодного уявлення

До речі, про кріпосне право, ти житель за хребтом, звідки це знаешь ?
Якщо ти не росіянин )
Не пались так )

PS. Як там з Молочним-молодшим, методички не було ? Мовчишь ? Як прикро )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. Як там з Молочним-молодшим
а хто це, і чому я повинен його знати?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:09

  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Як там з Молочним-молодшим
а хто це, і чому я повинен його знати?

Як чудово ... Все сходиться )

Ти розганяешь тільки те, що в твоїх помийних ТГ-каналах )

Ну добре, коли наступного разу ти щось бовкнешь про прокурорів, я тобі нагадаю )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 21 лип, 2025 18:10, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:09

Вільний народе - вільної країни!©))

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ! :lol:

100% фейк! :mrgreen:

так підійщов би, допоміг доїхати до ТЦК :lol:

Щоб разом до ТЦК доїхати :lol:

Шановні ухилянти!(після прийняття закону про м60+ я тепер можу до всіх тутешніх так звертатись!) :lol:
Так от, я вже неодноразово писав і ще повторюсь - я НЕ проти мобілізації, але!!!
1. Якщо б одночасно проводили і ДЕмобілізацію!!!
(а то що виходить - людей вигрібають туди, а звідти - не демобілізують? Виходить, що тупо на утилізацію вигрібають і ще зрубити бабла з кого можна?!)
Просто бізнес?©
Як так?©
2. Ну і мобілізація НЕ повинна проходити так по-скотськи!
Щоб волочити по асфальту, як якогось бандита/чикатілу/маніяка/вбивцю...???
Чи як волочуть баранів на бійню?

Якщо виявили порушника(порушив закон) то має ПОЛІЦІЯ:
а) виписати штраф
б) якщо злісний порушник - то ТІЛЬКИ ПОЛІЦІЯ може надіти на нього кайданки і запакувати в спецмашину!

А не якісь "рибаки в рибацькій формі", які про фронт тільки чули(а ніколи там не були) - мають людей , як худобу волочити по асфальту, а в деяких випадках - то ще й бити!!!
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