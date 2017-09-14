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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14483144841448514486>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:15

Успіх

Який переворот думок ...

Як був в ЗСУ, то "ухилянтам" - блокування рахунків без суду.

Як пішов в СЗЧ, то - давайте по закону

Як для інших, то без закону
Як для себе, то по закону

Це так не працює, все повинно бути по закону.
І саме закону ти боїшься до всрачки )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати? 8)

Масові обшуки в НАБУ: що відбувається довкола бюро, до чого тут конопля, «кріт ФСБ», підозри у держзраді і співпраці з РФ — головне
почитав, що інкримінують цим детективам... що можу сказати...різні думки приходять в голову
50% ймовірності: це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. Бо там же є лист, про російську загрозу у переможця. А переможець з НАБУ. А у НАБУ ціла сітка російських агентів. Значить, правильно не пускати детектива НАБУ на голову БЕБ.

25% ймовірності: це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей.

24% ймовірності: це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності.

1% ймовірності: в НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога.

Дуже суб'єктивна оцінка. І дуже хочеться вірити у щось хороше. Особливо під час війни. Що не буде лицемірно використовуватись тема війни і протистояння росіянам. Тому хочеться вірити, що скоро ми побачимо докази роботи цієї мережи пов’язаних один із одним детективів НАБУ. Але поки в голову знову лізуть ті кляті питання. Особливо на фоні того, як часто зараз тема «працювати на ворога» використовується силовиками для наїзду на бізнес.

Чому саме зараз? Моя версія про обшуки в НАБУ
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:42

  Shaman написав:тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні.

Нічого дивного

Вони хочуть диктатури в Україні ... диктатури Росії, диктатури Путіна

Вони хочуть капітуляції ...

Не розуміючи, що їх потім викинуть на сміття ...
Так буває, у недолугих
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:47

  Успіх написав:Щоб разом до ТЦК доїхати :lol:
Шановні ухилянти!(після прийняття закону про м60+ я тепер можу до всіх тутешніх так звертатись!) :lol:
Так от, я вже неодноразово писав і ще повторюсь - я НЕ проти мобілізації, але!!!
1. Якщо б одночасно проводили і ДЕмобілізацію!!!
(а то що виходить - людей вигрібають туди, а звідти - не демобілізують? Виходить, що тупо на утилізацію вигрібають і ще зрубити бабла з кого можна?!)
Просто бізнес?©
Як так?©
2. Ну і мобілізація НЕ повинна проходити так по-скотськи!
Щоб волочити по асфальту, як якогось бандита/чикатілу/маніяка/вбивцю...???
Чи як волочуть баранів на бійню?

Якщо виявили порушника(порушив закон) то має ПОЛІЦІЯ:
а) виписати штраф
б) якщо злісний порушник - то ТІЛЬКИ ПОЛІЦІЯ може надіти на нього кайданки і запакувати в спецмашину!

А не якісь "рибаки в рибацькій формі", які про фронт тільки чули(а ніколи там не були) - мають людей , як худобу волочити по асфальту, а в деяких випадках - то ще й бити!!!
успіх ти просто нікого не волочив. Довелось би тобі тягати людей босими руками за зарплату в 25 тисяч я б на тебе подивився... вони ще дуже гуманно бусифікують.
По ідеї це треба робити просто беручи в оточення населений пункт і прочісуючи дома. Медкомісію зробити виїзною. І не возити ухилянтів по одному по через півміста. Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон. А це ходи уговарюй кожного показати документи. Не треба ніяких документів перевевіряти. Є всі 5 кінцівок? Значить на фронт. Хіба показує бронь. Але закон понятно треба міняти. Залучати до бусифікування нацгвардію. Но бусиики мають бути з медкомісії а не до. Це возіння в бусиках і закриті медкомісії і сприяє хабарництву.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:49

  Shaman написав:...........
а якщо у вас була вільна українська, то дивно що зараз не спілкуєтесь? чи забули? буває :lol:
Практики немає. Колись прижджав на західну, перші пару-трійцю днів важкувато, потім без проблем. В Харкові не маю потреби.

тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку 8)
Может, по этим же причинам и вы всё перекручиваете и не понимаете? :)

давайте аргументи. тут й так вистачає демагогів, які намагаються заперечити, а от довести щось не можуть :D так демагогією й займаються - неправильно, а як правильно, не скажу 8)
Уже писал - просто надоело. Вы не воспринимаете аргументы. У вас заложена матрица, по которой вы всё перекручиваете и искажаете так, как вам хочется.
На мои вопросы вы так и не ответили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а якщо у вас була вільна українська, то дивно що зараз не спілкуєтесь? чи забули? буває :lol:
Практики немає. Колись прижджав на західну, перші пару-трійцю днів важкувато, потім без проблем. В Харкові не маю потреби.

А ви спробуйте, здивуєтесь скільки харків`ян розмовляють українською.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було.
зараз мовного питання взагалі нема, його роздувають провокатори.

та немає. тільки інколи хтось починає верещати, "что его ущемляют", бо не хочуть розуміти його російську, й що "челюсть/пальцы" не такі. хоча коли верещить, то частіше просто таки не може - що можна сказати про рівень людини, яка за 30 років не змогла вивчити мову країни перебування? звичайний руський :lol:
Ось зараз ви саме "брешете".
Мовне питання піднімає постійно якраз протилежна сторона.
З розповідями про "підлість", "треба вибачитись", "спитати дозвіл" і таке інше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:54

  Shaman написав:тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати?
цих антикорупціонерів давно треба прибрати. Боротись з корупцією має тільки влада а не чортізвідки вискочівші активісти
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:57

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  АндрейМ написав:-----------------------------
pesikot
А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать
-----------------------------
Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.

Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти

Я понятно объяснил ? )

а хіба він за кордоном? щоб за кордон потрапити треба все одно мати необхідний настрій - а там нічого немає. може десь в мами ховається? 8)

За кордоном.
Проте сидіння на дивані нічим не краще.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Боротись з корупцією має тільки влада


журналісти і активісти завжди гинули від рук влади і під час БД

In 2024, at least 124 journalists and media workers were killed, making it the deadliest year on record for media professionals according to the Committee to Protect Journalists (CPJ), with more than two-thirds of those deaths occurring in the Gaza Strip during the Israel-Hamas war.


боротися з вором-капітаном на складі має тільки майор, за його відсутністі-сам капітан Бандерлог, так?
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