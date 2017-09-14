50% ймовірності: це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. Бо там же є лист, про російську загрозу у переможця. А переможець з НАБУ. А у НАБУ ціла сітка російських агентів. Значить, правильно не пускати детектива НАБУ на голову БЕБ.
25% ймовірності: це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей.
24% ймовірності: це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності.
1% ймовірності: в НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога.
Дуже суб'єктивна оцінка. І дуже хочеться вірити у щось хороше. Особливо під час війни. Що не буде лицемірно використовуватись тема війни і протистояння росіянам. Тому хочеться вірити, що скоро ми побачимо докази роботи цієї мережи пов’язаних один із одним детективів НАБУ. Але поки в голову знову лізуть ті кляті питання. Особливо на фоні того, як часто зараз тема «працювати на ворога» використовується силовиками для наїзду на бізнес.
Якщо виявили порушника(порушив закон) то має ПОЛІЦІЯ: а) виписати штраф б) якщо злісний порушник - то ТІЛЬКИ ПОЛІЦІЯ може надіти на нього кайданки і запакувати в спецмашину!
А не якісь "рибаки в рибацькій формі", які про фронт тільки чули(а ніколи там не були) - мають людей , як худобу волочити по асфальту, а в деяких випадках - то ще й бити!!!
успіх ти просто нікого не волочив. Довелось би тобі тягати людей босими руками за зарплату в 25 тисяч я б на тебе подивився... вони ще дуже гуманно бусифікують. По ідеї це треба робити просто беручи в оточення населений пункт і прочісуючи дома. Медкомісію зробити виїзною. І не возити ухилянтів по одному по через півміста. Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон. А це ходи уговарюй кожного показати документи. Не треба ніяких документів перевевіряти. Є всі 5 кінцівок? Значить на фронт. Хіба показує бронь. Але закон понятно треба міняти. Залучати до бусифікування нацгвардію. Но бусиики мають бути з медкомісії а не до. Це возіння в бусиках і закриті медкомісії і сприяє хабарництву.
Shaman написав:ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було.
зараз мовного питання взагалі нема, його роздувають провокатори.
та немає. тільки інколи хтось починає верещати, "что его ущемляют", бо не хочуть розуміти його російську, й що "челюсть/пальцы" не такі. хоча коли верещить, то частіше просто таки не може - що можна сказати про рівень людини, яка за 30 років не змогла вивчити мову країни перебування? звичайний руський
Ось зараз ви саме "брешете". Мовне питання піднімає постійно якраз протилежна сторона. З розповідями про "підлість", "треба вибачитись", "спитати дозвіл" і таке інше.
АндрейМ написав:----------------------------- pesikot А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" ) Который ты не хочешь замечать ----------------------------- Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.
Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти
Я понятно объяснил ? )
а хіба він за кордоном? щоб за кордон потрапити треба все одно мати необхідний настрій - а там нічого немає. може десь в мами ховається?
За кордоном. Проте сидіння на дивані нічим не краще.
Banderlog написав:Боротись з корупцією має тільки влада
журналісти і активісти завжди гинули від рук влади і під час БД
In 2024, at least 124 journalists and media workers were killed, making it the deadliest year on record for media professionals according to the Committee to Protect Journalists (CPJ), with more than two-thirds of those deaths occurring in the Gaza Strip during the Israel-Hamas war.
боротися з вором-капітаном на складі має тільки майор, за його відсутністі-сам капітан Бандерлог, так?