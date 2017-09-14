Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:29
Минулого тижня вперше з щонайменше 2008 року кілька термоядерних гравітаційних бомб B61-12 США було доставлено на авіабазу Королівських ВПС Лейкенхіт у Саффолку.
https://ukdefencejournal.org.uk/us-nuke ... -a-decade/
Тим часом росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи, а одна з них розташована за 270 кілометрів від Швеції. Москва хоче викликати паніку серед європейців.
https://ua.news/ua/world/moskva-moderni ... ovi-znimki
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:30
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вы не воспринимаете аргументы. У вас заложена матрица, по которой вы всё перекручиваете и искажаете так, как вам хочется.
Тобто
Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?
Чи все таки в кожного СВОЯ ?
І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..
і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
Це ж нормально
А у випадку Росія-Україна - чому не нормально?
мова в обох сербо-хорватька, тільки історична спадщина різна
але чому би ще не перейти в Україні на латинку (бо в швидше в ЄС приймуть і щоб не так як в федерації)
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flyman
в Пон 21 лип, 2025 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:36
budivelnik написав: ЛАД написав:
Shaman, так хто піднімає "мовне питання"?
Є така штука
Причинно наслідковий звязок...
Приведу приклад - а ти дай відповідь хто винуватий..
Отже є дві особи
Одна насрала посеред вулиці, а друга піднімає питання хто насрав...
Хто з них винуватий?
руські вже давно відповіли на це питання по своєму - й особа постійно перепитує: "а кто єто сделал?"
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:49
budivelnik написав: ЛАД написав:
2. Який закон вимагає писати на форумі українською? Чи розмовляти на вулиці? То може, це ви своїми вимогами порушуєте закон?
Який закон забороняє Ботати по Фєні?
А чому не ботаєте?
То може є Закон ЛЮДСЬКОЇ ПОРЯДНОСТІ
Вы, вроде, говорили о
законах
.
Если "Ботати по Фєні" это матом, то запрет на это есть именно в
законе
.
в той самий час в Башкірії на фестивалі заборонили виконання гімна Башкортастана на башкирській мові і всі виступи проводились на російській..
Ти за це виступаєш? скільки там тих башкирів щоб під них вЯлІкІє підстроювались....
Будем брать пример с "вЯлІкІх"?
Вы за это?
P.s. Интересно, почему такие патриоты так интересуются событиями в России? Я, например, такого не слышал и не интересовался.
ЛАД
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:56
budivelnik написав:
.........
Отже є дві особи
Одна насрала посеред вулиці
, а друга піднімає питання хто насрав...
Хто з них винуватий?
Это вы о себе?
Самокритично.
ЛАД
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:57
Соскін каже, що одна з кар (саранча), коли не випускали з Єгипету богообраних от така кара зійшла. Думайте
flyman
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