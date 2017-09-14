RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14487144881448914490>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.

Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8622
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6461 раз.
Подякували: 21600 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:34

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.

Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.

Я хотів би побачити це кіно, коли сержант з ТЦК (з сільським іпалом класів так на 6-7 неповної школи) слухає розповідь про фарш, який назад не перекручується, і сітківку, яка «може відклеітись, якщо 152мм бахне зовсім біля ніг.»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 лип, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 15729
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:35

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.

Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.

Відмінити провідну галузь економіки?
UA
 
Повідомлень: 9520
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:37

  Shaman написав:тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати
Масові обшуки в НАБУ: що відбувається довкола бюро, до чого тут конопля, «кріт ФСБ», підозри у держзраді і співпраці з РФ — головне

кацапська гнида, схоже це тобі методички не оновили.
Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

нагадаю для тупих шаманів - наші союзники G7, а не хуйло...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:47

  sergey_stasyuk555 написав:кацапська гнида, схоже це тобі методички не оновили.
Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

нагадаю для тупих шаманів - наші союзники G7, а не хуйло...

А як ти думаєш, що іноземцям втирали набушники в своїх звітах? :D
Казки про їх боротьбу з корупцією чи реалії про їх кришування корупції?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:50

  unicdima написав:А як ти думаєш, що іноземцям втирали набушники в своїх звітах? :D
Казки про їх боротьбу з корупцією чи реалії про їх кришування корупції?

думаю про боротьбу з корупцією, це ж антикорупційний орган.
а тобі теж вже "божою росою" в очі насцяли?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:59

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати
Масові обшуки в НАБУ: що відбувається довкола бюро, до чого тут конопля, «кріт ФСБ», підозри у держзраді і співпраці з РФ — головне

кацапська гнида, схоже це тобі методички не оновили.
Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

нагадаю для тупих шаманів - наші союзники G7, а не хуйло...

Секундочку
не кацапская
Ахмэтовская
Куярить в бубен в чешских кронах папа Лёня с МонтеКарлы неплохо оплачивает
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5228
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 23:29

  UA написав:
  budivelnik написав:Тобто
Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?
Чи все таки в кожного СВОЯ ?
І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..
і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..

сербської мови не існує.
Не совсем так.
Формально существуют и сербский, и хорватский. Но:
Стандартный сербский язык взаимопонятен с признанными языками меньшинств: боснийским и хорватским , поскольку все три основаны на наиболее распространенном штокавском диалекте Восточной Герцеговины
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
Прапор це стан душі якій зупиняє розвиток інтелекту.
Печальный факт, но вынужден согласиться.
А, вообще, пример Сербии и Хорватии это как раз классический случай унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.
Сербия:
Официальный язык — сербский, родной для 88% населения. [ 286 ] Сербский — единственный европейский язык с активной диграфией , использующий как кириллицу , так и латиницу . Сербская кириллица обозначена в Конституции как «официальная письменность»
....Другие признанные языки меньшинств: венгерский , словацкий , албанский , румынский , болгарский , русинский и македонский . Все эти языки официально используются в муниципалитетах или городах, где этническое меньшинство превышает 15% от общей численности населения. [ 290 ] В Воеводине администрация края официально использует, помимо сербского, еще пять языков (словацкий, венгерский, хорватский, румынский и русинский).
Это кроме боснийского и хорватского, упомянутых выше.
И это при том, что
Сербы с численностью 5 360 239 человек являются крупнейшей этнической группой в Сербии, представляя 81% от общей численности населения (исключая Косово).
Можно ещё отметить, что
венгры с населением в 184 442 человека остаются крупнейшим этническим меньшинством в Сербии, ... представляющим 2,8% населения страны


Теперь Хорватия.
Хорватский язык является официальным языком Республики Хорватия и является официальным языком Европейского Союза с момента вступления Хорватии в 2013 году.
.......С момента обретения независимости в начале 1990-х годов Республика Хорватия конституционно определила язык как «хорватский язык» и регулирует его посредством лингвистических предписаний . Давнее стремление к развитию собственных средств выражения и, таким образом, обогащению языка, в противовес принятию иностранных решений в виде заимствований , лингвисты описывают как хорватский лингвистический пуризм .
.......Языки меньшинств официально используются в органах местного самоуправления, где более трети населения составляют национальные меньшинства или где действует местное законодательство, регулирующее их использование. К таким языкам относятся чешский , венгерский , итальянский , сербский и словацкий . [ 287 ] [ 288 ] Также признаются следующие языки меньшинств: албанский , боснийский , болгарский , немецкий, иврит , македонский , черногорский , польский , румынский , истрорумынский , цыганский , русский, русинский , словенский , турецкий и украинский .

И это при том, что
Согласно переписи населения 2021 года, 95,25% граждан назвали родным языком хорватский, 1,16% — сербский, а ни один другой язык не достигает 0,26%.
и при этом
Согласно переписи 2021 года, большинство жителей составляют хорваты (91,6%), за ними следуют сербы (3,2%), боснийцы (0,62%), цыгане (0,46%)...
Цитаты о Хорватии отсюда - https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia.

P.s. Shaman, надеюсь, вам это тоже будет интересно и поможет что-то понять.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35381
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 01:02

  budivelnik написав:То може є Закон ЛЮДСЬКОЇ ПОРЯДНОСТІ
А людська порядність це


Людьска поряднїсть це не стидатися розмовляти тією мовою якою мама колискові співала, а нових комісарів які лезуть в душу посилати до старих у пекло
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:наші союзники G7

На жаль саме "союзників" Україна не має, про що неодноразово роз'яснюють дипломати.
https://www.youtube.com/shorts/9hMLLNR3knk
Огризко пояснив, що справжніми союзниками є ті країни, з якими є міжнародно закріплені зобов'язання, тоді як підписані угоди про співпрацю роблять країни партнерами, але не гарантують безпеку.
https://24tv.ua/soyuzniki-ukrayini-yaki ... i_n2850045

І т.д. і т.п.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7026
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 14487144881448914490>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 949396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.