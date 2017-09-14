Додано: Вів 22 лип, 2025 12:28

А ви казали, що Зеленський не вміє в диктатора...Зоя КазанжиВи ж всі вже бачили напівголих чоловіків, яких спочатку повалили, а потім посадили на стільці, розклали на підлозі перед ними гроші і від душі нафотографували?То вчора СБУ та Офіс Генерального прокурора проводили обшуки у співробітників НАБУ через їхні можливі звʼязки з РФ.У мене питання, яке давно муляє: чому на всіх подібних затриманнях нам показують напівголих чоловіків? Приходять о 6 ранку і всіх витягують з ліжка? Чому не дати одягнутися? Це особлива форма приниження?НАБУ заявило, що 70 обшуків відбулися без рішення суду. І нагадало, що щодо всіх персон які зараз стали підозрюваними, СБУ не мало жодного зауваження і всі вони пройшли спеціальні перевірки того ж таки СБУ.СБУ оприлюднила свою заяву, де повідомила, що народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко був агентом ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ., ніхто йому особливо не перешкоджав.Так що ж сталось і чому саме зараз?НАБУ, на жаль, не стало тим органом, який би виправдав наші сподівання. Але те, що їх позбавляють незалежності, факт.Міністр єдності, вже колишній, досить довго сидів за кордоном. Поки з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але НАБУ не послухали.Ну й от. Співробітників НАБУ обшукали й почали звинувачувати хтозна в чому. Один із них 10 років тому спілкувався з охоронцем Януковича. Чийсь батько торгував коноплею з Росією. Ще двоє кілька років тому скоїли ДТП.Серйозно?!В НАБУ немає янголів. І у 2023 році Єрмак туди таки призначив лояльного собі керівника. Але певні важелі, в тому числі й наших притомних партнерів, існували.До речі, все це відбувається тоді, коли керівники НАБУ і САП перебувають у відрядженні в Британії. Ну прямо класика.Розумієте, якими можуть бути наслідки? Щонайменше — це попередження "своїх".Як думаєте, чим закінчиться справа Чернишова? Правильно, і я так думаю. Ну, і родич Міндіча теж вийде сухим із води. БоЗнаєте, іноді і я вже починаю думати, щоУ нас така страшна ситуація на фронті. А оці, так виглядає, продовжують мріяти про вибори. Бо всі дії схожі на своєрідну зачистку, яка покінчить з будь-якими самостійними чи непідконтрольними структурами.А потім хочемо, щоб нас взяли до ЄС. І гніваємось на європейців. Україна і їх захищає, а нас не хочуть на поріг пускати.Та ЄС в шоці від оцього владного дикунства. Від нахабності тих, хто керує знекровленою країною.І все це на фоні фарсу з непризначенням керівника БЕБ. На фоні непроведення конкурсу на керівника митниці.Злі язики кажуть, що все ідеСценарій такий: спочатку треба дискредитувати антикорупційні структури. НАБУ вже пішло. Наступними будуть САП та ВАКС. Справи та повноваження НАБУ передадуть в ДБР, а САП стане просто департаментом у Генпрокуратурі.А законодавче регулювання, спитаєте ви. Хіба це проблема з нинішнім парламентом?До речі, вчора було 6 років, як в Україні постав найнікчемніший парламент за всі роки незалежності. Мої співчуття небагатьом притомним там.Тому не спішіть радіти, що "затримали агентів ФСБ в рядах НАБУ". Перш аніж розганяти все, що нам дбайливо підсовує влада, зробіть хоча б паузу. Прочитайте кілька джерел. Прискіпливо. Подумайте на всяк випадок.Дуже хочеться вірити, що така атака не є помстою та дискредитацією антикорупційного органу. Що СБУ реально очищає НАБУ, а не виконує доручення влади. Хочеться вірити, але все, що відбувається, схоже на інше.Все це погано закінчиться. Для нас всіх. А вони думають, що встигнуть схопити Бога за бороду. Ну-ну.