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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14493144941449514496>
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чому не можна на аутсорсинг взяти європейську структуру, щоб вона за 2-3 роки навела лад і підготувала наші кадри?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

26.03.25
Рівень розчарування українців у НАБУ, САП та ВАКС перетнув психологічну межу: суспільство вже не довіряє цим антикорупційним органам так само сильно, як і проросійським політикам. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова.
Так, згідно з опублікованими даними, Національному антикорупційному бюро не довіряють 62,3% респондентів, Спеціалізованій антикорпрокуратурі – 61,6%, судовій системі, до якої входить ВАКС, – майже 73%
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:17

  Letusrock написав:
  jump написав:Ліквідація незалежності САП вплине на оцінку прогресу зі вступу України в ЄС
Офіційний Київ попереджували про наслідки.

тепер нас точно візьмуть в ЄС скоріше за Молдову..., чи навпаки?
Трошки чорного гумору в стрічку: "Ходять чутки що Україна воює за те щоб Фінляндію прийняли в НАТО а Молдову в ЄС"


За що нищать НАБУ
А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. :shock: А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру. 8)

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе. :lol:

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
https://censor.net/ua/blogs/3564592/det ... tva-dron-v

Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко.
Ухвалення закону, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, - це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.
https://censor.net/ua/news/3564617/ster ... abu-ta-sap
навіть сіроженька не стримався :oops:
а сбу його доблесно охороняло, коли якась цьоця з пукавкою нібито намагалась замокрушити :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:17

  unicdima написав:
  Xenon написав:цікаво яка буде реакція ЄС і США...

❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…

З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.


А можна почути, яке відношення зрадники і корупціонери НАБУ мають до демократії? :D

Це ті самі зрадники і корупціонери, які здали Південь України з ЗАЕС ворогу без бою? Нарешті їх спіймали, а то все "неначасі" й "неначасі".
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 22 лип, 2025 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:19

  Hotab написав:_hunter
А чому не з вас??
Навіщо якогось двловода штабу св треба перевчити на стрілка, вас на двловода, а не зразу вас на стрілка? У нас є зайві гроші?

Так меня, может, переучивать не нужно? ;) Опять же - обратный билет мне оплачивать...
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:23

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  pesikot написав:
  Успіх написав:Чітких термінів нема - нехай ідуть лісом!


У тебе смартик немає чітких термінів добудови, може теж від нього відмовишься ...

Чи "это другое" ? ))

На днях мене додали в групу нашого ЖК! Тож, свято наближається !© :D
Так що кусай собі хвоста від заздрощів! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:26

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Чітких термінів нема - нехай ідуть лісом!


У тебе смартик немає чітких термінів добудови, може теж від нього відмовишься ...

Чи "это другое" ? ))

На днях мене додали в групу нашого ЖК! Тож, свято наближається !© :D
Так що кусай собі хвоста від заздрощів! :lol:


8 класів у тебе є, повинен відповісти на просте питання - у твого смартика є чіткі терміни чи немає ? )

Якщо немає, то до чого твої верескливі дописи про терміни
Озирнись, подивись, зроби висновки )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:32

Шах і мат!©

  unicdima написав:Чому уникаєш відповіді на питання, де ховаєшся?
Я НЕ ховаюсь!
Вільно ходжу вулицями і їзджу ГТ!

Навіть, адресу сміливо пишу - Рудненська, 8 :)
  pesikot написав:у твого смартика є чіткі терміни чи немає ?
Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!
Просто підписання Основного договору буде через деякий час, але ЦЬОГО РОКУ!
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:33

Успіх

Так я бачу, що ти просто судиш по собі! :lol:
Сидіти в глибокому тилу і отримувати зарплати/пенсії, як ... літун - губа не трісне? :mrgreen:


Ні, саме по тобі і твоєму ниттю (неодноразово на форумі) я суджу.
Я жодного разу не піднімав питання своєї оплати в ЗСУ під час війни. Бо там з 14 і по сьогодні все просто - що налітав те і отримав. «В тилу» - мало. Літав на бойові -багато. Нема про що нити і чогось вимагати.
У тебе ж було ниття за відсутність бойових за перебування у Львові у відпустці , що здоровій людині на голову не налізе.
Ну і ясна справа ниття, що для бойових виплат тепер треба виїзжати на бойову задачу, а не хз де заряджати рації і писати журнал.
То по кому я суджу?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лип, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:37

  Успіх написав:
  unicdima написав:Чому уникаєш відповіді на питання, де ховаєшся?
Я НЕ ховаюсь!
Вільно ходжу вулицями і їзджу ГТ!

Навіть, адресу сміливо пишу - Рудненська, 8 :)
  pesikot написав:у твого смартика є чіткі терміни чи немає ?
Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!
Просто підписання Основного договору буде через деякий час, але ЦЬОГО РОКУ!

Навіщо ти сюди даєш адресу, куди тебе не пускають , не дають ключі і ти не маєш права власності ? В чому прикол?
Ти можеш так і в Берліні якусь дати.
Hotab
 
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  #<1 ... 14493144941449514496>
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