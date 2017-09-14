ЛАД написав:у них признают официальными даже языки нацменьшинств, численность которых может быть от 3-% до вообще долей %. Причём признают как сербы хорватский, так и наоборот.
Кто что прізнайот? В Сербії державна одна мова- сербська. В Хорватії відповідно- хорватська.
Я приводил цитаты "Кто что прізнайот". Если вы не поняли, это не мои проблемы. В Индии тоже государственный язык хинди. Точнее, он является официальным языком правительства (государственного языка в Индии вообще нет). Но при этом английский имеет статус "вспомогательного официального языка". "В каждом штате и союзной территории есть один или несколько официальных языков, и конституция признает, в частности, 22 «зарегистрированных языка»." - https://en.wikipedia.org/wiki/India
Hotab написав:Коли Кендел по ночам тисне кнопки «Скарга» на форумі, це у нього понаднормовий робочий час, який треба оплатити Х2. Навіть Долярек, який у відпустці до киці хотів бойових виплат, був скромніший 😂😂
Candle (а не Кендел) зараз знаходиться на "розквартируванні в межах гарнізону" , тому цей час не є понаднормовим в сенсі ТК і на його оплату я не претендую взагалі. Щодо відпусток в часи коли +30/50/100 виплачувались всім просто за факт служби в підрозділі який відповідав критеріям - згідно ТК подібна "премія" повинна враховуватись при розрахунку оплати відпустки, а для командирів які вважють інакше передбачені спеціальні статті ККУ. Але на жаль, як я вже писав - для ЗСУ закони не писані, там замість законів - устави та рішення командирів.
По хорошому зараз треба тимчасово добавити поліцейських повноважень нацгвардії і ввести її в великі міста для дотримання громадського порядку та комендантського часу.
Полицейские спят и видят как они тимчасово гоняются еще и за женщинами и молодежью до 25 ( которые, в основном, и вышли с картонками с надписями)
тому і пишу- передача функцій нацгвардії. Поліція має бути залучена, но підпорядкована нацгвардії. Бази даних в поліції, потом допит арештованих, та і банально знання міст. Но керувати мають нацгвардійці, мерів треба відсторонити. Керувати мають "військові адміністрації" но зсу не треба використовувати, для цього і було створено нацгвардію.
АндрейМ написав:....... Я до последнего мирного дня ходил с Кулебой в один ресторан на обед. Не вместе с ним, но часто его там видел то одного, то с кем-то. Кто платил за мой обед я знал (я). Кто платил за его - подозревал (тоже я).
Вот просто интересно, на чём основаны ваши подозрения?
Нет в Украине справедливости, и что именно мне предлагают защищать, я понять не могу.
Справедливости вообще в мире нет. Тяжело жить без неё, но как-то человечество живёт. Если вам всё равно, какая власть будет в Украине - своя (признаЮ, плохая) или современная российская (значительно хуже), то защищать, действительно, нечего. Но вы уже высказались, что в армию не пойдёте ни при каких условиях. Никакой ТЦК вас за границей не достанет. Так в чём проблема? Что вам неймётся? Что вы хотите здесь доказать? Хотите убедить всех, что защищать Украину не надо? Зачем? Вам за это платят? Хоть прилично?
unicdima написав:якщо за набу впряглася вся мразота то це значить, що рішення правильне. на мітинг приперся Кличко
Ти зараз назвав мразотою майже усіх наших західних партнерів. І для чого їм далі допомагати нам збоєю, продовжувати латати наш дірявий бюджет, якщо Зе будує в Україні той самий путінізм, ту саму рашку/совок в мініатюрі?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 23 лип, 2025 00:22, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:якщо за набу впряглася вся мразота то це значить, що рішення правильне. на мітинг приперся Кличко
Ти зараз назвав мразотою майже усіх наших західних партнерів. І для чого їм далі нам допомагати грошима/збоєю, якщо Зе будує в Україні той самий путінізм, ту саму рашку/совок, тільки без ядерної бімби.
Знову брешеш, вони вже заявили, що будуть і надалі допомагати грошима і зброєю і на набу їм пох(занепокоєння).
Та будуть, будуть, але замість умовних 50 мільярдів в наш бюджет дадуть 5 і те ж зі зброєю.
ЛАД написав:.......... Лично мне не очень понятно. Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три? Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо... От текущей ЗП, естественно. Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться. Опять же, естественно - обе стороны.
Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск). Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Если 120 тыс. то это примерно то, что сейчас и есть (если боевые за весь месяц). 160 тыс. несколько больше, но не революционно. У вас достаточно скромные запросы. Дюрі-Бачі как-то называл, если не ошибаюсь, заметно более высокие цифры. Вот только х2х2 несколько сомнительные пропорции. Вы явно переоцениваете "армейские заморочки" и сильно недооцениваете "боевые" условия. Год с автопродлением тоже можно допустить, правда надо быть уверенным, что на ваших условиях найдётся достаточно желающих. Контракт для "18-24" предлагали на более выгодных условиях. Давно не видел данных, но подозреваю, что ажиотажа не наблюдается. Последняя цифра, которую видел, - менее 500 человек на 12.04.2025 (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/12/7507330/). Самое слабое место в ваших предложениях - "испытательный срок месяца на три". Время на БЗВП сегодня - 45 суток (для годных), т.е. 1,5 месяца. При 3 мес. испытательного срока вы 1,5 мес. поучитесь в тылу и успеете 1,5 мес. послужить. Если вы решите уйти, то как-то дорогое удовольствие выходит - государство потратилось на учёбу, на зарплату, а на выходе пшик - боец на 1,5 мес.
P.s. Как видите, candle645 счёл ваши требования сильно заниженными.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 лип, 2025 01:11, всього редагувалось 1 раз.