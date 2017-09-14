ЛАД написав:.......... Лично мне не очень понятно. Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три? Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо... От текущей ЗП, естественно. Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться. Опять же, естественно - обе стороны.
Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск). Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Если 120 тыс. то это примерно то, что сейчас и есть (если боевые за весь месяц). 160 тыс. несколько больше, но не революционно. У вас достаточно скромные запросы. Дюрі-Бачі как-то называл, если не ошибаюсь, заметно более высокие цифры. Вот только х2х2 несколько сомнительные пропорции. Вы явно переоцениваете "армейские заморочки" и сильно недооцениваете "боевые" условия. ... P.s. Как видите, candle645 счёл ваши требования сильно заниженными.
Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты
Меня там Хотаб убеждал, что служба в тылу (не глубоком -- 70 км до фронта) -- очень опасна -- в данном случае я с ним даже готов согласиться.
Hotab написав:UA Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.
Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають?? Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються?? Які пропозиції??
Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...
це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.
😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.
🗣Юрій Ніколов
Звучить логічно.
У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували. Чому Захід цього не робить?
А им это зачем? -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..
_hunter написав:............ Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты .....
Ваша зарплата это !чёрный ящик". Она могла быть и 10, и 100 тыс. И вы же не предлагаете устанавливать каждому солдату выплаты персонально в зависимости от зарплаты на гражданке? Так что стоило не рассказывать о "х2х2", а просто назвать цифру - в тылу и на фронте.
andrijk777 написав:У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Чому Захід цього не робить?
В целом заходу плевать на украинскую и российскую коррупцию (специально не разделяю) и кто что творит со своим народом, именно западные страны золтого миллиарда имеют монополию на печатный станок (нужно будет ещё печатнут евро/долларов) и на роскошь (большинство коррупционных денег не оседают в Воронеже или Житомире, а возвращаются в Лондоны и Нью-Йорки). На россию они взьелись и помогают Украине потому что война и кровавое людоубийство это явно не то, что они хотят видеть у себя под боком, в Европе, это не правильно. Если бы всё шло безкровно, как с Крымом и дальше бы сопли жевали.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 23 лип, 2025 12:59, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:............ Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты .....
Ваша зарплата это !чёрный ящик". Она могла быть и 10, и 100 тыс. И вы же не предлагаете устанавливать каждому солдату выплаты персонально в зависимости от зарплаты на гражданке? Так что стоило не рассказывать о "х2х2", а просто назвать цифру - в тылу и на фронте.
Я понимаю. Но в отличии от нашего местного "якальщика" -- комплексом на эту тему не страдаю -- всем незнакомым людям сходу заявлять -- "у меня доход топ ...%"
Почему бы и не установить? -- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.
😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.
🗣Юрій Ніколов
У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували. Чому Захід цього не робить?
А им это зачем? -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..
Дуже дивна відповідь. Тоді навіщо взагалі давати гроші Україні? Ось США типу перестали давати гроші. І все зашибісь - "поставленные задачи -- решаются". Можна взагалі гроші не давати, раз вони розкрадаються(йдуть своїм). По вашій логіці виходить що Захід "в долі", іншого пояснення немає. Може і так.
Меня там Хотаб убеждал, что служба в тылу (не глубоком -- 70 км до фронта) -- очень опасна
Німецького бігунця ніхто ні в чому не «убєждал», бо в цьому нема сенсу. Як і Монрельський хитро зроблений, він не приїде в Україну ні при якому розкладі, не для того листав зелені папірці на кордоні. А от про те, що штаб бригади є пріоритетною ціллю для знищення , і розташований він значно ближче ніж 70 км - казав і продовжую казати. Бігунцю на це відповісти нема чого.