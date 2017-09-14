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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1450414505145061450714508>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:32

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...
От текущей ЗП, естественно.
Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.
Опять же, естественно - обе стороны.

Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск).
Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Если 120 тыс. то это примерно то, что сейчас и есть (если боевые за весь месяц). 160 тыс. несколько больше, но не революционно. У вас достаточно скромные запросы. :) Дюрі-Бачі как-то называл, если не ошибаюсь, заметно более высокие цифры.
Вот только х2х2 несколько сомнительные пропорции. Вы явно переоцениваете "армейские заморочки" и сильно недооцениваете "боевые" условия.
...
P.s. Как видите, candle645 счёл ваши требования сильно заниженными. :)

Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты :)

Меня там Хотаб убеждал, что служба в тылу (не глубоком -- 70 км до фронта) -- очень опасна -- в данном случае я с ним даже готов согласиться.

Да: забыл про "казарму" :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:35

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:UA

Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.

Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??

Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...

це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати 8)

Человек попросил совета - мне не сложно ответить :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:39

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Прозріваю:
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.

😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.

🗣Юрій Ніколов

Звучить логічно.

У мене є також дуже логічне питання.
Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно.
Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували.
Чому Захід цього не робить?

А им это зачем? :shock: -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:51

  _hunter написав:............
Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты :)
.....

Ваша зарплата это !чёрный ящик". Она могла быть и 10, и 100 тыс.
И вы же не предлагаете устанавливать каждому солдату выплаты персонально в зависимости от зарплаты на гражданке? :)
Так что стоило не рассказывать о "х2х2", а просто назвать цифру - в тылу и на фронте.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:54

  andrijk777 написав:...........
Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували.
.......
Откуда такой вывод?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:55

  andrijk777 написав:У мене є також дуже логічне питання.
Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно.
Чому Захід цього не робить?

В целом заходу плевать на украинскую и российскую коррупцию (специально не разделяю) и кто что творит со своим народом, именно западные страны золтого миллиарда имеют монополию на печатный станок (нужно будет ещё печатнут евро/долларов) и на роскошь (большинство коррупционных денег не оседают в Воронеже или Житомире, а возвращаются в Лондоны и Нью-Йорки). На россию они взьелись и помогают Украине потому что война и кровавое людоубийство это явно не то, что они хотят видеть у себя под боком, в Европе, это не правильно. Если бы всё шло безкровно, как с Крымом и дальше бы сопли жевали.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 23 лип, 2025 12:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 12:57

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты :)
.....

Ваша зарплата это !чёрный ящик". Она могла быть и 10, и 100 тыс.
И вы же не предлагаете устанавливать каждому солдату выплаты персонально в зависимости от зарплаты на гражданке? :)
Так что стоило не рассказывать о "х2х2", а просто назвать цифру - в тылу и на фронте.

Я понимаю. Но в отличии от нашего местного "якальщика" -- комплексом на эту тему не страдаю -- всем незнакомым людям сходу заявлять -- "у меня доход топ ...%" :lol:

Почему бы и не установить? :wink: -- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:01

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.

😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.

🗣Юрій Ніколов

У мене є також дуже логічне питання.
Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно.
Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували.
Чому Захід цього не робить?

А им это зачем? :shock: -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..

Дуже дивна відповідь.
Тоді навіщо взагалі давати гроші Україні? Ось США типу перестали давати гроші. І все зашибісь - "поставленные задачи -- решаются". Можна взагалі гроші не давати, раз вони розкрадаються(йдуть своїм).
По вашій логіці виходить що Захід "в долі", іншого пояснення немає. Може і так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Почему бы и не установить? -- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".


гвозди микроскопом забивать - вредительство
тем более в эру дронов и мобилизации экономик
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:11

_hunter
Меня там Хотаб убеждал, что служба в тылу (не глубоком -- 70 км до фронта) -- очень опасна


Німецького бігунця ніхто ні в чому не «убєждал», бо в цьому нема сенсу. Як і Монрельський хитро зроблений, він не приїде в Україну ні при якому розкладі, не для того листав зелені папірці на кордоні.
А от про те, що штаб бригади є пріоритетною ціллю для знищення , і розташований він значно ближче ніж 70 км - казав і продовжую казати. Бігунцю на це відповісти нема чого.
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