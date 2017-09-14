RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1450514506145071450814509>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:58

  _hunter написав:
И что вам это даст? :roll: -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?

Велкам ту зе реал волд! :D -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".

Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству).
А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.

С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием" :lol:
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35401
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.


подразделения ЗСУ набранные из среднего+ класса перейдут на самообеспечение.
А ЛАД-ам и абырвалгам - болше пенсии, меньше военных сборов пока они на диване турбопатриотствуют
fox767676
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:01

  andrijk777 написав:Можна взагалі грошей не давати. Нуль.
Або навіщо давати гроші державі(Зеленському і Ко)? Можна давати гроші конкретним виробникам дронів. Невже так важко проаналізувати які виробництва ефективні, які ні.

Не можна, агрессор должен страдать, жертве нужно помогать. СОздавать отдельный бюрократический аппарат в ЕС, который будет провдить аудит всех мелких производителей, а крупных в Украине нет, никто не будет. Контроль и отвественность на украинской власти, логично, что они хотят как минимум не проиграть, а если это не так, то ЕС тут безсильна. Возможно, если появятся крупные совместные предприятия в Украине, о которых столько разговоров (вроде завода рейнметал), тогда подобным пролобируют прямые субвенции.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 23 лип, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:05

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.


Бедный бо дурный, т.е. тот самый респондент в опросах не способный поступиться принципами и кордонами 91
И какое еще "счастье" жить запертым в стране испохабленной охлосом и воуками
Вы что, скрытый коммунист-шизофреник, одной рукой скидывющий памятники Ленину , а другой строчащий охло-камуняцкие комментарии "Багаті відкупляться - як так??". Назвались воином света - полезайте в бусик, и не скиглите

Я не скидывал памятники Ленину и не назывался воином света.
Я способен поступиться, но хочу знать, ради чего. Ради сохранения хороших доходов "верхних 5%" - не готов.
И о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35401
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:10

  flyman написав:У вас все ще сокові фантазії
у вас теж фантазії. Про ліберальний світ і повагу до Вашої "корисності". Матриця стає ще тим совком.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:12

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
И что вам это даст? :roll: -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?

Велкам ту зе реал волд! :D -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".

Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству).
А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.

С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием" :lol:
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.


>>> Так зачем предлагать нереальные варианты?
Ну вы же зачем-то спрашивали - за какие деньги _я_ к ЗСУ готов присоединиться...

>>> Не уверен насчёт "ровного места".
Ну вот прямо как вы написали: один окоп (отдел), одна должность.

>>> А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
Я же там написал: эти люди -- они же не за "просто так" свою ЗП получают. -- это и есть их "тягота".

>>> Совсем не очевидно. Тем более сегодня.
Ну-да, ну-да: то ли дело Пэрэць ФМ...
Но мы отвлеклись :)
_hunter
 
Повідомлень: 10090
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:13

ЛАД

назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке?
Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д.
Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства.
Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может
fox767676
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

50-дневный ультиматум Трампа - стратегический подарок Путину, - The Atlantic

Выдвинув 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, президент США Дональд Трамп фактически дал ему время на эскалацию. Такой подход главы Белого дома ослабляет обороноспособность Украины и играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен в своей колонке на страницах The Atlantic.

По его словам, вместо того, чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если в конце концов Трамп откажется от своей угрозы ввести "очень строгие тарифы" против России.

"Как быстро поняли националистические комментаторы в России, Трамп предлагал Путину отличный стратегический подарок. Отчасти потому, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, Россия теперь может производить больше ракет", - пишет он.
...
На земле же Россия сможет постепенно захватывать маленькие куски территории Украины - даже ценой тысяч своих солдат, подчеркнул аналитик, и если Трамп реально планирует начать давление на РФ через 50 дней, то Путина этим он только побудит попытаться захватить за этот период больше территории.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:38

  fox767676 написав:ЛАД

назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке?
Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д.
Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства.
Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может

1. У меня нет патронов. Ни в прямом, ни в переносном смысле.
2. Вы одессит?
Отвечать вопросом на вопрос вы научились. А вот просто ответить часто не можете.
3. Какая "куча исключений" существует "для экономически нактивных"?
4. Ни от кого, кроме особо упоротых, не слышал о стремлении закончить войну парадом ЗСУ на Красной площади.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35401
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:43

точка сідєнія опрєдєляєт мнєніє (почті "сапог")

  Banderlog написав:
  flyman написав:У вас все ще сокові фантазії
у вас теж фантазії. Про ліберальний світ і повагу до Вашої "корисності". Матриця стає ще тим совком.)

я ж не піднімаю на вила твою скрєпну шизофренію з роздвоєнням цінностей, що кирзачами під зад УПЦ МП не можна (босвободавіросповіданняісовісті), а пацифістів М1860 можна (бонетакасовістьісповідання)

як і те що недавно погрожував ЗСЧ в Румунію, а тепер в роті уніка?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40129
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1450514506145071450814509>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, BeneFuckTor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 950061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9207)
23.07.2025 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.