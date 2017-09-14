Выдвинув 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, президент США Дональд Трамп фактически дал ему время на эскалацию. Такой подход главы Белого дома ослабляет обороноспособность Украины и играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен в своей колонке на страницах The Atlantic.



По его словам, вместо того, чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если в конце концов Трамп откажется от своей угрозы ввести "очень строгие тарифы" против России.



"Как быстро поняли националистические комментаторы в России, Трамп предлагал Путину отличный стратегический подарок. Отчасти потому, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, Россия теперь может производить больше ракет", - пишет он.

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На земле же Россия сможет постепенно захватывать маленькие куски территории Украины - даже ценой тысяч своих солдат, подчеркнул аналитик, и если Трамп реально планирует начать давление на РФ через 50 дней, то Путина этим он только побудит попытаться захватить за этот период больше территории.