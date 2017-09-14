_hunter написав: И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?
Велкам ту зе реал волд! -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".
Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству). А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием"
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.
andrijk777 написав:Можна взагалі грошей не давати. Нуль. Або навіщо давати гроші державі(Зеленському і Ко)? Можна давати гроші конкретним виробникам дронів. Невже так важко проаналізувати які виробництва ефективні, які ні.
Не можна, агрессор должен страдать, жертве нужно помогать. СОздавать отдельный бюрократический аппарат в ЕС, который будет провдить аудит всех мелких производителей, а крупных в Украине нет, никто не будет. Контроль и отвественность на украинской власти, логично, что они хотят как минимум не проиграть, а если это не так, то ЕС тут безсильна. Возможно, если появятся крупные совместные предприятия в Украине, о которых столько разговоров (вроде завода рейнметал), тогда подобным пролобируют прямые субвенции.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 23 лип, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.
Бедный бо дурный, т.е. тот самый респондент в опросах не способный поступиться принципами и кордонами 91 И какое еще "счастье" жить запертым в стране испохабленной охлосом и воуками Вы что, скрытый коммунист-шизофреник, одной рукой скидывющий памятники Ленину , а другой строчащий охло-камуняцкие комментарии "Багаті відкупляться - як так??". Назвались воином света - полезайте в бусик, и не скиглите
Я не скидывал памятники Ленину и не назывался воином света. Я способен поступиться, но хочу знать, ради чего. Ради сохранения хороших доходов "верхних 5%" - не готов. И о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
_hunter написав: И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?
Велкам ту зе реал волд! -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".
Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству). А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием"
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.
>>> Так зачем предлагать нереальные варианты? Ну вы же зачем-то спрашивали - за какие деньги _я_ к ЗСУ готов присоединиться...
>>> Не уверен насчёт "ровного места". Ну вот прямо как вы написали: один окоп (отдел), одна должность.
>>> А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны. Я же там написал: эти люди -- они же не за "просто так" свою ЗП получают. -- это и есть их "тягота".
>>> Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Ну-да, ну-да: то ли дело Пэрэць ФМ... Но мы отвлеклись
назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке? Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д. Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства. Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может
Выдвинув 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, президент США Дональд Трамп фактически дал ему время на эскалацию. Такой подход главы Белого дома ослабляет обороноспособность Украины и играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен в своей колонке на страницах The Atlantic.
По его словам, вместо того, чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если в конце концов Трамп откажется от своей угрозы ввести "очень строгие тарифы" против России.
"Как быстро поняли националистические комментаторы в России, Трамп предлагал Путину отличный стратегический подарок. Отчасти потому, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, Россия теперь может производить больше ракет", - пишет он. ... На земле же Россия сможет постепенно захватывать маленькие куски территории Украины - даже ценой тысяч своих солдат, подчеркнул аналитик, и если Трамп реально планирует начать давление на РФ через 50 дней, то Путина этим он только побудит попытаться захватить за этот период больше территории.
назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке? Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д. Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства. Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может
1. У меня нет патронов. Ни в прямом, ни в переносном смысле. 2. Вы одессит? Отвечать вопросом на вопрос вы научились. А вот просто ответить часто не можете. 3. Какая "куча исключений" существует "для экономически нактивных"? 4. Ни от кого, кроме особо упоротых, не слышал о стремлении закончить войну парадом ЗСУ на Красной площади.