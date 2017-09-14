Щось в списку мало СН, ось тепер часи кращі буде Вам красти ‘по-новому’.
Люди молоді, амбітні, хочуть багато яхт, тут на форумі вже і захисники є, вже ладоні потирають))
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Додано: Сер 23 лип, 2025 15:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 23 лип, 2025 15:45
Это что за критерий оценки такой странный? Чем-то напоминает прошломесячный твит "OnlyFans лидирует по показателю 'оборот деленный на число штатных сотрудников'"...
Додано: Сер 23 лип, 2025 15:48
було всього 523
вже підтвердились 121% інвалідів ))
було б смішно якби не було так сумно...
Додано: Сер 23 лип, 2025 15:51
жіночки на мінімалці в львівському генделику тихенько сплакнули
Додано: Сер 23 лип, 2025 15:55
і де ти бачиш шизофренію? Воно так і є. Під зад церкву не можно а ухилянтів возюкати мордою по асфальту можна. Недавно томосівці з поліцаями захвачували собор в чернівцях і вже одгребли шо почали пищати що надо рішати в суді) і ще одгребуть не сумнівайся.
Щодо того що бусифікацію тільки будуть посилювати я писав? Ви тут гунділи що з вами так нізя бо ви будете не ефективні. гребе зараз когось ваша ефективність?
Чи мож ти не віриш що як продовжиться війна вас борундуків будуть вже не на вулиці ловити а витягувати з підвалів? шо там іще? скасуєте особливий статус російської? Вступите в нато? Та щас.
Щодо того шо я поки не в сзч то звиняйте, я передумав. Вернути вам ваші гроші?
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:01
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:05
Жил бьіл воукєр
--- Казочка про Красну Шапочку (она жє воукєр) ---
Жил был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.
Услышит кадет - революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.
Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.
Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.
И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.
Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.
Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 лип, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:07
Если я панически боюсь самого вида оружия, Вы меня куда запишите? Хотя Вы можете не отвечать. Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов. Ни в одной стране я не встречал такого культа смерти и войны, как в бывшем соцлагере. Объяснить Вам, что не все мужчины, как и женщины, являются одинаковыми, и что все эти выдуманные «роли» - просто бред, у меня не выйдет. Ваше мировоззрение формировалось в абсолютно другой системе.
Я уже писал, мы успешно избавились от навязанных ролей для женщин, и они могут быть кем угодно в жизни, а не только мамами и домохозяйками, но почему-то забыли, что мужчины - тоже люди. И они тоже заслуживают иметь право быть такими, как они есть, а не «воинами», тем более, что абсолютное большинство мужчин этим стереотипам просто не соответствуют. Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу.
Но мне интересно как бы Вы себя повели, будь Вам сейчас 25 или 46, как мне. Наверное, в 46 Вы бы в армию не побежали уже. Это уже - старик для армии. Но как-то практически проверить это у нас уже возможности нет.
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:09
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Востаннє редагувалось Xenon в Сер 23 лип, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:09
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