fox767676 написав:Касательно экзистенциальности войны - а xто случилось? Как мы так перешли от стадии "Путин умоляет о переговорах, но мы выбираем кофе на АйПетри" до угрозы "существованию или независимости". Изначально ,несколько лет назад ,так вопрос не стоял,
легко гуглится но на всякий случай
УНИАН https://www.unian.net › Видео Sep 10, 2023 — Путин умоляет о переговорах, часть России уйдет Китаю, курс - на победу | Михаил Подоляк. Видео материалы информационного агентства UNIAN.
budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%
ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах. ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?" Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"