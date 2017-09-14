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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14519145201452114522
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Касательно экзистенциальности войны - а xто случилось? Как мы так перешли от стадии "Путин умоляет о переговорах, но мы выбираем кофе на АйПетри" до угрозы "существованию или независимости". Изначально ,несколько лет назад ,так вопрос не стоял,

легко гуглится но на всякий случай
УНИАН
https://www.unian.net › Видео
Sep 10, 2023 — Путин умоляет о переговорах, часть России уйдет Китаю, курс - на победу | Михаил Подоляк. Видео материалы информационного агентства UNIAN.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%

ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах.
ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"
fox767676
 
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