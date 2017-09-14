detroytred написав:........ 3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров. https://tyzhden.ua/istoriia-odniiei-mutatsii/
Але 14 грудня 2001: *Тоді ж було виключено з партії народних депутатів України Петра Порошенка й Віктора Короля згідно з поданими ними заявами.*
Порошенко хотел быть первым. В ПР это не вышло, вот он и вышел.
"Это был год, когда НАТО бомбардировало Югославию. На собеседовании разрешалось быть родителям. На вопрос учителя, как он относится к бомбардировке НАТО Югославии, он (сын Алексей – ред.) сказал, что он категорически против. Когда его попросили аргументировать свою позицию, он в возрасте 14 или 15 лет полчаса ее аргументировал", – сказал Порошенко.
"Я сидел и думал: Господи, Британия – основной участник бомбардировки, что он говорит и что он делает! Он был зачислен, хотя преподаватели имели абсолютно иную точку зрения. Потому что, говорит, мы проверяем набор фактов, которыми владеет студент, его умение защищать собственную позицию", – заявил он.
Експерт Петро Олещук виявив стенограму виступу Петра Порошенка 1999 року, коли той був членом Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) – СДПУ(о). У своєму виступі Порошенко засуджував дії НАТО під час військової операції в колишній Югославії.
Народний депутат Петро Порошенко рішуче засуджував “агресію блоку НАТО” під час своєї каденції, коли представляв інтереси проросійської партії Медведчука СДПУ (о) в Верховній Раді. Про це написав політичний експерт Петро Олещук.
За його словами, Петро Порошенко у 1999 році, будучи депутатом і членом проросійської партії Медведчука СДПУ (о), категорично засуджував “агресію блоку НАТО” під час подій у колишній Югославії.
“Фракция СДПУ (о) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн”, – наводить стенограму виступу Порошенка чистою російською мовою на 32-му засіданні Верховної Ради, яке відбувлось 26 березня 1999 року Петро Олещук.
Олещук наголошує, що за деякий час Порошенко став сам собі протирічити, кон’юнктурно вдаючи підтримку НАТО.
detroytred написав:........ 3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров. https://tyzhden.ua/istoriia-odniiei-mutatsii/
Але 14 грудня 2001: *Тоді ж було виключено з партії народних депутатів України Петра Порошенка й Віктора Короля згідно з поданими ними заявами.*
Порошенко хотел быть первым. В ПР это не вышло, вот он и вышел.
цуцик любить брехати ) і думає що в людей вже память одбило) і головне ж не вибачиться . З нього все як з гуся вода, або як кажут поляки- на курву плюй а вона каже шо дощ іде В народі ще є люди які помнять всі ходи тих катал)
andrijk777 написав:Я так не стверджував(якщо мається на увазі я). Але хтось(і я, і Донні) в січні думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.
Можливо я від безсоння погано соображаю. Але чомусь мені здалося, що ви говорили, що Байден мудак, дає зброю, а прийде донні і все порішає, не буде війни.
Це точно наклеп. "Байден мудак, дає зброю" я 100% такого не говорив. "доні все порішає" - так сподівались(менш категорично) багато хто, не тільки я.
*І взагалі зброю нам давав не Байден а Конгрес США. Байден нам давав ленд-ліз. Трішки треба глибше вникати в питання, а не наївно вважати що США = Байден. Там в США демократія, а не один правитель(як у нас).