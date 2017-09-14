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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14526145271452814529>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:01

  Banderlog написав: цуцик любить брехати ) і думає що в людей вже память одбило) і головне ж не вибачиться . З нього все як з гуся вода, або як кажут поляки- на курву плюй а вона каже шо дощ іде :lol:
В народі ще є люди які помнять всі ходи тих катал)


Ти так і не навів докази, що Порошенко був засновником партії регіонів

А казати за весь нарід - це ознака, або москаля, або психічно хворої людини

PS. Москалям Порошенко і досі, як ладан до чорта )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українських полонених у росії розпитують про УПЦ (мп) і їхнє ставлення до неї

«Коли я перебував в полоні, під час допиту в слідчому ізоляторі №1 у Курську мене почали розпитувати про Троїцьку церкву в Чернігові. Один із фсбшників, який, до речі, в 2016 році, коли був військовим, приїжджав до Чернігова, попри вже наявну заборону, зателефонував настоятелю цієї церкви чи комусь дотичному до неї. Мене почали розпитувати, чи є я парафіянином цієї церкви. Вони серед нас шукали тих, хто проти московського патріархату. Я пояснював, що я не парафіянин, на той час я вже не дуже вірив у Бога, проте до 2014 року я ходив святити паску до Троїцького собору, тоді ще мало хто знався на церковних питаннях. Але з 2014 року я перестав ходити до церкви. Той чоловік, якому телефонували фсбшники, добре орієнтувався в будівлі Троїцького собору. Він мене розпитував, де я стояв, коли приходив до цього собору святити паску, розпитував, чому я нечасто туди ходжу, наголошуючи на тому, що в цьому винна пропаганда. Проте найбільше мене вразило те, що йому не було цікаво зі мною спілкуватися, знаючи, що я людина з його міста, маючи двох дітей, перебуваю в полоні, він мене навіть не намагався якось захистити, а хотів скоріше завершити розмову», – пояснив у коментарі «ЧЕЛАЙН» Олексій Ануля.


"Наша церква" (с), так Banderlog ?

Ваша московська церква
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як виглядає історичний центр Одеси після масованих ударів Росії – фоторепортаж LIGA.net
У ніч проти 24 липня Росія атакувала Одесу понад 30 дронами, внаслідок чого постраждав історичний центр – зокрема, ринок "Привоз", Приморський бульвар, готелі та житлові будинки. LIGA.net побувала на місцях російської атаки, яка сталася після третього етапу переговорів у Стамбулі.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що Приморський бульвар – це візитівка міста, яка входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дрон вдарив прямо посеред бульвару, в історичних будівлях вибиті вікна, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:24

  pesikot написав:
  Banderlog написав: цуцик любить брехати ) і думає що в людей вже память одбило) і головне ж не вибачиться . З нього все як з гуся вода, або як кажут поляки- на курву плюй а вона каже шо дощ іде :lol:
В народі ще є люди які помнять всі ходи тих катал)


Ти так і не навів докази, що Порошенко був засновником партії регіонів

А казати за весь нарід - це ознака, або москаля, або психічно хворої людини

PS. Москалям Порошенко і досі, як ладан до чорта )
то порошенко не був в нашій церкві?) Яких тобі доказів цуценя треба? Партквиток шоколадного сфоткати? Так він їх переміняв штук 7 як і казочок які розказував. Чи мож тобі знайти виступ порошенка проти агресії нато? ) я не проти порошенка як і не проти решти старих регіоналів чи решти команди кучми чи сдпуо)))))
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:42

  Hotab написав:Я б не брав хабарі.

Ти не українець
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:19

Майдан рулить?

Що там - Зе злякався написів на картоні студентів і наклав в штани?
Що почав судорожно на шаленому принтері створювати новий закон, щоб заспокоїти нарід?

Але так якось організовано студенти вийшли по багатьох містах на мітинг... ;)
Ну і не тільки студенти, а ще якісь старці і 15-тирічні підлітки, які поняття зеленого не мають, що таке НАБУ/ШНАБУ!))


Чому так згуртовано/організовано не виходили, коли були міні-мітинги матерів/сестер/дружин військовослужбовців про ДЕмобілізацію/Чіткі терміни???!

Як так?©

(чи щось тут не так?)🤔
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:48

  Успіх написав:
Чому так згуртовано/організовано не виходили, коли були міні-мітинги матерів/сестер/дружин військовослужбовців про ДЕмобілізацію/Чіткі терміни???!

Як так?©

(чи щось тут не так?)🤔

:lol: нормальний ти хлопака, но акадємічєського образованія тобі не хвата
Так шо тримайси за нас з Хотабом. Ми тебе плохому навчимо)
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чому так згуртовано/організовано не виходили, коли були міні-мітинги матерів/сестер/дружин військовослужбовців про ДЕмобілізацію/Чіткі терміни???!

Не нашлось заинтересованного организатора с соответствующими возможностями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:04

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%

ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах.
ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
причому позавчорашній досвід показує що прийняти/підписати достатньо 13 хвилин - невстигнеш навіть через банкінг перекинути активи на тещу))
А можна якось в цифрах..
1 Скільки кожен з Вас РЕАЛЬНО втратив вчора коли документ підписали і знайшов сьогодні коли документ пообіцяли змінити?
Більше 1% чи менше?
Я думаю що ви втратили НУЛЬ
2 Страшилки про те що падіння метеорита дуже впливає на людську цивілізацію - є страшилками , які КОНКРЕТНО на кожне покоління не впливають від слова ніяк.
Хоча ви можете побачити як якесь виверження вулкана забирає життя десятка тисяч людей..... з 7 млрд це 0,00001%
3 Вчора воєнпенс як аргумент приводив що я виступаю проти законів які протягує Гетьманцев...
Алеж втрати від протягування цих законів - менше 10 млрд в рік..
А ВВП - 6 000 млрд..
То 1-3% від 6 000 млрд=60-180 млрд втрат в рік.

Тобто цифра в абсолюті-велика
а в привязці до кожної окремої людини - мізерна.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:05

А ми таки доберемось за крок до перевороту думок©))

Banderlog
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Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований? ;)

Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"?
(як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!) :mrgreen:
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