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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14528145291453014531>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:24

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:........
Ти не українець

Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк

Я за легалізацію корупції в Україні
Дітям в школі повинні викладати як давати хабарі.

Скоріше, як брати.
Щоб не зловили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:31

))

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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
Записуємо
Ларьочнику ліцензію на збагачення можновладці виділили - тому він багатий
Воєнпенсу ліцензії не виділили -тому він бідний..
Звідси питання
А чому нАпОлЄйОна обнесли?
Відповідь на поверхні - бо він як совок якого закрили в окремій кімнаті і дали два стальниш шаріка побавитись , а він один загубив, другий -зломав.
От і вирішили таким безруким примітивам - ліцензій не видавати

Хто там ще в черзі за ліцензіями на багатство від влади?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:58

  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?

отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?

отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
Для миру у всьому світі сподіваюсь ?
Як рік тому метушню серед демократів затіяли щоб Трампу фору дати.
Афонські благодатні старці з тибетськими домовились)
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 лип, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:05

  Успіх написав:



Долярек, а як ти її випадково знайшов? 😅



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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 01:29

  Успіх написав:Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!

Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?

Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!

А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻


Не знаю кто там считал сколько тысяч -но те видео которые показывают в запрещенных телеграмм-каналах, впечатляют, много людей. Короче как пелось в советской песне "есть у революции начало - нет у революции конца" - недавно мне пришло в голову что с первой помаранчевой революции прошло уже 21 год - целое поколение выросло только и слыша как хорошо бы жилось вот только надо скинуть тех-этих-других.

katso
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ле потім все одно вони зробили по своєму!

Бо тоді вже на мітинги не виходили.
Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
Записуємо
Ларьочнику ліцензію на збагачення можновладці виділили - тому він багатий
Воєнпенсу ліцензії не виділили -тому він бідний..
Звідси питання
А чому нАпОлЄйОна обнесли?
Відповідь на поверхні - бо він як совок якого закрили в окремій кімнаті і дали два стальниш шаріка побавитись , а він один загубив, другий -зломав.
От і вирішили таким безруким примітивам - ліцензій не видавати

Хто там ще в черзі за ліцензіями на багатство від влади?

Єралашик побудував на брехні.
Отже я далеко не бідний, а ти не богатий. Ти лише багатший за мене і то лише тому, що моя сфера діяльності апріорі не має метою збагачення. Твоя ж мета діяльності маю пряму безпосередню мету -- особисте збагачення, прибуток.

В значній мірі саме завдяки умовам в ринку, які створили можновладці-управлінці-регулятори ти маєш отакий результат, як маєш. Були б сприятливіші умови - мав би більший результат, були б гірші, то менший.

Омериканські регулятори створювали в своєму ринку кращі умови...
Для розвитку.
В тому числі і за рахунок зовнішніх ринків.
Наші ж регулятори ... по мінімуму.

А ти продовжуй складати єралашики про ліцензії на збагачення.
Доньці, якщо вона піде в державні установи медицини і не отримає бохатств (а її судячи по тому, що не пішла по твоїм стопам бохатіти..., більше цікавить інший напрямок діяльності), потім розповісиш про ліцензії, нахомячені мільйони та просране, як ти кажеш, життя.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:25

*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)
detroytred
 
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