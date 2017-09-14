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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:28
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
ле потім все одно вони зробили по своєму!
Бо тоді вже на мітинги не виходили.
Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
на мітинги виходили, но їх влада розігнала.
Ці мирні протести можливі лише за бездіяльності влади.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45
Успіх написав:
все одно вони зробили по своєму
Не зробили, бо фопи є до сих пір, трішки змінили, так.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 08:45
Успіх написав:
Ще додам...
От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!
Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?
Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!
А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻
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