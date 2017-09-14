"Вы простите, ради Бога, но Вы реально столь НАИВНЫ после 3 лет моих лекций, что способны допустить, что:
а) инициаторы не знали о реакции? б) не просчитали ходы? в) закон можно написать, утвердить и подать за 1 день? г) 3 года никто не выходил против ТЦК и за права и свободы, но вдруг организованно за 1 день со стандартными картонкамЭ... в 16-20 лет пошли требовать НА и Бу и СаБ... д) ни ментов ни автозаков ни ТЦК... е) файеры по расписанию...
Вы смешные? Про "верните мою ладью" смотрели?" (С)
+++100500!!!👍 Отож!
А тим часом, якісь люди БЕЗ форми пристають до людей>>> Перших 5хв...
Але добре, що це все фейки!)) Що це все не в нас, а на Марсі!)) Просто так співпало, що на Марсі є теж Одеса
ЛАД написав:Успіх, вы до сих пор верите, что Майдан начался из-за того, что "детей побили!"?
??? Я ж в своєму дописі чітко написав, що СЬОГОДНІШНІЙ майдан(як і всі попередні) підозрілий... наче, спланований/організований! І тут, бачу, ніхто не заперечує цей факт! Ніхто не каже - "ні, ні! Люди просто САМІ вийшли, бо їх обурило таке..."
Banderlog написав:отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись для діла, треба)
Шахи?)) ЗЕлений кінь хитро скаче?😁
Дюрі-бачі написав:Бо тоді вже на мітинги не виходили. Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
Та мітингів ФОП було багато(може з десяток/може більше за 2роки) Я у Львові був щось на трьох і ще в Київ їздив на два мітинги! То другий мітинг тобі був масштабний(щось біля 100тис). Тоді влада не один загін/роту нагнали для "контролю порядку"... На тематичній гілці ще мають бути збережені мої світлини(фоткав згори з "глобусу")
Як тоді не хотів платити податки нормально, так і зараз на кабанчику тихенько чистить д̶у̶п̶и каналізацію без касового апарату 😅 А хто ж буде класти мільйони в бюджет, які ти виніс у вигляді «бойових»?
Ехххххххх, що не зробиш для поізносівшогося з не тим ВОСом 😁 І ще нюанс >>>
Зеленського не можна вважати диктатором що б там не говорили. А диктаторські замашки були в усіх президентів(можливо окрім Ющенка).
А чому це "недороблений"? Зумів обдурити 73%, зупинив агресію значносильнішого сусіда, зумів продовжити своє правління далі, кінця-краю його президентства(достатньо законного) не видно. Цілком дороблений по-моєму.
Як мінімум цілком успішний починаючий диктатор.
Слово "недороблений" замініть словом "починаючий" і буде істина у ваших словах.