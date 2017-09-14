Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:32

Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.Главное здесь - насколько мы можем это себе позволить. Генерал Сырский правильно говорит, что главным мотиватором в современной войне, в желании воевать против врага, защищая государственный суверенитет, является финансовая составляющая. После 3,5 лет войны на истощение речь идет исключительно о мотивации финансовой. Найти деньги не так просто, тем более, что наши западные партнеры меньше всего оказывают помощи для финансового обеспечения ВСУ, а больше помогают техникой, в социальную сферу средства направляют. Поэтому это один из самых сложных вопросов, который мы пытаемся решить.Россия за последний год нарастила практически более чем на 100 тысяч войско, которое воюет на территории Украины. На этом фоне мы должны думать и о формировании резервов, и об увеличении личного состава. А для этого нужны финансы.- Сработала ли мотивационная инициатива по привлечению к подписанию контракта в армию тех, кому 18-24 года?- Мы не можем разглашать цифры, потому что это информация для ограниченного доступа. Но, скажем так - не настолько этот результат такой, чтобы был блестящим. Но и провальным также его не назову.