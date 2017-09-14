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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14530145311453214533
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:32

Крапка.

Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.

- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?

- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

Главное здесь - насколько мы можем это себе позволить. Генерал Сырский правильно говорит, что главным мотиватором в современной войне, в желании воевать против врага, защищая государственный суверенитет, является финансовая составляющая. После 3,5 лет войны на истощение речь идет исключительно о мотивации финансовой. Найти деньги не так просто, тем более, что наши западные партнеры меньше всего оказывают помощи для финансового обеспечения ВСУ, а больше помогают техникой, в социальную сферу средства направляют. Поэтому это один из самых сложных вопросов, который мы пытаемся решить.

Россия за последний год нарастила практически более чем на 100 тысяч войско, которое воюет на территории Украины. На этом фоне мы должны думать и о формировании резервов, и об увеличении личного состава. А для этого нужны финансы.

- Сработала ли мотивационная инициатива по привлечению к подписанию контракта в армию тех, кому 18-24 года?

- Мы не можем разглашать цифры, потому что это информация для ограниченного доступа. Но, скажем так - не настолько этот результат такой, чтобы был блестящим. Но и провальным также его не назову.
https://www.unian.net/society/fedor-ven ... 78254.html
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:35

Таким образом, отмечает Луценко, говоря о перспективе "достаточно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составить 10-15 тысяч человек, которое происходит несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев".

"Это предположение пока не имеет какого-то официального подтверждения, но и опровергнуть его будет достаточно трудно", - написал он.

Также Луценко отметил еще одну "чистую гипотезу". "По-настоящему воюет, реально держит фронт вовсе не бумажный миллион. На самом деле, в лучшем случае, это тысяч 400-500 (из которых очень небольшая часть находится на нуле). А то и 300 тысяч. И таким образом видим, что таким темпом еще каких-то 2 года - и на фронте не останется никого", - подчеркнул Луценко.

Он также озвучил свои предложения по решению проблемы. Военнослужащий написал: "Надо или начать проводить политику мобилизации (сейчас государство ее комплексно не проводит, все сбросили на почти "рядовых" военных - должностных лиц ТЦК), или радикально снижать потери, или делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Впрочем, это отдельная большая тема".

Луценко добавил: "В любом случае, 2 года - это оптимистический сценарий, если оставлять все, как есть".
https://www.unian.net/war/poteri-na-voy ... 78260.html
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