Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
как дьішал, как дьішал ... (с)
«последний герой -5. Смерть кумира». Тепер тільки Ночкін.
flyman написав:Та ти просто такий вумний аж ... (с) І це тільки одне речення розібрав щодо помилок.
Ти знайшов чорну кішку в чорній кімнаті якої там насправді нема і не було Ти не можеш достеменно знати до якої статті відносить себе Марко Воучок і які його твори щн чекають анонсу в X Але чому ідея більш рівномірного розподілу тягот війни викликає такий спротив ?
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 лип, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.
- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?
- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.
все це дуже добре, тільки виплати урізають. Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний. А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.
detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.
- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?
- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.
все це дуже добре, тільки виплати урізають. Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний. А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.
Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном? Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца? Що можуть заплатити наші біженці, які виїхали зі сходу та півдня на західну Україну?
Депозіти? Судячи з результатів обшуків коррупціонерів, вони тримають гроші не в банках, а поближче до серця. А на депо, можливо, лежать ті гроші, які Успіх висилав жінці з фронта.
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично? Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
АндрейМ написав:Я не маю інших пропозицій оплатити війну (мотивацію добровольців), ніж примусити тих, хто не має військового обов'язку, за неї заплатити. Не є військовозобов'язаним громадянином? Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі. Це було б принаймні справедливо.
Я розумію, що влада на це не піде, щоб не втратити залишки електорату.
Як вас можна примусити заплатити, коли ви, може, й не на пляжі, але за кордоном? Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца? Що можуть заплатити наші біженці, які виїхали зі сходу та півдня на західну Україну?
Депозіти? Судячи з результатів обшуків коррупціонерів, вони тримають гроші не в банках, а поближче до серця. А на депо, можливо, лежать ті гроші, які Успіх висилав жінці з фронта.
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично? Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
почав з пацифізму закінчив експропріацієй експропріірованого, прикидався що латентий кадет в красну шапочку одєт, грав "я нє такая, я другая", але більшовицьке нутро таки вилізло