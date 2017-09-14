Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03

_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав: ........

Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься... ........Так все механизмы уже давно есть - даже по текущему законодательству. Но тцкшникам интереснее на бусиках кататься...

Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.

Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате? Вы постеснялись назвать сумму, за кот. вы согласились/подумали бы пойти на фронт.Можно всё же назвать цифру без привязки к вашей гражданской зарплате?

то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать... то, чем вы занимаетесь - называется "X/Y проблема". Пожалуйста потратьте немного своего времени - и таки сформулируйте вопрос, который (подсознательно?) хотите задать...

Не знаю, что такое "X/Y проблема".Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?Никаких "подсоснаний" не было. Вы сами зачем-то начали привязывать эту цифру к своей гражданской зарплате. Я, как вы видели, этого даже сразу не понял, решил, что вы исходите из сегодняшних выплат военным.P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи"о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.