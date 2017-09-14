а ти така пілотесса з Кампуса і буряти полюбили всіє 9ю ротою не тільки прєлєсть з видом на ШРТ, а і всі отвори
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 23:57
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03
Не знаю, что такое "X/Y проблема".
Я изначально задавал чёткий вопрос: за какую сумму вы готовы пойти в армию?
Никаких "подсоснаний" не было. Вы сами зачем-то начали привязывать эту цифру к своей гражданской зарплате. Я, как вы видели, этого даже сразу не понял, решил, что вы исходите из сегодняшних выплат военным.
P.s. Сейчас появился ещё один вопрос - как практически реализовать "идеи" АндрейМ о "справедливом распределении нагрузки". И как добраться до тех, кто свалил на Запад, чтобы было "Плати, а не відпочивай на пляжі в Європі", как он пишет.
Хотя вы, как понимаю, считаете иначе: "Довольно очевидно, что речь идет о людях, решивших любой ценой остаться в стране". Т.е. кто сбежал, с того и взятки гладки.
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:03
Муха, якщо тебе в заручники взяв бараьашов, і його права рука у тебе в дупі по саме плече, моргни правою сітківкою, підем визволяти 😅😅
Шпалоукладчіца Маргарита з кардач знає де підвал гагаузького Мастера, покаже дорогу за мерзавчік 0.25l 😅
Додано: Суб 26 лип, 2025 00:12
Я кажу. Це так. Цих негідників у владі давно тре розстрілять і в тюрми посадить - оцих всих зермаків, татарових, шурмових і так дальші. Крадії на війні. Розвалюють державу, й хочуть це робить і дальші безкарно.
От того люди і вийшли, протів цього.
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