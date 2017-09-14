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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14536145371453814539>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:42

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:P.p.s. Кстати, до конфискации вкладов во время войны не дошёл даже товарищ Сталин. Избыточные рубли изъяли после войны путём конфискационной денежной реформы под новый 1948 год.

Та война действительно была общим делом всех граждан. Вы сейчас предлагаете возложить всё бремя войны на часть граждан, а другие могут жить как хотят и ничего за это не платить. И удивляетесь, что миллионы украинских мужчин прячутся и не хотят в этом участвовать.

Ой, бля... )))
Но впервые вижу достойного идиота с ЗП Украины в грн, который вне Украины хочет повышения налогов. И с больной, смертельно возможно, женой хочет равноправия ))) А Шотландский пляж и Монреальский эскорт к бармену молодому не приравнивает к отдыху в Египте )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:46

АндрейМ
Вы в последние дни сильно поменяли стиль своих высказываний. :)
Но вы написали много слов. а у меня был единственный вопрос: как вы представляете себе практическую реализацию своих идей?

P.s.
Мне не нравится идея, когда граждане Украине живут в разных условиях и временных эпохах.
Мне тоже.
Вы за ажиотажем на билеты на поезда и автобусы в Европу наблюдаете?
Не интересовался.
МВ Вы хотите лишь для части украинских граждан, а остальные должны жить в цивилизации непонятно за какие заслуги.
.......надо всех вернуть в СССР образца 2МВ. Вам эта идея не нравящиеся.
Откуда вы это взяли?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лип, 2025 00:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:47

  stm написав:Ой, бля... )))
Но впервые вижу достойного идиота с ЗП Украины в грн, который вне Украины хочет повышения налогов. И с больной, смертельно возможно, женой хочет равноправия ))) А Шотландский пляж и Монреальский эскорт к бармену молодому не приравнивает к отдыху в Египте )))

Я понимаю, что рандомному генератору букв несложно что-то бессвязное изрыгать, но зачем?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:50

  ЛАД написав:Они этого не сделают.

мне это совершенно не очевидно
альтернативы - обвал фронта, миллионы беженцев, контролируемая и неконтролируемая смена внешнеполитического вектора Украины
Выслать обратно мужчин до 50, и женщин до 40, ввести налог в пользу Украины для остальных это просто отделаться легким испугом по сравнению с тем
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:55

  ЛАД написав:АндрейМ
Вы в последние дни сильно поменяли стиль своих высказываний. :)
Но вы написали много слов. а у меня был единственный вопрос: как вы представляете себе практическую реализацию своих идей?

Нет, я не менял стиль высказываний. Я много об этом писал. Часть сообщений удаляли, а часть Вы, наверное, не читали или не хотели комментировать, так как были сконцентрированы на том, какой я плохой и как хочу женщин отправить на фронт.

Касательно практической реализации - я об этом не думал, поэтому и ответить пока что нечего.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 00:59

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Они этого не сделают.

мне это совершенно не очевидно
альтернативы - обвал фронта, миллионы беженцев, контролируемая и неконтролируемая смена внешнеполитического вектора Украины
Выслать обратно мужчин до 50, и женщин до 40, ввести налог в пользу Украины для остальных это просто отделаться легким испугом по сравнению с тем

Может, и не очевидно, но уж очень сомнительно.
Для этого им надо очень сильно измениться.
И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
Для реализации ваших идей Европа должна вернуться, как минимум, в 1945.
А "мужчин до 50" они могут использовать в своих армиях.
"налог в пользу Украины для остальных" - вы сильно ошибаетесь, думая, что эти "остальные" там в золоте купаются. За очень небольшими исключениями они работают там за, мягко говоря, не очень высокие зарплаты и в результате часто пользуются налоговыми льготами или платят налоги по самой низкой ставке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лип, 2025 01:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:01

  stm написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:P.p.s. Кстати, до конфискации вкладов во время войны не дошёл даже товарищ Сталин. Избыточные рубли изъяли после войны путём конфискационной денежной реформы под новый 1948 год.

Та война действительно была общим делом всех граждан. Вы сейчас предлагаете возложить всё бремя войны на часть граждан, а другие могут жить как хотят и ничего за это не платить. И удивляетесь, что миллионы украинских мужчин прячутся и не хотят в этом участвовать.

Ой, бля... )))
Но впервые вижу достойного идиота с ЗП Украины в грн, который вне Украины хочет повышения налогов. И с больной, смертельно возможно, женой хочет равноправия ))) А Шотландский пляж и Монреальский эскорт к бармену молодому не приравнивает к отдыху в Египте )))

Ві езділі отдыхать в Триест и Анталию с Шармом за последние 3.5 года?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:08

  АндрейМ написав:...... Вы... были сконцентрированы на том, какой я плохой и как хочу женщин отправить на фронт.
На этом были сконцентрированы вы.

Касательно практической реализации - я об этом не думал, поэтому и ответить пока что нечего.
А вы подумайте.
Лень сейчас напоминать очень старый анекдот, который уже когда-то рассказывал, о человеке, который рвался к Сталину во время ВОВ с идеей, как очень быстро разгромить гитлеровскую Германию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:10

  барабашов написав:Ві езділі отдыхать в Триест и Анталию с Шармом за последние 3.5 года?

Ні.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 01:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?


А причем сирийцы ? Сирийцев не манили морковкой в ЕС \ НАТО , конституции они себе не переписывали, кандидатство не оформляли. У нас с Западом вроде полуСоюз, ладно их бюргеров не трогать, но наших то можно ?
Просто может сложиться возможно обманчивое впечатление что это какие-то гладиаторские бои на потеху золотому миллиарду.
Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
Без этого мы не втянем в войну по-натоящему сам Запад. Пока они видят розовощеких украинцев которые себе ни в чем не отказывают на улицах Барселоны, Кракова,Вены, Мюнхена,Лондона они не захотят втягиваться серьезно в войну. Так же само это демотивирует и украинских украинцев - оказывается можно спокойно жить вне Украины и при этом еще даввть ценные мнения на форумах по поводу коррупции, Фарион и т.д.
Молоддежь вся вывозится и к 2029 за границей будут сотни тысяч 25 летних несостоявшихся защиников родины, а украинская армия окончательно станет стариковкской со средним возрастом 50 лет. Если ничего не предпренимать как вы предлагаете.

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