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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:48
BIGor
BIGor написав:
ЛАД
ЛАД написав:
..........
Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца?
..........
Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично?
Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
, комуністична ідеологія заборонена в Україні. Замість відбирання чужого краще віддайте своє, по совісті.
, вы как раз не относитесь к тем миллионам беженцев, которые не могут заплатить. И с вас вполне можно взять дополнительный налог, как предлагает АндрейМ
. Так что вы бы лучше молчали и не отсвечивали.
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ЛАД
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:55
fox767676 написав: ЛАД написав:
Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора
за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора
зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
Так він виступає проти сепаратизму та сепаратистів. І лише в даному випадку на словах.
Практично ж діяла (а не тільки словесно висловлювала) проти сепаратизму і сепаратистів тоді купа куп людей... в тому числі, які тут зараз при владі.
Сепаратизм, сепаратистів перемогли..
То які можуть бути підстави до вироку цьому Мосійчуку за оце?
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detroytred
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Додано: Суб 26 лип, 2025 13:00
detroytred написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора
за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора
зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
Так він виступає проти сепаратизму та сепаратистів. І лише в даному випадку на словах.
Практично ж діяла (а не тільки словесно висловлювала) проти сепаратизму і сепаратистів тоді купа куп людей... в тому числі, які тут зараз при владі.
Сепаратизм, сепаратистів перемогли..
То які можуть бути підстави до вироку цьому Мосійчуку за оце?
Дивіться яка повинна була бути реакція від класичного, свідомого правого політика, а не провокатора.
Те ще ви не можете відрізнити - дуже підозріло
Я хочу вас усіх запевнити, що, зокрема ми, представники ВО “Свобода”, а також тих політичних сил, які сьогодні представлені в українському парламенті і які сьогодні мають більшість у Верховній Раді України і зараз формують коаліційний уряд, маємо намір збудувати європейську, демокртичну, правову державу”, - зазанчив він.
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За словами Тягнибока, “всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати, - це є все повна нісенітниця і брехня, повна маячня, це є намагання нас пересварити між собою”.
“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна”, - заявив Тягнибок.
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fox767676
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