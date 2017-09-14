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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14546145471454814549>
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 14:31

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:fox767676
Ещё к вопросу о войне до 2029.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

Это же повтор? Я вроде видел.
Просто не понял как влияет повторное попадание снаряда в ту же воронку на сроки войны. Не уловил связь, если честно.
Если вы к тому что не протянем так долго - склонен согласиться
Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )

Повтор, просто несколько подробнее. И у нас такие "повторы" достаточно регулярны.
Я именно к тому. Возможно, даже протянем, но, как уже писал, после этого Украина уже будет никому не интересна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:10

  Banderlog написав:
  detroytred написав:

Критерій антидержавництво.
Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.

Тому питання що ж тоді з тими, хто поруч, залишається.
гончаренко такий ж чорт як ківа
Ну, Ківа ж не кричав на всю горлянку про "ДЕмобілізацію 18міс!" :mrgreen:
А цей - кричав, але його не почули))


То що там про терпіл - нема що сказати? ;). >>>
  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.

- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?

- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

все це дуже добре, тільки виплати урізають.
Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний.
А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.

Ресурс буйних і жадних - не безмежний, але!!!
Але влада "вкурила", що докуя є "терпіл"! :wink:
Тому, чому б і ні?© (чому такий, майже, необмежений ресурс - не використовувати?) :mrgreen:

"Ну що сказати тобі, рабу..." ;)
https://youtube.com/shorts/5H0JWD-3_Rk? ... brmjgQaAUT
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 26 лип, 2025 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:11

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )
Аааааааа - кричу!😁😁😁
Залужний, десь в ЛондоОнах, чорною ікрою поперхнувся!😁😁😁
не боїсь він таке не жре. Людина дбає про своє здоровя і хаває парові котлетки. Травитись ікрою то для бідних.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:16

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:

Критерій антидержавництво.
Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.

Тому питання що ж тоді з тими, хто поруч, залишається.
гончаренко такий ж чорт як ківа
Ну, Ківа ж не кричав на всю горлянку про "ДЕмобілізацію 18міс!" :mrgreen:
А цей - кричав, але його не почули))
цей озвучує вимоги народу. Роль в нього така, одкривати клапан для спуску пари. Дає змогу надати відповідь презеденту. Якби таке сказав мадяр чи надія савченко черчілю було б неудобніше.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:22

Було поставити ультиматум - 3роки і баста!

  Banderlog написав:Дає змогу надати відповідь презеденту.
І де відповіді?
"Коли буде перемога - тоді і дембель!" - так?

Вас(військових) - це влаштовує?
Ні?

А я бачу, що влаштовує!!!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 15:37

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Дає змогу надати відповідь презеденту.
І де відповіді?
"Коли буде перемога - тоді і дембель!" - так?

Вас(військових) - це влаштовує?
Ні?

А я бачу, що влаштовує!!!

Навіть в 9-му класі, на уроках історії, вже пройшли Другу Світову ...

Но ти прогулював уроки, інакше знав би, що тоді багатьох демобілізували навіть в 1946-1947-1948 роках

Освіта має значення (с) мій
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:11

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Дає змогу надати відповідь презеденту.
І де відповіді?
"Коли буде перемога - тоді і дембель!" - так?

Вас(військових) - це влаштовує?
Ні?

А я бачу, що влаштовує!!!
ну ти ж чогось втік? ) чого ж ти всіх по мені рахуєш а не по собі? Кількість сзч вже вища ніж бойові втрати
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:13

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:Дає змогу надати відповідь презеденту.
І де відповіді?
"Коли буде перемога - тоді і дембель!" - так?

Вас(військових) - це влаштовує?
Ні?

А я бачу, що влаштовує!!!

Навіть в 9-му класі, на уроках історії, вже пройшли Другу Світову ...

Но ти прогулював уроки, інакше знав би, що тоді багатьох демобілізували навіть в 1946-1947-1948 роках

Освіта має значення (с) мій
чого 2 світова а не перша? Коли тоді демобілізували українців? :lol: коли демобілізовували з афганської війни? З фінської?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:20

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Навіть в 9-му класі, на уроках історії, вже пройшли Другу Світову ...

Но ти прогулював уроки, інакше знав би, що тоді багатьох демобілізували навіть в 1946-1947-1948 роках

Освіта має значення (с) мій
чого 2 світова а не перша? Коли тоді демобілізували українців? :lol: коли демобілізовували з афганської війни? З фінської?

Песікот має на увазі, що після рффронту ще буде польский/угорський/придністровський ... до повної перемоги та повернення всіх територій аж до завоювать бербер з остготами, включно з Римом після битви народів на каталунських полях
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:26

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Дає змогу надати відповідь презеденту.
І де відповіді?
"Коли буде перемога - тоді і дембель!" - так?

Вас(військових) - це влаштовує?
Ні?

А я бачу, що влаштовує!!!

Це заклики до СЗЧ?
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