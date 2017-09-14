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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14553145541455514556
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 07:57

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Они этого не сделают.

мне это совершенно не очевидно
альтернативы - обвал фронта, миллионы беженцев, контролируемая и неконтролируемая смена внешнеполитического вектора Украины
Выслать обратно мужчин до 50, и женщин до 40, ввести налог в пользу Украины для остальных это просто отделаться легким испугом по сравнению с тем

"Выслать, ввести, налог." - ти не краснозадий випадково? Вже була країна "мрій" з тов. Сталіним де це все було.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую

А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 08:14

  Hotab написав:
Страны разные, но принцип там един - ты идешь работать = тебе хватает на нормальную простую человеческую жизнь "аренда жилья-машина-дети-отпуск раз в году".


Далеко не в кожній країні і не на всякій роботі з повною зайнятістю так вийде.
Скоріше ніде не вийде 1 особі на мініімалку поміститись в необхідний продуктовий пакет, оренду хочаб 18 метрів + комуналь , купити проїздний, якісь гроші відкласти на оновлення гардеробу по сезону, сплатити страховку (якщо необхідно) і ще залишилось на щорічний відпочинок.

Узагальнення Заходу це досить примітивізація питання і варто розглядати все дуже конкретно, але в цілому навіть мінімалка в більшості країн дозволяє забезпечувати базові потреби, тим більше мінімалка часто густо мало програє середній зарплаті, а якщо брати розрив між мінімальними та максимальними доходами чистими від зарплати, то в скандинавських країнах за рахунок прогресивної шкали оподаткування взагалі різниця зближується до 4 разів. Це може мати і певні негативні наслідки, бо знижує стимули надриватися, часто і ті, що на соціалці сидять, то вже мають достатньо. Ну але і розриви в сотні разів, а ще зокрема по соціальним виплатам, це повний нонсенс, що у нас успішно зреалізували.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 08:51

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Везде.
Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни".
Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.

Ви особисто колись були на Заході? Не кажучи вже за жили, працювали.
Дуже різні країни з різними умовами, можливостями.
Плюс різні сім`ї.
Давайте так.
Чтобы разговор был конкретнее, назовите страну, в которой такое не получится.
И, естественно, не будем брать семью, в которой 10 детей. Как на Западе в таких случаях, не знаю.

Перша попавша- Німеччина. Ось даю посилання на калькулятор:
https://www.sparkasse.de/pk/ratgeber/fi ... torBikes=0
Ось можете приблизно прикинуть скільки дітей, дохід та інше.
Є статистика по всім країнам Європи у мене нема бажання ритись в ній:
https://eures.europa.eu/cost-living-eu-2025-02-20_de
Можу довго й нудно наводить приклади як люди виходять з ситуації, але не буду, бо вам це не цікаво. Соціалка в них теж є, працює цікаво. Виплати по безробіттю теж є.
Доволі часто чоловік працює десь у іншій країні, дружина з дітьми живе у Польщі, Румунії, Болгарії, Португалії.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 09:09

BIGor
Ты прирожденный люмпен, почитатель Фарион, мегапаптриоческий безхатько вынужденный праздновать день жертв ОУН-УПА
Кьюашечка без профессии
От тебя совок скрывал переводы Конан Дойля на украинский ))
Списывай дальше свое генетическое лузерства на "краснопузых" - останешься в той же жопе в которой пребываешь
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 09:12

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую

А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?


Поому что я не бегал в кастрюле по майдану или с иконой фарион
это именно твои принципы от защиты которых ты позорно ухилився
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 09:22

Німеччина передала Україні три системи Patriot, - The Washington Post
Йдеться про поставки, які обіцяв Трамп за новою схемою європейського фінансування допомоги Україні.

Зазначається, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою. На зустрічі союзників України в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не вдаючись до подробиць, заявив, що Берлін "сприятиме наданню" п'яти систем Patriot. І співрозмовники журналістів повідомили, що три системи вже передано, а щодо відправки ще однієї Німеччина зараз веде переговори зі США.

Решта батарей Patriot можуть бути отримані з-поза меж НАТО, зазначає The Washington Post. Так, Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що п'ять комплексів Patriot, які країна замовила у американського виробника, США перенаправлять саме Україні, а швейцарці отримають замовлені комплекси пізніше.

Очікується, що окрім систем ППО, Україна отримає за цією схемою радари та системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі безпілотників та артилерію. Про це виданню повідомили двоє чиновників, знайомих з планами.
https://varta1.com.ua/news/nimechchyna- ... 97915.html
___________________________________
Експерт в себе пише:
*США атакуют пошлинами цепи поставок Китая в Азии: производители в неопределенности...
Нужно быть наивным чтоб думать что США не решают задачу ПИЗДИНГА РФ и КНР... играя на том, что итогу останутся с КНР... на руинах РФ...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 09:32

З іншого боку три сценарії від Ходжеса:
1. Найкращий:
За словами Годжеса, найкращим сценарієм є активізація підтримки з боку Заходу, зокрема США. Він підкреслив, що перемога України над Росією відповідає інтересам Заходу не з милосердя, а тому, що це допоможе західним економікам, відновить постачання продовольства та енергії, що вплине на ціни.
У цьому сценарії Україна буде на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів.

2. Найменш імовірним, але найгіршим сценарієм, на думку Годжеса, є втрата політичної волі та втома серед українців, Європи, США та Канади. У такому випадку Росія не лише поглине тисячі українських військових, змусивши їх вступити до російської армії, а й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову або навіть у країну НАТО, таку як Латвія.

3. Найбільш імовірним сценарієм Годжес назвав «сценарій посередині», за якого ситуація через рік залишатиметься подібною до нинішньої, якщо тільки не відбудуться якісь дійсно значущі зовнішні зміни. Він зазначив, що важко уявити швидкі зовнішні зміни, такі як повний занепад економіки Росії або щось, що трапиться з Путіним, хоча висловив надію, що це може статися.
https://varta1.com.ua/news/ben-hodzes-o ... 97866.html
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:знижує стимули надриватися, часто і ті, що на соціалці сидять, то вже мають достатньо.

ИМХО проблема зовсім не в тому, а в тому як переводят із соціалки на зарплату: зазвичай там просто відміняють всю соціалку, а на роботі з мінімалкою отримуєш стільки ж як було соціалки, або іноді і менше (якщо посписують на всякі страховки, які раніше були безкоштовно).
потрібно плавний перехід: скажімо якщо соціалка рівна "чистій мінімалці", то переході на роботу плавно зменшувати її, скажімо до мінімалки доплачувати ще на пів мінімалки соц. допомоги...
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:28

  katso написав:
  _hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...


Шта? Паяли когда-то что-то?
......
кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" :shock: ?

Паял. Как раз дроны - бывший коллега "подсадил". А предыдущий "раз" в глубоком детстве в "дворце пионеров" был...

А вот прямо сейчас - кто отвечает?
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