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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:11
ЛАД написав:budivelnik
Замість того що було в 2019 - дайте вчителям по 4000 доларів, зупиніть війну і так далі..
"4000 доларів вчителям
" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались, и никто на это не рассчитывал.
А вот "зупинити війну" пересічний громадянин точно не может. Так что это справедливое требование именно к владе. И именно она должна была это сделать.
Так же, как и борьба с коррупцией, проблема с которой, конечно, не в суммах взяток, а в искажении рыночной конкуренции, за которую вы совершенно справедливо и верно ратуете.
Не может пересічний громадянин решить проблемы страны. Хотя свои личные порой удаётся.
Но опять же лёгкость решения личных проблем зависит от властей и общего уровня страны.
На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
4000 євро для вчителів, це не дрібна помилка, а величезний популізм
а я гадав, що вимога до влади має бути - захистити державу. бо зупинити війну може агресор, а ми захищаємося. тому вимагати від влади зупинити війну в поточних умовах - це вимагати здатися.
й головне "И это зависит от политики властей" - мої дописи не марні, такі рівень життя залежить від ступеня організації суспілсьтва? й якою має бути політика - така, як в розвинених демократіях?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:15
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
На Западє це де саме?
Бо в основному- ні, дивлячись яка сім`я, оренда чи своє шось.
Везде.
Давайте не будем придираться. У каждого своё понимание "приличного уровня жизни".
Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
Или вы сомневаетесь, что рабочий в Европе живёт лучше, чем рабочий в Украине?
знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:23
_hunter написав: Сибарит написав: Успіх написав:moveton
Мысль, что если пользуешься украинскими банками (дальнейшее её развитие - вообще живёшь в Украине), то лох, с каждым годом кажется правильнее...
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
Могу добавить географии, расширив ее до всего шарика 😁
Шарик, пока Маск расчехляется - так просто не поменять, в отличии от...
"раздался голос с ..раши"
якщо перефразувати відому фразу:"вчасно втекти - це не втекти, це передбачити". але ти ж вчасно не встиг, тому краще мовчати
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:30
Сибарит написав: Успіх написав:
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Хватит завидовать. Займитесь чем-нибудь.
Например, пойдите на курсы бухгалтеров. Тогда Вы сможете заниматься любимым делом (считать чужие деньги) не даром.
Тут не про заздрість, а про те - що плиточнику легше/краще дати хабаря людоловам
Яка мотивація у плиточника піти на фронт?
Плиточнику краще покласти плитку, ніж "душу й тіло"!
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:30
ЛАД написав:
...
Вину Путина обсуждать смысла не вижу. Она очевидна и повлиять на него мы никак не можем. А вот наши ошибки обсуждать смысл есть. Хотя бы для того, чтобы из не повторять.
...
теж якісна маніпуляція. ми дії гвалтівника обговорювати не будемо, все з ним зрозуміло. а от дівчині треба було подумати й про довжину спідниці, й про макіяж...
ми не зробили ЖОДНОЇ помилки, через яку на нас напали. тому обговорювати нема чого. на нас напали неспровоковано й нахабно . просто через те, що в сусідній країні зруйнували засади нормальної держави, й кілька підстаркуватих маразматиків вирішили ввійти в історію. один вже встав в один ряд з Гітлером, а через деякий час й вся країна повторить історію...
й як приклад, коли США проводять миротворчі операції, вони потім не кажуть про реалії на землі й не окупують інші країни...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:36
Shaman написав:
але людина, яка працює повний день
в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю.
Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".
не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.
А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?
P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:38
Banderlog написав: Shaman написав: Успіх написав:
Шановне товариство!
Я б, навіть, сказав - шановне панство!
Що можете додати до вищенаписаного/виділеного?
а що додавати? маячня й є маячня
чого ж маячня? От допустим маєш ти єврики лишні то де їх вигідніше тримати в укр банку чи румунському?
в швейцарському. якщо вистачить - бо кажуть, що й 1 млн малувато, треба хоча б 10
якщо ми кажемо загалом, то інвестиції треба диверсифікувати. й вигідніше до речі тримати в українському банку
інвестувати треба в бізнес - або свій, або чужий. чого в Україні немає, так це інструменту інвестицій в чужий бізнес - ринку акцій. але зараз й закордонний ринок акцій трохи зламався, тому це вже не так критично
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:54
Успіх написав: UA написав:
Все інше - думати треба скрізь.
Зараз розцінки сантехніків, плиточників, електриків в Києві на рівні Берліна.
Якщо викликати в передмістя (через блок пости) то вище Цюриха.
😁😁😁
Значить блогер-плиточник в ютубчику правду говорив: "якщо плиточник-НЕпрофесіонал, то такі плиточники кажуть, що якщо 5Кгрн/день не заробив, то день пропав! А плиточники-ПРОФІ кажуть, якщо в них 10К/день..."
То беремо калькулятор будівельника і дивимось на П'ЯТИ-денний робочий графік таких плиточників:
У першому варіанті - 5К х 22дні = 110 000грн/міс!
У другому, відповідно - 220 000грн!!!
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Шах і мат!©🔥🔥🔥
Трохи складніше
Плиточник що мешкає в Києві на Веніку хоче роботу в Варшавському... ну може ще Нивки з Оболонью розгляне. На ПОХ не поїде, бо можливі блок пости.
Випадково ще досі живий плиточник з Березані хер без солі доїдає виходячи подихати на вулицю лише вночі. Інструмент продав ще в минулому році (на хліб)
Ну є ще варіанти де дружини возять в багажнику плиточників на роботу.
Востаннє редагувалось UA
в Нед 27 лип, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 12:55
Не диктатура? Не узурпація?
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в Нед 27 лип, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 13:04
Shaman написав:
От допустим маєш ти єврики лишні то де їх вигідніше тримати в укр банку чи румунському?
в швейцарському. якщо вистачить - бо кажуть, що й 1 млн малувато, треба хоча б 10
якщо ми кажемо загалом, то інвестиції треба диверсифікувати. й вигідніше до речі тримати в українському банку
інвестувати треба в бізнес - або свій, або чужий. чого в Україні немає, так це інструменту інвестицій в чужий бізнес - ринку акцій. але зараз й закордонний ринок акцій трохи зламався, тому це вже не так критично
[/quote] до швейцарського я не доріс. За акції і бізнеси не треба нам заговорювати зуби. Питання просте де вигідніше тримати депозит в євро в румунії чи в україні? І ти як завше збрехав)
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