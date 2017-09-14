Додано: Нед 27 лип, 2025 13:11

Letusrock написав: Shaman написав: але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. алев Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю.

Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".

не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.

А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?

P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому

ще один маніпулянт. по-перше, питань, що якщо людина вміє працювати й працює за гроші в приватному секторі - то тоді вистачить, вже немає? менше 40 зараз навіть не обговорюється. це у великих містах. в райцентрах інші рівні не знаю, але на їжу все одно вистачить.з державною сферою біда. з одного боку навіть міністрам вважається платити 100 т грн - це багато (є такі персонажі й на форумі), то рядові посадовці сидять на мінімалці. але ж якось працюють. була колись історія, коли медсестра бідкалася на застоллі з родичами, що мала зп й навіть субсидія не допомагає. а потім почалося - а за крапельниці, а за уколи, а за догляд? й коли набігла вся сума - то вердикт був - ти з такими грошима ще й субсидію оформила? я не кажу, що це добре - але це реалії, зараз це працює саме так. що з цим робити - це складне питання, треба рухатися вперед, й одна з умов руху вперед - зменшення популізму, інакше не буде.з іншого боку - податки платимо як в Європі? чи жалімся, що й ФОП - це дуже багато? але скільки сліз про бідну долю державних працівників - або труси, або хрестик... спочатку податки, потім пристойні зп в держ секторі (після його скорочення). й навіть на Заході цей вибір є - стабільна зп, але відносно невелика. або велика зп, але в приватному секторі без гарантій...