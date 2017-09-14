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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14559145601456114562>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:08

  UA написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:это методичка...

ЧИЯ? скільки раз писав - підкажіть, де платять... а то я все безкоштовно та безкоштовно :lol:

На що ти витратиш ці гроші?

донат на ЗСУ 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:11

fox767676

У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.


Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:12

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:это методичка...

ЧИЯ? скільки раз писав - підкажіть, де платять... а то я все безкоштовно та безкоштовно

Шабунина. Ну, бывают и идейные - особо тут гордиться нечем...

ти визначайся. ти проти корупції чи за? бо наче проти, а як тікати з України - то вже й ні. й критика АНТИкорупціонерів каже про те, що насправді корупція тобі близька.

ти ж типу непоганий юрист? юрист, який непогано ВИРІШУЄ питання? чи не так? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:14

  Shaman написав:
  UA написав:На що ти витратиш ці гроші?

донат на ЗСУ 8)

Ти зможеш витратити на ЗСУ?
Чи в тебе донат на Стритенка теж саме?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:16

  Hotab написав:fox767676
У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.

Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅

поганий ти маркетолог. треба казати - через таке продаю свою нерухомість, й прогуляю все до кінця 2025 - потрібні компаньйони. а коли з форуму набіжать халамидники - ти знаєш, що з ними робити :D

а про витратити гроші на інших - забудь, твої опоненти вони не такі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:19

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:На що ти витратиш ці гроші?

донат на ЗСУ 8)

Ти зможеш витратити на ЗСУ?
Чи в тебе донат на Стритенка теж саме?

лише половина дня, а тебе вже не зрозуміти. набирай повільніше та уважніше, можеш ворушити губами :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:20

  Shaman написав:.........
знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.

Это вам так кажется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
знову маніпуляція. так в Європі люди живуть краще, але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю. цього рівня ми вже досягли. й навіть техніка, якщо обирати китайську, не така вже й дорога. проблема лише - машина, й велика проблема - житло. так зараз проблеми з житлом через його вартість скрізь, по всьому світові - тут трохи інша причина.

Это вам так кажется.

ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба, давайте проговоримо людей які фахово виконують свою роботу. як тут писали про київських плиточників.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:29

  Hotab написав:fox767676

У листопаді 2025 року до Землі може наблизитись міжзоряний об’єкт діаметром понад 24 км — більший за Манхеттен. Деякі вчені припускають, що це може бути штучний об’єкт — можливо, космічний корабель іншої цивілізації.


Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅



Нарешті ці гладіаторські бої скінчаться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:33

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:але людина, яка працює повний день в Україні не думає як прокормити родину й одягнути сім'ю.

Трошки маячню написав - повний день не є достатньою умовою "не думати як прокормити".
не хочеш порівняти зарплату медсестри яка працює повний день в держ.лікарні (!) десь в провінції України і так само в провінції Чехії чи Австрії.
А як щодо рядових працівниць всяких собесів, укрпошт чи пенс.фондів?
P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому

ще один маніпулянт. по-перше, питань, що якщо людина вміє працювати й працює за гроші в приватному секторі - то тоді вистачить, вже немає? менше 40 зараз навіть не обговорюється. це у великих містах. в райцентрах інші рівні не знаю, але на їжу все одно вистачить.
.........

"ще один маніпулянт" - це ви про себе?
Чтобы далеко не ходить, поинтересуйтесь, сколько будивельник платит своим продавцам "в приватному секторі".
ЛАД
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