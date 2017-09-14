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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:01
ЛАД написав:
...
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык...
й відношення Ландау до радянської влади знаєте ж?
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:03
Shaman написав:
по-перше на таких посадах накопичити на нерухомість чи авто - НЕМОЖЛИВО. ні в нас, ні в Європі. на мінімальній дуже не розгонишся. але люди ПОЧИНАЮТЬ працювати на простих посадах, а далі починають зростати - в першу чергу в розмірі оплати праці.
скільки мінімалка в Німеччині - 15 євро/год, 2.5 куо в місяць бруто? а оплата житла 1 куо? й скільки там залишається після їжі та одягу? випадково не 0? чи може 100 євро?
ще раз, люди які живуть на мінімалці - вони в будь-якій країні економлять... й на їжі теж, ікру не купують...
й ще раз - питань про людей, які фахово виконують свою роботу - немає?
Для чого ти пишешь те на чому не разумеешься?
Один в один оцінка середнього жителя рф про життя там і в них.
Тільки тема геїв не розкрита.
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UA
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:05
UA написав: Shaman написав:
по-перше на таких посадах накопичити на нерухомість чи авто - НЕМОЖЛИВО. ні в нас, ні в Європі. на мінімальній дуже не розгонишся. але люди ПОЧИНАЮТЬ працювати на простих посадах, а далі починають зростати - в першу чергу в розмірі оплати праці.
скільки мінімалка в Німеччині - 15 євро/год, 2.5 куо в місяць бруто? а оплата житла 1 куо? й скільки там залишається після їжі та одягу? випадково не 0? чи може 100 євро?
ще раз, люди які живуть на мінімалці - вони в будь-якій країні економлять... й на їжі теж, ікру не купують...
й ще раз - питань про людей, які фахово виконують свою роботу - немає?
Для чого ти пишешь те на чому не разумеешься?
Один в один оцінка середнього жителя рф про життя там і в них.
Тільки тема геїв не розкрита.
аргументи та цифри. оце бла-бла-бла залиш іншим
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:07
UA написав: Hotab написав:
Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.
Хорватські силовики не з тим ВОСом будуть донатити, чи лише встановлять візуальний контакт і скажуть «сезон в Хорватії невдалий, знов у мене нема» 😅
Розмір своєї пенсії силовика гагаузькій мусі не розказуй, вона заздрісна… Вона на таку пенсію здатна рік жити в підвалі на грибах і замизганій картинці філіпінки.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 лип, 2025 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:09
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:
Всі, хто вирішать витратити всі свої статки до листопада 2025 на елітний алкоголь і таких само шльондр - пишіть мені, я непоганий компаньйон на чужі гроші. 😅
Відкрий збір донатів
Головне правдиво напиши мету збору на "на елітний алкоголь і таких само шльондр".
і що ти профі військовий з не тим ВОС.
Буль креативно правдивим.
Хорватські силовики не з тим ВОСом будуть донатити, чи лише встановлять візуальний контакт і скажуть «сезон в Хорватії невдалий, знов у мене нема» 😅
гадаю треба встановити візуальний контакт з UA
, та відправити його з інспекцією, як ЗСУ витрачає надоначене...
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:14
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ти визначайся. ти проти корупції чи за?
Против-против. Поэтому-то я и "против" чувака, который "порешал" должность тылового боевого медика.
... ти знаєш Шабуніна? чи маєш відношення до частини, де він служив? ......
как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ"
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:15
BIGor написав:
.....
Почитай уважніше шевеля губами, брешеш і не червонієш. Я такого взагалі не писав.
Брешуть собаки и ты вместе с ними.
Ваши посты - viewtopic.php?p=5876319#p5876319
, viewtopic.php?p=5876325#p5876325
, viewtopic.php?p=5876327#p5876327
?
Или "вас взломали"?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:20
Water написав: katso написав: Shaman написав:
ні, це я бачу. прикладів касирів та охоронців АТБ наводити не треба
чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця, за це й мова.
В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.
Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:22
UA написав: Успіх написав: UA написав:
Все інше - думати треба скрізь.
Зараз розцінки сантехніків, плиточників, електриків в Києві на рівні Берліна.
Якщо викликати в передмістя (через блок пости) то вище Цюриха.
😁😁😁
Значить блогер-плиточник в ютубчику правду говорив: "якщо плиточник-НЕпрофесіонал, то такі плиточники кажуть, що якщо 5Кгрн/день не заробив, то день пропав! А плиточники-ПРОФІ кажуть, якщо в них 10К/день..."
То беремо калькулятор будівельника і дивимось на П'ЯТИ-денний робочий графік таких плиточників:
У першому варіанті - 5К х 22дні = 110 000грн/міс!
У другому, відповідно - 220 000грн!!!
Тож виходить, що плиточники працюють на передку!!!😅😁😁😁
Шах і мат!©🔥🔥🔥
Трохи складніше
Плиточник що мешкає в Києві на Веніку хоче роботу в Варшавському... ну може ще Нивки з Оболонью розгляне. На ПОХ не поїде, бо можливі блок пости.
Випадково ще досі живий плиточник з Березані хер без солі доїдає виходячи подихати на вулицю лише вночі. Інструмент продав ще в минулому році (на хліб)Ну є ще варіанти де дружини возять в багажнику плиточників на роботу
.
😁 Ну, за 100-200Кгрн/міс - можна і в багажнику покататись
А якщо серйозно, то чув таке:
1. Майстри/міні-бригада(4-5чел) їдуть бусіком на об'єкт в понеділок, там і живуть, а додому приїзджають або на вихідні, або взагалі, по завершенні/здачі об'єкта!
2. Клієнт/господар 60+(або молодший з бронею) сам забирає майстрів з їхніх домівок бусіком(без вікон), а ввечері - відвозить назад.
п.с.
Той чел з Березані, що не міг зняти собі квартиру/бабушатнік в Києві, або - жити на об'єктак?(раз в місяць їхати на таксі/чи з броньованим дружбаном додому) ?
п.с.2
Щось у Львові НЕ спостерігаються високі ціни на майстрів🤔
Напевно, понаїхало понаїхів-майстрів задокуя?
Але ж теж бусифікація в нас, майже, на максималках - чому ціни не летять в космос/не прирівнюються до Барселони, Монако...?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 15:24
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык...
й відношення Ландау до радянської влади знаєте ж?
Никогда не интересовался.
А какая связь с переводом курса теорфизики?
Или это по принципу: "А у вас негров линчуют!"
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