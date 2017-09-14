yama написав:

Презумпція це невиновності. А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне! Звісно я отримаю ше більшу кількість Хейту, Але це (зарплата військовим) парадокс Сучасної війни в Україні. Мій дід який мав дві спроби втечі з німецького полону, як і мій прадід який загинув у другій світовій війні зарплату не отримували. Тому питання донатів військовим виглядає теж дивним - у другій світовій прабабуся прадіусю привезла смачного поїсти у частину . Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня. Поки вся країна від дітей 15 років до жінок не мобілізується на заводи у три зміни за пайку їжі по талонах ми цю війну не виграємо . Поки ми будемо качати російську нафту через трубопровід по території України на суми в кілька млрд доларів в рік і отримувати за це від рф гроші - це абсурд, а не війна . Пояснюю хто служить або працює на критичних підприємтсвах отримує талони які може отоварити їжею першої необхідності та одягом, а інші підприємства які не належать до експорту, обороноздатності чи інфраструктури ( умовно водоканал залізниця електростанції) тупо хай закриваються і всіх у ВПК , на час війни ми маємо стати північною кореєю по більшості пунктів. А з такою прутнею як зараз коли люди мають право купувати валюту і щось крім продуктів першої необхідності та ще й інвестувати - рано чи пізно буде погано всім, точніше не буде України.