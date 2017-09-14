RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14562145631456414565
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:52

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ" ;)

а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся

значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"

ага, якраз. на суді справа звісно розвалиться. але мета ж не суд, мета тиску на людину й попередження іншим - не треба розбиратися з корупцією влади. тому будуть тягнути справу доки дозволяють процесуальні строки - механізми тобі ж відомі затягування...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:57

  ЛАД написав:
  Water написав:
  katso написав:чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця, за це й мова.

В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.

Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...

У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
За вчительку я вже писав, медсести шо вам розповісти? Сама медицина інший принцип- вона страхова, плюс практично немає такого шо лікарням шось сплачує держава, за кожен чих сплачує або страхова, або ви разом з вашою страховою. Для прикладу, виклик швидкої- 800 ойро, виклик медичного гвинтокрилу- від 30 тисяч, в залежності від складності з якої опи потрібно витягувать. Відповідні зарплати лікарів. Скільки саме і де саме отримує медсестра я не знаю, але не думаю шо мало.
Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф.
Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші.
Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні.
Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.
Water
 
Повідомлень: 3250
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:05

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.

Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...

У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
За вчительку я вже писав, медсести шо вам розповісти? Сама медицина інший принцип- вона страхова, плюс практично немає такого шо лікарням шось сплачує держава, за кожен чих сплачує або страхова, або ви разом з вашою страховою. Для прикладу, виклик швидкої- 800 ойро, виклик медичного гвинтокрилу- від 30 тисяч, в залежності від складності з якої опи потрібно витягувать. Відповідні зарплати лікарів. Скільки саме і де саме отримує медсестра я не знаю, але не думаю шо мало.
Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф.
Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші.
Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні.
Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.

800 євро за виклик, це при умові, що можна було і на таксі приїхати


тут про роботу в Німеччині і чому прибиральник на мінімалці в Німеччині це не вирок
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лип, 2025 16:20, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40182
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:13

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся

значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"

але мета ж не суд, мета тиску на людину й попередження іншим - не треба розбиратися з корупцією влади. тому будуть тягнути справу доки дозволяють процесуальні строки

Вот интересно - как у одного человека в одной голове уживаются идеи "это хорошо, что непойми кто на основании одних лишь подозрений - к кому угодно в хату вломиться может" и "людонькы рятуйте! - тут пидозрамы тыск на уважаемого человека роблять!" :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 10133
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....
Друге питання що у нас є ТАКІ самі і їх БІЛЬШЕ по тій простій причині що ефективність праці напряму залежить від капіталізації робочого місця... а так як капіталів у нас дико не вистарчає- то й капіталізація бажає надіятись на краще...
От і виходить
до 10% маргіналів
Додаємо 20% тих в кого робочі місця створені по технологіям і з інструментів в кращому випадку з часів нациського рейху..
і все - проблеми з бюджетом вже гарантовані
А якщо сюди ж додати 20% тих хто взагалі не платить ні копійки податків... то нас виручає тільки те що цих 20% як правило частково розчинились в перших двох групах...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26680
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14562145631456414565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Shaman, Water і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 111261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 292183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 956176
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.