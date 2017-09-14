Ой+ написав:
Ну але і розриви в сотні разів, а ще зокрема по соціальним виплатам, це повний нонсенс, що у нас успішно зреалізували.
Як Ви рахуєте розрив у сотні разів ?
Згідно Форбс перша сотня
__ _____ _______________________ __43895
1 _____ Рінат Ахметов _____________ 7600
2 _____ Віктор Пінчук _____________ 2500
3 _____ Костянтин Жеваго _____________ 1800
4 _____ Ігор Коломойський _____________ 1800
5 _____ Геннадій Боголюбов _____________ 1700
6 _____ Олександр і Галина Гереги _____________ 1700
7 _____ Петро Порошенко _____________ 1600
8 _____ Вадим Новинський _____________ 1400
9 _____ Олександр Ярославський _____________ 820
10 _____ Юрій Косюк _____________ 780 сума десятки 21700
11 _____ Сергій Тігіпко _____________ 730
12 _____ Віктор Медведчук _____________ 620
13 _____ Степан Черновецький _____________ 545
14 _____ Микола Злочевський _____________ 540
15 _____ Геннадій Буткевич _____________ 530
16 _____ Андрій Веревський _____________ 520
17 _____ Віктор Карачун _____________ 505
18 _____ Євген Єрмаков _____________ 505
19 _____ Євген Черняк _____________ 470
20 _____ Владислав та Ірина Чечоткіни _____________ 470 сума десятки 5435
21 _____ Віталій Хомутиннік _____________ 465
22 _____ Вагіф Алієв _____________ 460
23 _____ Дмитро Запорожець _____________ 450
24 _____ Олексій Вадатурський _____________ 430
25 _____ Дмитро Фірташ _____________ 420
26 _____ Філя Жебровська _____________ 390
27 _____ Віталій Антонов _____________ 385
28 _____ Олександр Конотопський _____________ 340
29 _____ Василь Хмельницький _____________ 310
30 _____ Віталій Гайдук _____________ 300 сума десятки 3950
31 _____ Гліб Загорій _____________ 300
32 _____ Олексій Мартинов _____________ 300
33 _____ Валерій Хорошковський _____________ 300
34 _____ Влад Яценко _____________ 300
35 _____ Володимир Костельман _____________ 280
36 _____ Віктор Поліщук _____________ 275
37 _____ Костянтин Григоришин _____________ 275
38 _____ Максим Литвин _____________ 260
39 _____ Олексій Шевченко _____________ 260
40 _____ Дмитро Лідер _____________ 260 сума десятки 2810
41 _____ Григорій та Ігор Суркіси _____________ 260
42 _____ Аднан Ківан _____________ 240
43 _____ Олександр Косован _____________ 235
44 _____ Ігор Палиця _____________ 230
45 _____ Вадим Єрмолаєв _____________ 220
46 _____ Борис Кауфман _____________ 220
47 _____ Борис Ложкін _____________ 220
48 _____ Едуард Мкртчан _____________ 215
49 _____ Андрій Ставніцер _____________ 215
50 _____ Олег Рогинський _____________ 210 сума десятки 2265
51 _____ Максим Єфімов _____________ 205
52 _____ Єгор Гребенніков _____________ 200
53 _____ Святослав Нечитайло _____________ 195
54 _____ Тарас Кицмей _____________ 190
55 _____ Борис Колесніков _____________ 190
56 _____ Катерина Костерева _____________ 190
57 _____ Валерій Кіптик _____________ 185
58 _____ Степан Івахів _____________ 180
59 _____ Микола Удянський _____________ 180
60 _____ Іван Фурсін _____________ 180 сума десятки 1895
61 _____ Володимир Школьник _____________ 180
62 _____ Андрій Здесенко _____________ 175
63 _____ В'ячеслав Москалевський _____________ 175
64 _____ Вадим Столар _____________ 175
65 _____ Сергій Лабазюк _____________ 165
66 _____ Георгій Скудар _____________ 165
67 _____ Павло Фукс _____________ 165
68 _____ Павло Овчаренко _____________ 160
69 _____ Вячеслав Климов _____________ 155
70 _____ Володимир Поперешнюк _____________ 155 сума десятки 1670
71 _____ Володимир Приходько _____________ 155
72 _____ Станіслав Войтович _____________ 150
73 _____ Роман Лунін _____________ 150
74 _____ Олександр Петров _____________ 150
75 _____ Олександр і Сергій Пилипенко _____________ 150
76 _____ Андрій Біба _____________ 145
77 _____ Наталія Бондарєва _____________ 145
78 _____ Рафаель Гороян _____________ 145
79 _____ Микола Гуменюк _____________ 145
80 _____ Ярослав Любінець _____________ 145 сума десятки 1480
81 _____ Олександр Спектор _____________ 145
82 _____ Андрій Гордієнко _____________ 140
83 _____ Яків Грибов _____________ 140
84 _____ Анатолій Кіпіш _____________ 140
85 _____ Сергій Кролевець _____________ 140
86 _____ Станіслав Роніс _____________ 140
87 _____ Руслан Шостак _____________ 140
88 _____ Таріел Васадзе _____________ 135
89 _____ Володимир Зубик _____________ 135
90 _____ Юрій Родін _____________ 135 сума десятки 1390
91 _____ Сергій Сипко _____________ 135
92 _____ Олег Вишняков _____________ 130
93 _____ Олександр Дитятковський _____________ 130
94 _____ Олександр Суходольський _____________ 130
95 _____ Віктор Іванчик _____________ 130
96 _____ Вадим Нестеренко _____________ 130
97 _____ Олег Сотников _____________ 130
98 _____ Роман Чигір _____________ 130
99 _____ Анатолій Шкрібляк _____________ 130
100 _____ Олександр Слободян _____________ 125 сума десятки 1300
Тобто перша сотня найбагатших має по 439 млн в середньому на кожного ( при чому падіння від нпершого до сотого в 60 разів...
Тому
Якщо ВРАХУЄТЕ що в кожного ( чи практично кожного українця є житла на +/-0,5 млн грн або 10 000 доларів...
То різниця в сто і більше разів буде максимум між двохсотим і 1 мільйонним знизу....