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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:52

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:как ты там вот буквально сегодня писал? 🤔 — "я маю обґрунтовані ПІДОЗРИ" ;)

а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся

значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"

ага, якраз. на суді справа звісно розвалиться. але мета ж не суд, мета тиску на людину й попередження іншим - не треба розбиратися з корупцією влади. тому будуть тягнути справу доки дозволяють процесуальні строки - механізми тобі ж відомі затягування...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 15:57

  ЛАД написав:
  Water написав:
  katso написав:чому - касир чи охоронець це якийсь непотріб суспільства що вони не мають право нормально жити за свою працю? Самі винні що не вивчили Джаву та англійську? Так й суть суперечки власне в тому що в Європі це не є якимсь моветоном працювати на простих роботах типу касир або прибиральниця, за це й мова.

В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.

Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...

У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
За вчительку я вже писав, медсести шо вам розповісти? Сама медицина інший принцип- вона страхова, плюс практично немає такого шо лікарням шось сплачує держава, за кожен чих сплачує або страхова, або ви разом з вашою страховою. Для прикладу, виклик швидкої- 800 ойро, виклик медичного гвинтокрилу- від 30 тисяч, в залежності від складності з якої опи потрібно витягувать. Відповідні зарплати лікарів. Скільки саме і де саме отримує медсестра я не знаю, але не думаю шо мало.
Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф.
Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші.
Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні.
Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:05

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:В Європі не дуже багато країн, де є посади типу охоронця супермаркету, автостоянки, продавець туалетного паперу у туалеті, персональний водій директора.

Продавцов много?
Учителей, медсестёр, ...

У мене там нема знайомих продавчинь, хоча там я зустрічав наших жіночок, які працювали саме продавчинями.
За вчительку я вже писав, медсести шо вам розповісти? Сама медицина інший принцип- вона страхова, плюс практично немає такого шо лікарням шось сплачує держава, за кожен чих сплачує або страхова, або ви разом з вашою страховою. Для прикладу, виклик швидкої- 800 ойро, виклик медичного гвинтокрилу- від 30 тисяч, в залежності від складності з якої опи потрібно витягувать. Відповідні зарплати лікарів. Скільки саме і де саме отримує медсестра я не знаю, але не думаю шо мало.
Сама швидка допомога вона ніякого відношення до лікарні не має. У лікарні є свій бюджет. Сімейний лікар він ніякого відношення не має до шпиталю, але звернення до сімейного лікаря теж платні. Якщо тобі лікар призначив зустріч і ти не з`явився без поважної причини- штраф.
Школи не скажу чи сплачують за школи, за садочки сплачують, причому немало. Садочки діляться на яслі та більш старші.
Любий чих у сторону державних органів теж платний. Пенсійні фонди теж хитро діляться, є державні, є приватні.
Універи беруть плату за навчання, для своїх громадян це може буть у десятки разів дешевше, ніж для іноземців.

800 євро за виклик, це при умові, що можна було і на таксі приїхати


тут про роботу в Німеччині і чому прибиральник на мінімалці в Німеччині це не вирок
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 лип, 2025 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:13

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: а з приводу її обгрунтованності - ти помиляєшся

значит и переживать тебе нечего - на заседании в августе так и объявят "Рафик ни в чем не виноват"

але мета ж не суд, мета тиску на людину й попередження іншим - не треба розбиратися з корупцією влади. тому будуть тягнути справу доки дозволяють процесуальні строки

Вот интересно - как у одного человека в одной голове уживаются идеи "это хорошо, что непойми кто на основании одних лишь подозрений - к кому угодно в хату вломиться может" и "людонькы рятуйте! - тут пидозрамы тыск на уважаемого человека роблять!" :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....
Друге питання що у нас є ТАКІ самі і їх БІЛЬШЕ по тій простій причині що ефективність праці напряму залежить від капіталізації робочого місця... а так як капіталів у нас дико не вистарчає- то й капіталізація бажає надіятись на краще...
От і виходить
до 10% маргіналів
Додаємо 20% тих в кого робочі місця створені по технологіям і з інструментів в кращому випадку з часів нациського рейху..
і все - проблеми з бюджетом вже гарантовані
А якщо сюди ж додати 20% тих хто взагалі не платить ні копійки податків... то нас виручає тільки те що цих 20% як правило частково розчинились в перших двох групах...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:31

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....

Це з вашого особистого досвіду, ви десь жили/працювали, в колективі було 10% бомжів, наркоманів, алкашів, ігроманів?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Ну але і розриви в сотні разів, а ще зокрема по соціальним виплатам, це повний нонсенс, що у нас успішно зреалізували.
Як Ви рахуєте розрив у сотні разів ?
Згідно Форбс перша сотня
__ _____ _______________________ __43895
1 _____ Рінат Ахметов _____________ 7600
2 _____ Віктор Пінчук _____________ 2500
3 _____ Костянтин Жеваго _____________ 1800
4 _____ Ігор Коломойський _____________ 1800
5 _____ Геннадій Боголюбов _____________ 1700
6 _____ Олександр і Галина Гереги _____________ 1700
7 _____ Петро Порошенко _____________ 1600
8 _____ Вадим Новинський _____________ 1400
9 _____ Олександр Ярославський _____________ 820
10 _____ Юрій Косюк _____________ 780 сума десятки 21700
11 _____ Сергій Тігіпко _____________ 730
12 _____ Віктор Медведчук _____________ 620
13 _____ Степан Черновецький _____________ 545
14 _____ Микола Злочевський _____________ 540
15 _____ Геннадій Буткевич _____________ 530
16 _____ Андрій Веревський _____________ 520
17 _____ Віктор Карачун _____________ 505
18 _____ Євген Єрмаков _____________ 505
19 _____ Євген Черняк _____________ 470
20 _____ Владислав та Ірина Чечоткіни _____________ 470 сума десятки 5435
21 _____ Віталій Хомутиннік _____________ 465
22 _____ Вагіф Алієв _____________ 460
23 _____ Дмитро Запорожець _____________ 450
24 _____ Олексій Вадатурський _____________ 430
25 _____ Дмитро Фірташ _____________ 420
26 _____ Філя Жебровська _____________ 390
27 _____ Віталій Антонов _____________ 385
28 _____ Олександр Конотопський _____________ 340
29 _____ Василь Хмельницький _____________ 310
30 _____ Віталій Гайдук _____________ 300 сума десятки 3950
31 _____ Гліб Загорій _____________ 300
32 _____ Олексій Мартинов _____________ 300
33 _____ Валерій Хорошковський _____________ 300
34 _____ Влад Яценко _____________ 300
35 _____ Володимир Костельман _____________ 280
36 _____ Віктор Поліщук _____________ 275
37 _____ Костянтин Григоришин _____________ 275
38 _____ Максим Литвин _____________ 260
39 _____ Олексій Шевченко _____________ 260
40 _____ Дмитро Лідер _____________ 260 сума десятки 2810
41 _____ Григорій та Ігор Суркіси _____________ 260
42 _____ Аднан Ківан _____________ 240
43 _____ Олександр Косован _____________ 235
44 _____ Ігор Палиця _____________ 230
45 _____ Вадим Єрмолаєв _____________ 220
46 _____ Борис Кауфман _____________ 220
47 _____ Борис Ложкін _____________ 220
48 _____ Едуард Мкртчан _____________ 215
49 _____ Андрій Ставніцер _____________ 215
50 _____ Олег Рогинський _____________ 210 сума десятки 2265
51 _____ Максим Єфімов _____________ 205
52 _____ Єгор Гребенніков _____________ 200
53 _____ Святослав Нечитайло _____________ 195
54 _____ Тарас Кицмей _____________ 190
55 _____ Борис Колесніков _____________ 190
56 _____ Катерина Костерева _____________ 190
57 _____ Валерій Кіптик _____________ 185
58 _____ Степан Івахів _____________ 180
59 _____ Микола Удянський _____________ 180
60 _____ Іван Фурсін _____________ 180 сума десятки 1895
61 _____ Володимир Школьник _____________ 180
62 _____ Андрій Здесенко _____________ 175
63 _____ В'ячеслав Москалевський _____________ 175
64 _____ Вадим Столар _____________ 175
65 _____ Сергій Лабазюк _____________ 165
66 _____ Георгій Скудар _____________ 165
67 _____ Павло Фукс _____________ 165
68 _____ Павло Овчаренко _____________ 160
69 _____ Вячеслав Климов _____________ 155
70 _____ Володимир Поперешнюк _____________ 155 сума десятки 1670
71 _____ Володимир Приходько _____________ 155
72 _____ Станіслав Войтович _____________ 150
73 _____ Роман Лунін _____________ 150
74 _____ Олександр Петров _____________ 150
75 _____ Олександр і Сергій Пилипенко _____________ 150
76 _____ Андрій Біба _____________ 145
77 _____ Наталія Бондарєва _____________ 145
78 _____ Рафаель Гороян _____________ 145
79 _____ Микола Гуменюк _____________ 145
80 _____ Ярослав Любінець _____________ 145 сума десятки 1480
81 _____ Олександр Спектор _____________ 145
82 _____ Андрій Гордієнко _____________ 140
83 _____ Яків Грибов _____________ 140
84 _____ Анатолій Кіпіш _____________ 140
85 _____ Сергій Кролевець _____________ 140
86 _____ Станіслав Роніс _____________ 140
87 _____ Руслан Шостак _____________ 140
88 _____ Таріел Васадзе _____________ 135
89 _____ Володимир Зубик _____________ 135
90 _____ Юрій Родін _____________ 135 сума десятки 1390
91 _____ Сергій Сипко _____________ 135
92 _____ Олег Вишняков _____________ 130
93 _____ Олександр Дитятковський _____________ 130
94 _____ Олександр Суходольський _____________ 130
95 _____ Віктор Іванчик _____________ 130
96 _____ Вадим Нестеренко _____________ 130
97 _____ Олег Сотников _____________ 130
98 _____ Роман Чигір _____________ 130
99 _____ Анатолій Шкрібляк _____________ 130
100 _____ Олександр Слободян _____________ 125 сума десятки 1300

Тобто перша сотня найбагатших має по 439 млн в середньому на кожного ( при чому падіння від нпершого до сотого в 60 разів...
Тому
Якщо ВРАХУЄТЕ що в кожного ( чи практично кожного українця є житла на +/-0,5 млн грн або 10 000 доларів...
То різниця в сто і більше разів буде максимум між двохсотим і 1 мільйонним знизу....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:46

  Water написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но работающий полный день человек на Западе не будет думать, что ему не хватит денег прокормить и одеть семью.
це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ...
Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю
Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит
Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків...
Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна....
Таких мною описаних на Заході до 10%....
Це з вашого особистого досвіду, ви десь жили/працювали, в колективі було 10% бомжів, наркоманів, алкашів, ігроманів?
З мого особистого досвіду
1 В приватному колективі алканавтів в мене не було , бо я їх звільняв відразу ( а не наймав в десятки разів частіше)
2 Приблизно 20% людей (кожен пятий) навіть в моїх колективах( ті кого я набираю і ті з ким я працюю) є дотаційним і те що він не доробляє- доробляють інші.
Причини по яким змушений набирати таких людей обговорювати не буду
3 Статистика показує що при 20 млн працездатних в Україні всього 12 млн працюють отримукючи хоча б мінімалку..
Нехай 1 млн інвалідів
А де решта в 7 млн ( а це 30% від працездатного населення)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:50

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
ЛАД
...
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык
-----------------------------
й відношення Ландау до радянської влади знаєте ж? ;)

Никогда не интересовался.
А какая связь с переводом курса теорфизики?
Или это по принципу: "А у вас негров линчуют!"

що, дійсно? :shock:

бо Ландау й фізик був видатний, й на суспільстві трохи знався ;) просто нагадало про основну нашу з вами дискусію. от у Ландау не було б сумнівів у моїх дописах 8)

Зачем вы переводите на другую тему?
Хотите, чтобы я вспомнил об "инструкторе райкома"?
Ещё раз, какая связь взглядов Ландау на СССР с переводом курса теорфизики на укр. язык?
Сегодня его перевели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому
Вже ш один раз відповідав на це тупе трактування...
1 Як тільки в школі РЕАЛЬНО буде не вистарчати 10+% вчителів ( чи в лікарні санітарок)- так відразу ціни на послуги ВЧИТЕЛІВ/ЛІКАРІВ/САНІТАРОК - зростуть пропорційно зменшенню їх кількості.
2 Так буде продовжуватись до того часу поки не створиться новий баланс.3 Те що ці люди ( які отримали диплом після продажу мамою корови) -чомусь вирішили що вони мають сидіти на черствому хлібі але в школі(лікарні) - це ЇХ вавка в голові
І поки ця вавка в них не зникне-доти ситуація буде такою як є.
budivelnik
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