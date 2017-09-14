budivelnik написав:це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ... Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків... Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна.... Таких мною описаних на Заході до 10%....
Це з вашого особистого досвіду, ви десь жили/працювали, в колективі було 10% бомжів, наркоманів, алкашів, ігроманів?
З мого особистого досвіду 1 В приватному колективі алканавтів в мене не було , бо я їх звільняв відразу
yama написав:Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня.
1 Суспільство змінилось І одна частина без Державного примусу робить те саме що під час ВВ робили всі... тобто працює за себе і донатись за тих хто в окопах. До цієї частини суспільства як я розумію - претензій нема. 2 Щодо роботи цивільної частини економіки.. Якщо щомісяця військовим ЗСУ виплачують по 75 млрд грн... Як думаєте - якщо будуть відсутні товари послуги з допомогою яких ці гроші утилізуються економікою (через руки сімей військових) - то що відбудеться з економікою і фронтом? Адже податки з цих 75 млрд реалізованих в тилу-знову повертаються і наповнюють Бюджет. А податки це від 30 до 40% від суми... Тобто це 1 млрд доларів/місяць Ви хочете щоб наш бюджет не отримав ці гроші?
Letusrock написав:P.S. Я в курсі що їм "треба підійти до дзеркала і стати будівельниками"(с). Але тоді доведеться розігнати 2/3 шкіл, лікарень та іншої соц.інфраструктури, бо працювати там буде нікому
Вже ш один раз відповідав на це тупе трактування... 1 Як тільки в школі РЕАЛЬНО буде не вистарчати 10+% вчителів ( чи в лікарні санітарок)- так відразу ціни на послуги ВЧИТЕЛІВ/ЛІКАРІВ/САНІТАРОК - зростуть пропорційно зменшенню їх кількості. 2 Так буде продовжуватись до того часу поки не створиться новий баланс.3 Те що ці люди ( які отримали диплом після продажу мамою корови) -чомусь вирішили що вони мають сидіти на черствому хлібі але в школі(лікарні) - це ЇХ вавка в голові І поки ця вавка в них не зникне-доти ситуація буде такою як є.
А тепер реал, а не теорія про "Як тільки в школі РЕАЛЬНО буде не вистарчати 10+% вчителів ( чи в лікарні санітарок)- так відразу ціни на послуги ВЧИТЕЛІВ/ЛІКАРІВ/САНІТАРОК - зростуть пропорційно зменшенню їх кількості.":
*«Є проблема в кадрах. В минулому році Вищі медичні навчальні заклади відчули нестачу абітурієнтів. Ця проблема буде наростати. Адже падає престиж медичної професії через низьки зарплати. В країні на сьогодні є суттєвий дефіцит медиків, який буде наростати», — каже В. Корогод. За його словами, в Україні склався дефіцит серед сімейних лікарів, кардіологів, дермато-венерологів, хірургів та анестезіологів.* (С) Дефіцит..., а зарплати залишаються низькими. ___________________________ А тут і овсі нестача 32%: *У лікарнях Миколаївської області не вистачає 1200 лікарів. Частина працюючих фахівців — у пенсійному віці. Про це 15 січня під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. За словами Ткаченко, нестача медичних кадрів у регіоні становить 32 відсотки. До того ж 31 відсоток медиків, тобто понад 850 людей, мають вік понад 60 років.* https://suspilne.media/mykolaiv/926003- ... u-medikiv/ ____________________________ По буквах - "зарплати - низькі" і проблема виникла ще до війни: *Ця проблема виникла не сьогодні. Українська медицина вже давно відчуває дефіцит кадрів, а повномасштабна війна тільки погіршила ситуацію. Молодь не хоче йти в медицину, адже розуміє: навчання тривале й складне, зарплати - низькі, а відповідальність - колосальна. Лікарі та медсестри працюють в умовах хронічного перевантаження, особливо у державних лікарнях. Багато хто виїжджає за кордон або змінює професію, не витримуючи навантаження та нестачі фінансування.* https://uhl-edu.kiev.ua/content/ukrayin ... -byudzhet/
Факти-реал, а не теорія.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 лип, 2025 17:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А какая связь с переводом курса теорфизики?
Та ніби ніякої. Виходить що якась умовна Японія поголовно повинна вивчити англійський щоб вчити теоретичну фізику А корея французський - що вчити теорію дизайну.. ну і ясно що весь світ повинен вивчити педераційну щоб читати Пушкіна...
До речі Ви в курсі що рідна дочка Пушкіна померла від голоду в 1919 році в москвабаді?
budivelnik написав:1 Суспільство змінилось І одна частина без Державного примусу робить те саме що під час ВВ робили всі... тобто працює за себе і донатись за тих хто в окопах. До цієї частини суспільства як я розумію - претензій нема. 2 Щодо роботи цивільної частини економіки.. Якщо щомісяця військовим ЗСУ виплачують по 75 млрд грн... Як думаєте - якщо будуть відсутні товари послуги з допомогою яких ці гроші утилізуються економікою (через руки сімей військових) - то що відбудеться з економікою і фронтом? Адже податки з цих 75 млрд реалізованих в тилу-знову повертаються і наповнюють Бюджет. А податки це від 30 до 40% від суми... Тобто це 1 млрд доларів/місяць Ви хочете щоб наш бюджет не отримав ці гроші?
Написав би цитатою Н. Мосійчук - "Мого сина на війні ви не побачите" А ваші діти повинні добровільно піти в ТЦК та сдохнути на нулі. Тримай тил. Буряти тобі орден випишуть.
1 Я працюю в Україні, тому набирати/звільняти я можу тільки в Україні 2 Те що на Заході море бомжів.. я особисто бачив навіть у Швеції... Те що він алконавт - було наглядно видно , друге питання що будучи в дико брудному одязі він спав в мішку натягнутому на голову і мішок був чистий(щоб не ображати оточення) але після того як проспався. встав, виліз з мішка, згорнув його в кульок і пішов далі...
budivelnik написав:це як би то коректніше сказати - МАНІПУЛЯЦІЯ... Є бомж , який "працює" 18 годин недосипаючи/недоїдаючи - і при цьому точно ніколи не забезпечить свою сімю Є роботяга... який пропиває більше ніж заробляє - цей також не забезпечит Є висококласний фахівець який може витрачати на ігроманію чи наркомані. чи жінкоманію.. чи ще там якусь манію не тільки те що заробляє а й те що позичив в банку під заставу житла отриманого від батьків... Є просто роботяга якому нічого складнішого від віника доручити не можна.... Таких мною описаних на Заході до 10%....
Це з вашого особистого досвіду, ви десь жили/працювали, в колективі було 10% бомжів, наркоманів, алкашів, ігроманів?
...... А де решта в 7 млн ( а це 30% від працездатного населення)
Это правильный вопрос Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
ти ж теоретик а не реаліст.. Є сформовані ШТАТНІ списки.... - в рееалі така кількість нафік не потрібна, але завжди можна поплакатись що по списку не вистарчає Є приватні медичні вузи... які ясно що починають плакати що в них недобір.... а те що недобір не тому що МЕДИКИ потрібні а тому що їх НАДЛИШОК - ці плакальщики не хочуть і чути І останнє Тобі відомо що ЗАВЖДИ після приватизації підприємства - штати цього підприємства скорочуються в рази... а виручка залишається тією ж.
Тепер розумієш чому теорія від балди і реальна практика - це різні речі?