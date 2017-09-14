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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14565145661456714568>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:19

  UA написав:
  pesikot написав:Так повертайся, тут "ксиву уважают" )

Ксіва по спадщині не передається
Я можу в Крижополі чи Хусті жити. Мені багато не треба.


Невже синочка чи донечку на ксивну посаду не прилаштував ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:24

  pesikot написав:Невже синочка чи донечку на ксивну посаду не прилаштував ? )

Ні. Не та метода виховання.
Треба цинічним вовкодавом бути.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А тепер реал
ти ж теоретик а не реаліст..
Є сформовані ШТАТНІ списки.... - в рееалі така кількість нафік не потрібна, але завжди можна поплакатись що по списку не вистарчає
Є приватні медичні вузи... які ясно що починають плакати що в них недобір.... а те що недобір не тому що МЕДИКИ потрібні а тому що їх НАДЛИШОК - ці плакальщики не хочуть і чути
І останнє
Тобі відомо що ЗАВЖДИ після приватизації підприємства - штати цього підприємства скорочуються в рази... а виручка залишається тією ж.

Тепер розумієш чому теорія від балди і реальна практика - це різні речі?

Ти сплутав, як завжди, і на факти почав нести іншу вигадку.
В мене в родині медики з 56 роками стажу, то як зараз оті залишившиєся медпрацівники пашуть і за себе, і за недостаючого..., я фактично знаю.

А ти вигадуй про роздутий штат та скорочення зайвих клітин.
Коли вчора зустрів знайому 75+ лікарка, а вона стогне, що навантажили на неї, як на вола... ще й безплатно.

Співак-вигадувальник-теоретик ти.
Теоретик... про реал за віконцем про надлишок товарів-послуг, в виробників та конкуренцію між ними, а не дефіцити та конкуренцію споживачів за товарами-послугами --- й досі мовчиш, як риба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:31

  _hunter написав:Это правильный вопрос :) Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
А яка фіг різниця?
52 млн заробляли на державні послуги які держава надавала 52 млн
41 млн заробляють на послуги які держава надає 41 млн
35 млн будуть заробляти на послуги які держава надає 35 млн..
Проблема в чому?
Інфраструктура при падаючій кількості населення є надлишковою тому кращу частину можна залишати неефективну скорочувати і не витрачати на оновлення...
Житла на людину стає більше
Ліжкокойок - більше
Садочків - більше
Шкіл - більше
Вузів - більше..

То в чому проблема падіння з 52 до 35 ?
ПС
Перепис населення______1989_____________2001
Всього________________51 452 034_____48 457 000_____ -2 995 034
Українці_______________37 419 053_____37 541 700______+122 647
Росіяни_______________11 355 582______8 334 100_____ -3 021 482

Як бачиш , ми потихеньку стаємо мононацією і зменшення загальної кількості населення відбувається виключно за рахунок зменшення кількості росіян
А сьогоднішня агресія пуйла і педерації - ще більше зменшить цю кількість при чому як шляхом знищення мешканців прифронтових міст( а це в основному місця компактного проживання росіян) так і шляхом посиленої еміграції росіян з України.

Тому
Для мене -35 млн не страшно.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене в родині медики з 56 роками стажу, то як зараз оті залишившиєся медпрацівники пашуть і за себе, і за недостаючого..., я фактично знаю.
І в мене родині дочка і зять медики...
І нічого
Зять спробував влаштуватись в державну лікарню - ледве вибив 0,75% ставки... а от в приватну клініку його двома руками...

Тому ще раз
Зайди на базар, знайди долярчика. який з 8 класами освіти купив 2 квартири і жаліється що на базарі не заробиш
Потім пройдись подивись і побачиш як дамоска з обручками вартістю в твою 25 річну зарплату і в шубі вартістю в твою машину і машиною вартістю в три таких квартири як твоя-плачеться як стало тяжко.

ПС
і в тих підприємствах які приватизовувались - коли ними володіла держава була дика недостача кадрів, а прийшли приватники , розігнали 30% і виявилось що після розгону зайвих - працювати стало легше.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:про реал за віконцем про надлишок товарів-послуг, в виробників та конкуренцію між ними, а не дефіцити та конкуренцію споживачів за товарами-послугами --- й досі мовчиш, як риба.
Ти дурень?
Чи ти ще до сьогодні в совку?
Саме НАДЛИШОК товарів/послуг і є ВІЗИТІВКОЮ КАПІТАЛІЗМУ
а черги , відсутність необхідного і ковбаса по талонах - це візитівка соціалізму.

І чомусь в світі ВІДСУТНІЙ реальний приклад коли соціалістична країна перемогла в якості життя капіталістичну.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:39

  UA написав:
  pesikot написав:Невже синочка чи донечку на ксивну посаду не прилаштував ? )

Ні. Не та метода виховання.
Треба цинічним вовкодавом бути.


Мент при погонах та посаді(колись) і не цинічний вовкодав ? )

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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:39

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Это правильный вопрос :) Следующий за "нас 52 мильоны!" и "ой, нет - 41"...
А яка фіг різниця?
......
То в чому проблема падіння з 52 до 35 ?
......

Ответ на оба вопроса один: власти порядочную кучку макроэкономических показателей считают исходя из количества населения. Если эти показатели на 30% "промахнулись" - это не совсем хорошо, наверное? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В мене в родині медики з 56 роками стажу, то як зараз оті залишившиєся медпрацівники пашуть і за себе, і за недостаючого..., я фактично знаю.
І в мене родині дочка і зять медики...
І нічого
Зять спробував влаштуватись в державну лікарню - ледве вибив 0,75% ставки... а от в приватну клініку його двома руками...

Тому ще раз
Зайди на базар, знайди долярчика. який з 8 класами освіти купив 2 квартири і жаліється що на базарі не заробиш
Потім пройдись подивись і побачиш як дамоска з обручками вартістю в твою 25 річну зарплату і в шубі вартістю в твою машину і машиною вартістю в три таких квартири як твоя-плачеться як стало тяжко.

ПС
і в тих підприємствах які приватизовувались - коли ними володіла держава була дика недостача кадрів, а прийшли приватники , розігнали 30% і виявилось що після розгону зайвих - працювати стало легше.

Я тобі навів три посилання.
Про НЕСТАЧУ медиків і про НИЗЬКІ зп.
І вони цілком підтверджуються тим, що практично бачу-знаю.

Від тебе що?
Да ніщо - натягування часних випадків (роздуття штату), які інколи трапляються, на дану ситуацію і про зятя...
(На яку посаду-то зять хотів? Це ключове. Може на узі-ста)))

Мої дані спростовують твоє суто теоретичне --- про буде нестача в 10%, то пропорційно зросте зп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Коли вчора зустрів знайому 75+ лікарка, а вона стогне, що навантажили на неї, як на вола... ще й безплатно.
це взагалі треш
На моє ТВЕРДЕ переконання
На ДЕРЖАВНІЙ роботі після досягнення ПЕНСІЙНОГО віку- ЗАБОРОНЕНО ЗАЙМАТИ ПОСАДУ яка потребує відмінних фізичних характеристик по працездатності і свіжого розуму.
Лікарка в 75 років ( вчилась в інституті ще за сталіна) - не може ефективно виконувати свої обовязки
При цьому ця лікарка якщо вона незамінні МАЄ ПРАВО працювати в приватних структурах
Це саме стосується і інвалідів прокурорів чи суддів...
Якщо людина інвалід - то вона НЕ МАЄ права займати ДЕРЖАВНІ посади які вимагають виняткової працездатності як фізичної так і розумової.
Виключенням з правил і то на обмежений термін (максимум 10 років під час і після війни) мають інваліди ЗСУ, інвалідність яких повязана з ампутаціями...
budivelnik
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