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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:05
схоже кацапи знайшли свою срібну кулю на яку роблять ставку
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Xenon
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:08
Xenon написав:
схоже кацапи знайшли свою срібну кулю на яку роблять ставку
це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.
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Shaman
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:14
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано.
Ну да. А если народу _уже_ 34 ляма - то чего ты ноешь постоянно о каких-то мифических 8ми лямах неплательщиков?
Тебе вже за флуд банили
1 Чим більше тих хто не платить податки -тим гірше ВСІМ
як тим хто платить так і тим хто не платить , тому скільки всього населення 34 млн чи 42 млн - не важливо якщо є категорія хтровимаханих сволот.
2 Тепер про те скільки може бути населення в Україні...
Європейська статистика показує
Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь?
С "1" - я когда-то спорил?
"Європейська статистика показує" -- на уровне "плюс/минус лапоть". Иначе нафига бы в Европе проводили перепись?
При этом:
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек
2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...
Теперь к главному:
>>> якщо є категорія хтровимаханих сволот
Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41
отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:18
Shaman написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Це ти допетрати не можеш
Є 42 млн населення, з якого 12 млн платить податки а 8 млн не платить... , але інфраструктурою користуються всі 42 млн..- це погано.
Ну да. А если народу _уже_ 34 ляма - то чего ты ноешь постоянно о каких-то мифических 8ми лямах неплательщиков?
для тих, хто на бронепоїзді, а також різних хитрозроблених юристів, які позабували про різні кодекси, бо питання просто вирішують. так от оці цифри - 42, 12 та 8 - вони довоєнні. що станом на зараз треба пошукати. але емігрували не лише неплатники, а й платники теж. тому неплатників може й не 8 млн, але пропорція гадаю лишалася такою ж (розумієш значення слова "пропорція"?). а після початку бронювання (куди тихо докинули й елементи економічного бронювання) - можливо неплатників стає менше, а може й ні. бо кого бронюють, працюють в "білу". а дехто залишається повністю в "чорну".
Еще один арифметик... 🤦
В табличку запиши 0% от "але пропорція гадаю
лишалася такою ж".
Ну и свое "гадаю" туда же...
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2
Додано: Нед 27 лип, 2025 21:19
_hunter написав:
Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь?
...
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек
2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...
й про що це каже?.. але пафосу
Теперь к главному:
>>> якщо є категорія хтровимаханих сволот
Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41
отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь?
й ПРО ЩО це каже? що показує кількість населення мінус кількість платників податків? в ЧОМУ проблема? ти хоч одне питання можеш сформулювати?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 27 лип, 2025 21:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:21
_hunter написав: Shaman написав:
для тих, хто на бронепоїзді, а також різних хитрозроблених юристів, які позабували про різні кодекси, бо питання просто вирішують. так от оці цифри - 42, 12 та 8 - вони довоєнні. що станом на зараз треба пошукати. але емігрували не лише неплатники, а й платники теж. тому неплатників може й не 8 млн, але пропорція гадаю лишалася такою ж (розумієш значення слова "пропорція"?). а після початку бронювання (куди тихо докинули й елементи економічного бронювання) - можливо неплатників стає менше, а може й ні. бо кого бронюють, працюють в "білу". а дехто залишається повністю в "чорну".
Еще один арифметик... 🤦
В табличку запиши 0% от "але пропорція гадаю
лишалася такою ж".
Ну и свое "гадаю" туда же...
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати
давай, відкривай вечір петросяна
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Додано: Нед 27 лип, 2025 21:31
Shaman написав: _hunter написав:
Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь?
...
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек
2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...
й про що це каже?.. але пафосу
Теперь к главному:
>>> якщо є категорія хтровимаханих сволот
Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41
отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь?
й ПРО ЩО це каже? що показує кількість населення мінус кількість платників податків? в ЧОМУ проблема? ти хоч одне питання можеш сформулювати?
>>> й про що це каже?.. але пафосу
Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.
>>> що показує кількість населення мінус кількість платників податків?
ты там где "кількість населення" увидел?
-- вот та отфонарная цифра в 41 лям?
Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь
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