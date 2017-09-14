Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер? Родити буде? - вже ні! Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!
Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни? Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁 Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 27 лип, 2025 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер? Родити буде? - вже ні! Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!
Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни? Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁 Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові пелюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер? Родити буде? - вже ні! Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!
Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни? Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁 Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові пелюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
Успіх написав:Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни? Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁 Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
ШІ пропонує перейменувати поізносівшегося пілота в поношену пілотку:
Hotab написав:жіночу продуктивність в якості роженіц
Яка продктивність умовної Флер? Родити буде? - вже ні! Сина на фронт дає? - не дала і не дасть!
Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни? Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁 Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
Успіх, розумієш яка справа - такі звертання мають й зворотню силу. чи то воював Успіх, чи то котів годував в тилу та під час відпустки бойові отримував - а вимагає уваги, наче три роки був у штурмовиках на нулі... а такі хлопи теж є...
паразити це трохи інші люди, й дивно що ти це не розумієш навіть зі своєю освітою - це ті, хто постійно розповідають про жахи ТЦК й чому саме вони не повінні, а самі тим часом за хабарі перебралися за кордон - але продовжують тут накидати лайно...
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати давай, відкривай вечір петросяна
Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив.. сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..
500 ойро залежить від того, скільки він зможе розповідати, чого не може вивчати німецьку. петляти можна до двох років - рік петляти й рік робити вигляд, що вчиш - а там екзамен. й потім пану ху.нтеру запропонують щось повантажити (бо на інше він не здатний) - а він в житті нічого товстіше за ручку не підіймав. є варіант ще розкладати товари в магазині - й то не впевнений, що впорається
а потім ми й дізнаємось на що вистачає мінімальної зп
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 28 лип, 2025 00:19, всього редагувалось 3 разів.
Успіх написав:Яка продуктивніст/яка користь з таких паразитів країни? Напевно, така сама, як і з літунів з не тим ВОСом?🤦🏻🤮😁 Наче і літав 15р тому... а може і ні... - але пенсію і різні військові плюшки поізносівшомуся - викладіть і дайте!🤦🏻
ШІ пропонує перейменувати поізносівшегося пілота в поношену пілотку:
це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.
Плять! Плять! І ще раз плять!!! Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила! За дронами - майбутнє! Треба робити ставку на дрони!!! То хто слухав?
А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!" А ми ДЕ????? ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!
Успіх, знаєш в чому справа? ворог навчився масово виробляти дрони (з китайських комплектуючих). питання в чому - добре, ми теж навчилися виробляти стільки шахедів. й що далі - вбивати цивільних в Білгородах та Брянськах? бо з військової точки зору шкода є, але не дуже велика. а от медійний ефект та терор - на 146%.
тому рішення цієї проблеми воно не дуже просте. й вистачить гнобити просто так наших виробників. ми багато чого можемо - але так, є внутрішні бар'єри... але це зовсім з іншої опери питання...
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати давай, відкривай вечір петросяна
Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив.. сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..
Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил. И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал. Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили. Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет. Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.