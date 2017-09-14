но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок. Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення. Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%. З тих пір ситуація ще погіршилася: ніхто не знає, хто залишився на окупованих , хто в контрольованих, хто у кацапів (вони звісно з нами не діляться) , оті які в польщах / Німеччинах, то з якої частини України: окупованої в 14-15 роках, в 22 році , чи то взагалі з ніколи не окупованих? З такою кількістю припущень результат треба відправляти в смітник ще до початку обрахунку. Що можна аналізувати з певною точністю? Скільки безповоротних жертв (я б до них відніс і тих, хто отримав інвалідність в результаті бойових дій). Десь 150-200 тисяч. Скільки з інвалідністю? Я думаю ще стільки ж. Тобто втрачено назавжди, або ті хто ніколи не стане до війська через здоровʼя та смерть , це менше 0.5 млн. Чи принципово тоді, їх треба віднімати від 16 млн чоловічого мобілізаційного ресурсу, чи від 10? Хіба в цьому випадку першочергова проблема це саме бойові втрати, чи все ж липові непридатності, безпідставне бронювання, невміння працювати з реєстрами , по яким можна обілетити умовних Ям і Віталіків (чому згадано для прикладу саме них.. бо жодної користі державі від них.. нема офіційної роботи, нема податків, ) , після чого подати в розшук, після чого відправити в розшук Смарта, після чого зупинити його на першому стацпосту , де спрацює камера на розшук авто. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації. Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Ті хто в розшуку ТЦК, часто носять на кишені 10-15 т грн і після затримання сують їх в руку полісмену, щоб той не кликав ТЦК. Я маю на увазі на дорозі, після незначних порушень ПДД. Але цього нема. А є те що є. А з цим «істощіть врага» буде непросто . Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно. Показує пальцем на якихось депутатів, які в шоколаді. По типу у депутата нема грошей чи можливостей виїхати у випадку звєздєца, а от чи є така можливість у пересічного? В першу чергу фінансова. Захисникам (всім, від 14-го року починаючи до сьогодні) треба мати «в умі» де вони будуть жити, якщо війна докотитися до їх міста. Практика на окупованих територіях невтішна. Особливо для тих, хто дійсно захищав (вбивав) , до яких пісарь журналу може і не підпадає, а от мийщик снарядів - вже мабуть так.,як і дронщик, хоч і недороблений. «Нетотнарод» покаже швидко пальцем, «гдє живут атошнікі», хоча це все є в цифрових реєстрах, ДІІї та будь де. Придуркуваті питання пустоголового 8-класника «що ти будеш казати в полоні?» можуть бумерангом лупанути по пустій макітрі.. )) Особливо якщо надто настирно ставити провокативні підбурюючі питання захисникам «ну скільки ви будете терпіти, тєрпіли? Коли вже ви кинете фронт і по домам, як я?»
Shaman написав:а самі тим часом за хабарі перебралися за кордон
А тут вже хочеться поставити питання не "хто паразити?", а "хто лохи?")) Лохи то хто?)) Ті, що виїхали, чи ті що залишились на Марсі? Чи ті, що на Марсі примусово загнані на фронт?(чи то вони вже, навіть, "в квадраті"?)
Shaman написав:питання в чому - добре, ми теж навчилися виробляти стільки шахедів. й що далі - вбивати цивільних в Білгородах та Брянськах?
А що, військові об'єкти у ворога вже закінчились? Нафтобази вже всі зруйновані? Кримський міст вже впав?
Hotab написав:нагнути тих
Дивись, щоб часом твоя нагиналка не зламалась і тебе не нагнули! Тоді вже будеш точно зношеною пілоткою
_hunter написав:>>> й про що це каже?.. але пафосу Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.
тому висновку ніякого немає.
_hunter написав:Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь
щоб тебе розуміли, скільки разів сказав - навчись формулювати запитання. з цим в тебе біда-біда...
Я видел, что за бред до редактирования ты писал - то про арабов то про депопуляцию Поэтому нет: писать так, что бы ТЫ понимал - я не смогу
У ніч проти 28 липня Росія атакувала Київ дронами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, серед постраждалих є дитина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Дарницькому районі в багатоповерхівці в одному з під'їздів вибуховою хвилею пошкоджено вікна з шостого по 11 поверх. Станом на 04:40 повідомлялося про вісьмох постраждалих – всі вони мешканці багатоповерхівки.
Чотирьох осіб госпіталізували в лікарню, серед них трирічна дитина з осколковими пораненнями та постраждалий у тяжкому стані.
Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, обійшлося без пожежі.
ЛАД написав:Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил. И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал. Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили. Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет. Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.
й чого вирішили, що німці помилились? може в них депопуляція? дуже багато припущень...
Потому, что они САМИ об этом написали -- в цитате же написанно... Немцы про свою же депопуляцию не знали? ну, допустими -- а где гарантия, что эти знают?
А шо ти цим відео хотів сказать? Тиж збирався йти працювать до ТЦК, ти на їх боці? Чи ти на боці постраждалих людей і будеш боротись з цим свавіллям? Чи ти за прокурора? Чи ти хотів дременуть через кордон, а там паркани?
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок. Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення. Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%. ......
Не поверишь, я ровно это и пишу уже три страницы -- зря не читал Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует"